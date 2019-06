Consiliul Europei: Șase țări est-europene se solidarizează cu Ucraina și părăsesc sesiunea Adunării Parlamentar în semn de protest față de revenirea Rusiei

Ministrul de Externe al Croației, Marija Pejčinović Burić, a fost aleasă miercuri noul secretar general al Consiliului Europei, cea mai mare organizație în materie de drepturi ale omului de pe continent.

Aceasta a câștigat competiția cu omologul său belgian, Didier Reynders, obținând 159 de voturi în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, spre deosebire de cele 105 obținute de diplomatul belgian, notează Politico Europe.

În primul său discurs de la pupitrul APCE, organism în cadrul căruia există tensiuni în urma revenirii Rusiei la Adunarea Parlamentară, Marija Pejčinović Burić a spus că va lucra ”pentru pace și prosperitate cetățenilor europeni”.

In first speech as newly elected #CoE Secretary General, Marija Pejčinović Burić (Croatia) 🇭🇷says she will work for “peace and prosperity” of European citizens.” pic.twitter.com/mVFXBqP5kR

