Consiliul Europei recomandă României să ia în considerare adoptarea unor măsuri legislative pentru ca sarcina probei să revină autorilor infracțiunilor de spălare de bani și finanțare a terorismului

Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a afirmat marți că raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare va fi unul favorabil în privința progreselor înregistrate de România, poziția oficialului român fiind exprimată în marja participării sale la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Luxemburg, și în contextul în care Colegiul Comisiei Europene discută marți raportul MCV pentru România.

“Am convingerea că raportul MCV de astăzi va fi unul favorabil în privința progreselor înregistrate de România în privința statului de drept și va reflecta pozitiv voința politică a Guvernului României pentru finalizarea MCV”, a scris Bode, pe pagina sa de Facebook.

“Am remediat ceea ce s-a stricat în perioada de tristă amintire 2017-2019 și, prin urmare, putem fi optimiști în privința ridicării MCV într-un timp cât mai scurt”, a adăugat el.

Subiectul raportului MCV pentru România a fost discutat luni, la Luxemburg, și de ministrul justiției, Stelian Ion, împreună cu comisarul european pentru justiție, Didier Reynders.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Dana Spinanț, a anunțat luni, pe Twitter, că reuniunea Colegiului Comisiei Europene din 8 iunie se va concentra pe Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru România.

The meeting of the College of @EU_Commission tomorrow 8 June will focus on:

– Preparation of the draft budget for 2022

– Annual Management and Performance Report for the EU budget – financial year 2020

– Cooperation and Verification Mechanism Romania

— Dana Spinant (@DanaSpinant) June 7, 2021