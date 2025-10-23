Connect with us

REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul European va discuta integrarea R. Moldova în UE, anunță Nicușor Dan: Ambiția este să începem procesul de aderare, cu negocieri pe capitole

Published

9 minutes ago

on

© Calea Europeană/ Robert Lupițu

Corespondență din Bruxelles

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.

Președintele participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.

El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România, inclusiv tema legată de țara vecină.

Ultimul subiect, și, din nou, foarte important pentru România – Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina, cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană“, a subliniat șeful statului.

Întrebat care vor fi discuțiile din interiorul summitului cu privire la Republica Moldova, președintele a menționat că este vorba despre “începerea procesului formal de aderare, cu capitolele”.

Asta e discuția, asta este ambiția, dar, cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem azi“, a subliniat el, având în vedere că Uniunea Europeană a abordat tema aderării Republicii Moldova și Ucrainei la pachet, dar Kievul este ținut în loc de blocajul prin veto impus de Ungaria.

Discuțiile privind integrarea europeană a Republicii Moldova, mult așteptate la Chișinău, vin și pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.

Noul Parlament de la Chișinău a fost învestit miercuri, 22 octombrie, în prezența președintei Maia Sandu, care a evocat obiectivul integrării europene.

Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a avut o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Copenhaga, context în care șeful statului român a insistat că Republica Moldova ar putea semna tratatul de aderare la UE în 2028.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO.

NATO

NATO reafirmă sprijinul pentru R. Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone: Putin ascultă ce spunem, nu vrem să-l facem prea înțelept

Published

1 week ago

on

October 16, 2025

By

© NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Republica Moldova, în cadrul conferinței de presă susținute după reuniunea miniștrilor apărării ai NATO, desfășurată miercuri la Bruxelles.

Răspunzând unei întrebări privind cooperarea dintre NATO și Chișinău, Mark Rutte a subliniat relațiile apropiate dintre Alianță și Republica Moldova și a exprimat aprecierea sa față de președinta Maia Sandu.

„Desigur, acest lucru nu a fost dezbătut în profunzime astăzi, dar vă pot asigura, în general, că există o cooperare strânsă între UE și Moldova, între NATO și Moldova. Maia Sandu și cu mine ne cunoaștem de mulți ani. Sunt un admirator al leadershipului ei”, a declarat Mark Rutte.

El a adăugat că NATO, în ansamblu, dar și aliații la nivel individual, sunt pregătiți să sprijine Republica Moldova, fără a detalia însă forma exactă a acestui sprijin.

„Oriunde ea consideră că putem fi de ajutor, încercăm să ajutăm. Și asta poate fi NATO în ansamblu, pot fi aliați individuali care intervin. Nu voi intra în prea multe detalii, pentru că suntem o democrație, aceasta este o conferință de presă deschisă. Știu că Vladimir Putin urmărește întotdeauna aceste momente, ascultând ceea ce spun, așa că nu vreau să-l fac prea înțelept”, a precizat secretarul general al NATO.

În contextul ministerialei NATO, Marea Britanie a anunțat că va trimite o echipă de experți în drone în Moldova pentru a instrui armata națională în combaterea potențialelor incursiuni rusești.

John Healey, ministrul apărării, a mai declarat miercuri că Marea Britanie intenționează să „intensifice răspunsul la agresiunea Rusiei”, arată Europa Liberă Moldova.

Un contingent de personal militar britanic va fi dislocat în Moldova la sfârșitul acestei luni, a scris presa britanică.

Experții vor „ajuta la stabilirea cerințelor pentru forțele armate ale Moldovei în ceea ce privește tacticile de combatere a dronelor”, a mai declarat Ministerul Apărării de la Londra.

Moldova se numără printre vecinele Ucrainei pe al căror teritoriu au ajuns fragmente de dronă din „teatrul de operațiuni”.

Contactată de agenția de presă IPN, purtătoarea de cuvânt de la Ministerul Apărării, Maria Aramă, a confirmat că vor veni experți militari britanici în Republica Moldova.

Miniștrii apărării din statele membre NATO și-au încheiat miercuri, 15 octombrie, prima reuniune de la Summitul de la Haga. În urma recentelor încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane, miniștrii au discutat despre consolidarea posturii de descurajare și apărare a Alianței, inclusiv prin exercițiul Eastern Sentry.

Discuțiile au evidențiat creșterea investițiilor în domeniul apărării și adaptarea inovatoare la noile amenințări. Pornind de la incidentele recente, miniștrii au convenit implementarea unor măsuri suplimentare de contracarare a dronelor, pentru a extinde capabilitățile NATO. Acestea includ testarea unor sisteme integrate anti-dronă în cadrul Eastern Sentry, precum și consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană și cu sectorul privat pentru inovare rapidă.

