Consiliul European: Polonia, Ungaria și Cehia au obiecții privind Pactul Ecologic European și solicită sprijin financiar pentru a rămâne competitive

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a promis miercuri, în contextul prezentării de către Comisia Europeană a ambițiosului Pact Ecologic European, că vor fi găsite cele mai bune modalități pentru ca domeniul transporturilor să contribuie la obiectivul istoric prin care Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

”Sectorul transporturilor este în centrul transformărilor către neutralitatea carbonului”, a scris Vălean, pe Twitter, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat Pactul Ecologic European în plenul Parlamentului European.

Welcome #EUGreenDeal ! The transport sector is at the core of the transformation towards carbon neutrality. @Transport_EU pic.twitter.com/RuUbSNvnB5

În ambițiosul plan care conține 50 de acțiuni concrete până în 2050 este prevăzută și reducerea cu 90% a emisiilor din domeniul transporturilor până în anul 2050, întrucât transporturile produc în prezent 25% din emisiile de gaze cu efect de seră.

De altfel, acest obiectiv a fost asumat de Adina Vălean și în cursul audierii sale în Parlamentul European pentru funcția de comisar european pentru transporturi.

În ce o privește, Vălean a mai susținut miercuri, tot pe Twitter, că până în anul 2025 vor fi amplasate 1 milion de stații de încărcare electrice la nivelul Uniunii Europene pentru 13 milioane de vehicule nepoluante sau puțin poluante.

”Vom revizui cadrul legal pentru a stimula producția și instalarea de combustibili alternativi”, a mai spus Vălean.

There will be 1 million charging stations 🔌 across the EU by 2025 for up to 13 million zero or low emission vehicles. 🚗🚕🚙🚖🚘 We will revise the legal framework to boost production and deployment of alternative fuels. 🌱#EUGreenDeal

— Adina Ioana Valean (@AdinaValean) December 11, 2019