Consiliul Investitorilor Străini și ANOFM consolidează cooperarea public-privată pentru piața muncii din România

O delegație a Consiliului Investitorilor Străini (FIC), condusă de membrul Comitetului Director Alexandru Lupea, împreună cu directorul executiv Ruxandra Bandila și specialistul în afaceri publice Anda Manea, s-a întâlnit miercuri cu Adrian Zvinca, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pentru o serie de discuții privind piața muncii și ocuparea forței de muncă în România.

Discuția s-a concentrat asupra modului în care o colaborare mai strânsă între sectorul public și cel privat poate oferi soluții practice pentru piața muncii din România, aflată în continuă evoluție.

Președintele ANOFM și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea cooperării cu FIC, în special în domenii precum dezvoltarea învățământului dual și a formării profesionale, susținerea programelor de internship, precum și o mai bună corelare a dezvoltării competențelor cu nevoile actuale ale pieței muncii.



Potrivit Consiliului Investitorilor Străini, printre prioritățile-cheie s-au numărat și:

Extinderea învățământului dual și a formării profesionale;

Îmbunătățirea calității și relevanței programelor de internship;

Încurajarea revenirii diasporei românești;

Reducerea migrației forței de muncă specializate.

„FIC rămâne angajat să colaboreze îndeaproape cu ANOFM pentru a sprijini sisteme eficiente de formare, pentru a stimula ocuparea forței de muncă și pentru a contribui la o piață a muncii mai competitivă în România”, subliniază Consiliul Investitorilor Străini.