Aliații au reafirmat sprijinul lor ferm pentru Ucraina, inclusiv în cadrul reuniunii Consiliului NATO–Ucraina, la care au participat ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și ulterior, în cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova

Published

1 week ago

on

October 14, 2025

By

© Ambasada României în Republica Moldova/ Facebook

Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat scrutinul cu mai mult de 50% din voturi, potrivit unui sondaj INSCOP.

Conform sondajului, 58,4% dintre respondenți au o părere favorabilă despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a obținut peste 50% din voturi. În schimb, 20,7% au o părere nefavorabilă, iar 20,9% nu știu sau nu au răspuns.

Totodată, 71% dintre votanții PSD au o părere bună despre victoria partidului proeuropean din Republica Moldova, în timp ce doar 10% o apreciază negativ.

În rândul votanților PNL, 85% au o părere bună și 12% una proastă, iar dintre votanții USR, 92% privesc pozitiv rezultatul alegerilor, față de doar 1% care au o opinie contrară. În cazul votanților AUR, părerile sunt împărțite: 39% au o percepție favorabilă, iar tot 39% — una nefavorabilă.

Sondajul arată și situația privind categoriile de gen: 65% dintre bărbați au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, iar 21% una proastă. În rândul femeilor, 52% au o părere bună, în timp ce 20% apreciază negativ rezultatul.

Analiza pe grupe de vârstă arată că tinerii între 18 și 29 de ani apreciază cel mai mult rezultatul alegerilor din Republica Moldova – 74% au o părere bună și 20% una proastă. În rândul celor între 30 și 44 de ani, 51% privesc pozitiv rezultatul, iar 23% negativ. Dintre persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani, 56% au o opinie favorabilă și 19% nefavorabilă, în timp ce în categoria de peste 60 de ani, 59% au o părere bună și 21% una proastă.

Cercetarea arată și diferențele în funcție de nivelul de educație. Astfel, 46% dintre persoanele cu studii primare au o părere favorabilă față de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 26% una nefavorabilă. În rândul celor cu studii medii, 57% privesc pozitiv rezultatul și 23% negativ, în timp ce dintre respondenții cu studii superioare, 79% au o părere bună și doar 8% una proastă.

Situația în București arată că 73% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 11% una proastă. În orașele mari (peste 90.000 de locuitori), 68% privesc pozitiv rezultatul și 12% negativ, în urbanul mic (sub 90.000 de locuitori) 55% au o opinie favorabilă și 19% nefavorabilă, iar în mediul rural, 52% au o părere bună și 28% una proastă.

În funcție de sectorul de activitate, sodajul arată că 60% dintre angajații la stat au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 12% una proastă. În rândul angajaților din sectorul privat, 62% privesc pozitiv rezultatul, în timp ce 20% au o opinie negativă.

Percepția opiniei publice din România reflectă o susținere consistentă pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova, ceea ce sugerează apropierea culturală și politică, dar și încrederea românilor în evoluția democratică a Republicii Moldova. Pe de altă parte, opinia pozitivă este puternic corelată cu orientarea partidelor. Votanții USR (92%), PNL (85%) și PSD (71%) susțin puternic rezultatele alegerilor, în timp ce votanți AUR sunt divizați. În condițiile în care conducerea AUR a criticat intens partidul de guvernământ din Republica Moldova, care a câștigat detașat alegerile, devine relevant faptul că jumătate dintre votanții AUR au o evaluare contrară liderilor AUR, având o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut. Nu există nicio categorie de populație în care părerea defavorabilă despre rezultatul alegerilor să fie mai puternică decât părerea bună. Cu toate acestea, publicul cu educație primară, din mediul rural sau orașele mici este ușor mai sceptic, dar și în rândul acestor categorii, ponderea părerilor bune despre deznodământul alegerilor este net superioară ponderii părerilor proaste”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research. 

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

R. Moldova: Omul de afaceri Alexandru Munteanu propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Stabilit în Ucraina, este fondator al Camerei de Comerț Americane și al Alianței Franceze din R. Moldova

Published

1 week ago

on

October 14, 2025

By

© Igor Grosu/ Facebook

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, este candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat liderul PAS și președinte al Parlamentului, Igor Grosu pe Facebook. PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de președinta Sandu. După constituirea fracțiunilor parlamentare, PAS va merge la președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, a detaliat Grosu.

Liderul PAS îl prezintă pe Alexandru Munteanu ca economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. El este fondator al companiei „4i Capital Partners” și președinte al Alianței Franceze din Republica Moldova.

 

Potrivit lui Grosu, omul de afaceri Alexandru Munteanu s-a născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău, și are studii universitare în fizică, după care a lucrat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferențiar la disciplina bazele teoretice ale electrotehnicii.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat disciplina Bănci și Finanțe la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova).

În 1997, s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat „4i Capital Partners”, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.

A fost membru și ulterior co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Continue Reading

