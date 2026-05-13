Consiliul Investitorilor Străini și ANOFM consolidează cooperarea public-privată pentru piața muncii din România

Andreea Radu
O delegație a Consiliului Investitorilor Străini (FIC), condusă de membrul Comitetului Director Alexandru Lupea, împreună cu directorul executiv Ruxandra Bandila și specialistul în afaceri publice Anda Manea, s-a întâlnit miercuri cu Adrian Zvinca, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pentru o serie de discuții privind piața muncii și ocuparea forței de muncă în România.

Discuția s-a concentrat asupra modului în care o colaborare mai strânsă între sectorul public și cel privat poate oferi soluții practice pentru piața muncii din România, aflată în continuă evoluție.

Președintele ANOFM și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea cooperării cu FIC, în special în domenii precum dezvoltarea învățământului dual și a formării profesionale, susținerea programelor de internship, precum și o mai bună corelare a dezvoltării competențelor cu nevoile actuale ale pieței muncii.

Potrivit Consiliului Investitorilor Străini, printre prioritățile-cheie s-au numărat și:

  • Extinderea învățământului dual și a formării profesionale;
  • Îmbunătățirea calității și relevanței programelor de internship;
  • Încurajarea revenirii diasporei românești;
  • Reducerea migrației forței de muncă specializate.

„FIC rămâne angajat să colaboreze îndeaproape cu ANOFM pentru a sprijini sisteme eficiente de formare, pentru a stimula ocuparea forței de muncă și pentru a contribui la o piață a muncii mai competitivă în România”, subliniază Consiliul Investitorilor Străini.





Ministrul Economiei: Avantajul geografic devine avantaj strategic doar atunci când este susținut de industrie, tehnologie și autonomie operațională
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

