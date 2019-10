Consiliul European: Țările UE cer Turciei să pună capăt intervenției militare unilaterale în Siria și iau act de suspendarea acesteia după un acord SUA – Turcia

Corespondență din Bruxelles

Președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri seară, într-un mesaj pe Twitter, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis, în cadrul întrevederii avute în marja Consiliului European, despre comisarul pe care România trebuie să-l nominalizeze în noul Colegiu al Comisiei Europene.

”O plăcere să mă întâlnesc și să discut cu președintele Klaus Iohannis despre actuala situație politică din România și solicitarea mea de nominalizări a unor candidați din partea României pentru viitorul Colegiu”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Pleasure to meet and talk about the current political situation in #Romania and my demand for names for candidates from 🇷🇴 for the future college. https://t.co/GDE30oKgRc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 17, 2019