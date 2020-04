Consiliul Europei cere guvernelor să protejeze rolul esențial al jurnaliștilor în democrație, mai ales pe timp de criză: Situaţia nu trebuie să fie folosită pentru a-i reduce pe jurnalişti la tăcere sau a le zădărnici activitatea

Căpitanul Thomas Moore, veteranul britanic care a strâns milioane de lire sterline pentru sprijinirea NHS, a fost numit colonel onorific la aniversarea a 100 de ani, informează Euronews.

Căpitanul Tom Moore și-a realizat misiunea de a parcurge 100 de ture în grădina sa pentru care sperase să strângă 1.000 de lire sterline în sprijinul Sistemului Național de Sănătate (NHS), dar a sfârșit prin a cuceri inima națiunii, ceea ce a generat un flux de donații în valoare de 30 milioane de lire sterline în doar câteva săptămâni.

Astăzi, 3o aprilie, veteranul din cel de-al Doilea Război Mondial împlinește 100 de ani, ocazie cu care a primit sute de mii de felicitări din partea concetățenilor săi, însă cea mai specială urare a venit din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru atingerea venerabilei vârste, care și-a trimis un reprezentant personal pentru a-i înmâna felicitarea căpitanului Moore.

This morning @LLieutenantBeds, The Queen’s personal representative in Bedfordshire, delivered a birthday card to @captaintommoore from Her Majesty.

Today we join people across the UK and around the world in wishing Captain Tom Moore a very happy 100th birthday 🎈 pic.twitter.com/8wqkGSZdDt

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 30, 2020