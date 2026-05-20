Consiliul Investitorilor Străini anunță noua componență a Comitetului Director pentru 2026-2027: „Mandatul acestora va continua misiunea organizației de a susține dezvoltarea unui climat investițional stabil”

Andreea Radu
Andreea Radu
© Consiliul Investitorilor Străini / Facebook

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunțat noua componență a Comitetului Director pentru mandatul 2026-2027, structură ce reunește lideri din mediul de afaceri care reprezintă unele dintre cele mai importante companii și investiții străine din România.

Noul board reflectă atât diversitatea sectoarelor economice reprezentate în cadrul organizației, cât și angajamentul pe termen lung al investitorilor străini pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România.

„Mandatul acestora va continua misiunea organizației de a susține dezvoltarea unui climat investițional stabil, transparent și predictibil în România”, transmite FIC.

Noul Comitet Director FIC pentru mandatul 2026-2027 este format din:

  • Daniel Anghel – PwC Romania
  • Frederic Aubet – Romcim
  • Gilles Ballot – Carrefour România
  • Nedim Baytorun – Vodafone
  • Mihaela Bîtu – ING Romania
  • Ronald Binkofski – CTP Romania
  • Ramona Jurubiță – KPMG Romania
  • Alexandru Lupea – EY
  • Alessio Menegazzo – PPC Romania
  • Șerban Nicolescu – Continental
  • Cătălin Radu – Bristol Myers Squibb
  • Volker Raffel – E.ON Energie Romania
  • Alex Reff – Deloitte
  • Nicolas Richard – ENGIE Romania
  • Christina Verchere – OMV Petrom

UE își consolidează prezența strategică în Arctica: Bruxelles-ul promite Groenlandei investiții de 530 milioane de euro și un rol central în viitoarea strategie europeană pentru regiune
UE, după ce SUA și Marea Britanie au impus derogări sau amânări privind sancțiunile asupra petrolului rusesc: Moscova nu trebuie să profite de conflictul din Orientul Mijlociu  
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

