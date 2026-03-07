Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, în contextul în care România are cea mai mare rată de tineri NEET din UE

Consiliul Investitorilor Străini subliniază necesitatea creșterii ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor sub 25 de ani, al persoanelor cu vârsta peste 50 și al femeilor.

O delegație a Consiliului Investitorilor Străini (FIC) — condusă de președintele Gilles Ballot, alături de membrii comitetului director și coordonatori ai grupului de lucru pentru Capital Uman, Alexandru Lupea și Cătălin Radu, directorul executiv Ruxandra Bandila și Anda Manea, specialist afaceri publice — s-a întâlnit cu Petre Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, și cu alți reprezentanți ai ministerului.

Discuțiile s-au concentrat pe îmbunătățirea competențelor lucrătorilor specializați și consolidarea programelor de stagiu în timpul studiilor universitare, inclusiv prin modele de învățământ dual.

Printre subiectele cheie s-au numărat punerea în aplicare a Directivei UE privind transparentizarea salarială, reglementările privind angajarea persoanelor cu dizabilități și necesitatea actualizării Codului muncii pentru a reflecta realitățile actuale ale pieței muncii și a fi mai flexibil.

Conform Consiliului Investitorilor Străini, ministrul Muncii și-a exprimat deschiderea față de o colaborare strânsă cu FIC prin intermediul unor grupuri de lucru dedicate capitalului uman și îmbunătățirilor legislative, care să acopere programele de formare, stagii și modernizarea standardelor ocupaționale, inclusiv Codul muncii.

În încheiere, Consiliul Investitorilor Străini și-a reafirmat angajamentul de a colabora cu Ministerul Muncii pentru a stimula ocuparea forței de muncă, a alinia mai bine competențele la nevoile pieței muncii și a spori atractivitatea României pentru investitorii străini”.

Potrivit datelor Eurostat, România continuă să aibă cei mai mulți tineri NEETs din UE, adică tineri care nu urmează nicio formă de studiu sau de formare.

În acest context, Guvernul României, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002, act normativ care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Principalele modificări vizează: