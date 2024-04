Consiliul European: Scholz, Macron, Iohannis, Rutte și ceilalți lideri au decis că este necesar ca statele UE să furnizeze “urgent apărare antiaeriană Ucrainei”

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au stabilit miercuri, la Bruxelles, în cadrul unui summit extraordinar că este necesar să fie furnizată urgent apărare antiaeriană Ucrainei, muniție de artilerie și rachete, cu cancelarul german Olaf Scholz solicitându-le europenilor să urmeze exemplul Germaniei, care a anunţat trimiterea unui sistem suplimentar de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina, și cu președintele român Klaus Iohannis pledând pentru că intensificarea eforturilor coordonate la nivel european “pe palierul de sprijin militar” pentru Ucraina.

“Consiliul European subliniază necesitatea de a furniza urgent apărare antiaeriană Ucrainei și de a accelera și intensifica livrarea întregii asistențe militare necesare, inclusiv a muniției de artilerie și a rachetelor“, se arată în concluziile adoptate la ultimul summit european înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 6-9 iunie 2024.

Astfel, liderii europeni au invitat Consiliul Uniunii Europene și statele membre să asigure acțiunile ulterioare necesare.

La același punct din cadrul concluziilor, liderii UE subliniază că “sprijinul militar va fi acordat cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând seama de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre”

Premergător acestei decizii, Consiliul European a condamnat cu “fermitate” continuarea atacurilor aeriene și cu rachete ale Rusiei împotriva civililor și a infrastructurii civile și critice a Ucrainei, inclusiv recentele atacuri intensificate asupra sectorului energetic.

Decizia a fost precedată de o discuție în regim videoconferință în cadrul summitului între cei 27 de lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a solicitat în partea sa de Europă nivelul de apărare aeriană din Orientul Mijlociu, referindu-se la respingerea de către Israel, cu ajutorul SUA, Marii Britanii și Franței, a rachetelor și dronelor iraniene.

“Cerul nostru ucrainean și cerul vecinilor noștri merită același nivel de securitate“, a subliniat Zelenski.

During the European Council’s special meeting, I informed EU leaders of another Russian terrorist attack on our city of Chernihiv. And this is happening every day. This reflects our current key need – the need for air defense.

Unfortunately, in Ukraine and our part of Europe, we…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2024