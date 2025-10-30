Consiliul Europei recomandă României să instituie „un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli”

Organismul de combatere a rasismului al Consiliului Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), a publicat un raport privind România, în care evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește cadrele juridice și instituționale, precum și politicile și practicile de prevenire și combatere a discursurilor rasiste și anti-LGBTI, a infracțiunilor motivate de ură și a discriminării grupurilor aflate în situații de vulnerabilitate, precum romii, persoanele LGBTI, migranții și persoanele provenite din medii migrante.

Potrivit unui comunicat, ECRI formulează 15 recomandări pentru România.

Acest organism al Consiliului Europei cere țării noastre ca „autoritățile să instituie un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBTI în școli și să colecteze date defalcate pe gen cu privire la astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele comportamentului de hărțuire”.

De asemenea, Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) recomandă ca, „în următorii doi ani, să se elaboreze un cadru juridic care să reglementeze în mod explicit condițiile și procedura de recunoaștere legală a genului și să stabilească orientări clare pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”.

ECRI constată că, de la ultimul raport din 2019, țara noastră a înregistrat progrese.

Astfel, funcțiile și competențele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării sunt în mare măsură conforme cu recomandările generale ale ECRI privind organismele pentru promovarea egalității, dar resursele sale financiare și umane rămân insuficiente, arată comunicatul.

Organismul de combatere a rasismului al Consiliului Europei observă progrese și când vine vorba de „promovarea educației incluzive și în stabilirea unei proceduri de tratare a cazurilor de violență școlară, inclusiv hărțuirea și hărțuirea cibernetică”.

„A fost adoptată o lege penală specifică privind măsurile de prevenire și combatere a discriminării romilor, iar autoritățile au adoptat o abordare mai coordonată în combaterea discursurilor și infracțiunilor motivate de ură, inclusiv prin adoptarea a două strategii de prevenire și combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursurilor motivate de ură. Eforturile de îmbunătățire a incluziunii romilor au continuat, inclusiv inițiativele de regularizare a așezărilor informale și adoptarea unei noi legislații care interzice segregarea școlară”, mai subliniază comunicatul.

În pofida acestor progrese, ECRI își exprimă îngrijorarea cu privire la mai multe chestiuni.

„Bullying-ul este, potrivit rapoartelor, o problemă gravă și răspândită în școli. Aspectele legate de orientarea sexuală, identitatea de gen și caracteristicile sexuale nu sunt incluse în programa școlară. Potrivit rapoartelor, discriminarea împotriva persoanelor LGTBI persistă. Cuplurile de același sex nu beneficiază încă de nicio recunoaștere legală. Cadrul juridic nu definește în mod clar condițiile și procedurile pentru recunoașterea legală a genului și nu există orientări specifice pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”, arată ECRI.

Alt motiv care stârnește îngrijorarea organismului de combatere a rasismului al Consiliului Europei este „prezența tot mai mare a discursurilor de incitare la ură în discursul politic, în mass-media și online”.

„Situația romilor rămâne dificilă în toate aspectele vieții, multe așezări improvizate fiind situate în apropierea unor zone puternic poluate, iar numeroși elevi romi frecventează instituții de învățământ care practică segregarea”, conchide comunicatul.

Rapoartele evaluează situația din România până la jumătatea lunii martie 2025. ECRI va evalua punerea în aplicare a recomandărilor prioritare în următorii doi ani.