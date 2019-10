Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică continuă runda de vot fromal pentru desemnarea unui nou director general. Diplomatul român Cornel Feruță, printre favoriți

Twitter va înceta vânzarea de reclame privind candidații la funcții, alegeri sau probleme politice precum schimbările climatice și imigrația, a declarat miercuri directorul general al companiei, care a adoptat o poziție diferită de cea a gigantului social media Facebook, relatează The Guardian și CBS.

Într-o serie de 11 tweet-uri, CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a dezvăluit schimbările, care vor intra în vigoare luna viitoare. El a susținut că răspândirea mesajelor politice „ar trebui să fie câștigată” prin convingerea oamenilor să urmărească un anumit cont sau să partajeze un tweet în loc de a o „cumpăra” prin publicitate.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019