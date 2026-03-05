Consiliul JAI: Ministrul Cătălin Predoiu a pledat pentru includerea combaterii amenințărilor hibride printre obiectivele finanțate prin Fondul pentru securitate internă

România sprijină includerea combaterii amenințărilor hibride ca obiectiv distinct și prioritar în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă (FSI), pledând pentru reintroducerea acestuia conform proiectului inițial, a anunțat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

„A fost eliminat, apoi reintrodus în considerentele acestui regulament, ceea ce este un pas bun înainte, dar nu este suficient. Considerăm că aceste amenințări hibride ar trebui să fie enumerate printre obiectivele eligibile pentru finanțare, deoarece ele reprezintă amenințări serioase la adresa securității Europei, a cetățenilor europeni, a fiecărei țări, în special a statelor aflate la frontiera continentului. De aceea, vom susține orice discuție și orice decizie în acest sens”, a menționat Predoiu.

Potrivit unui MAI, oficialul român a participat la sesiunea Afaceri Interne a Consiliului JAI, reuniune în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte: Barometrul Schengen; implementarea priorităților ciclului Consiliului Schengen, inclusiv stimularea returnărilor voluntare; implementarea interoperabilității, prin foaia de parcurs revizuită pentru perioada de după 2026; amenințările hibride; concluziile privind cadrul strategic al UE în materie de droguri; viitorul Europol; dimensiunea externă a migrației; implementarea Pactului privind migrația și azilul; precum și impactul actualului context geopolitic asupra securității interne a UE, cu accent pe situația din Siria.

În ceea ce privește Barometrul Schengen, Cătălin Predoiu, a subliniat faptul că situația stabilă din punctul de vedere al migrației ilegale, evidențiată în document, demonstrează rezultatele eforturilor depuse în comun și individual de statele membre, a intensificării cooperării dintre acestea și a creșterii nivelului de schimb de informații, care a permis autorităților să ia măsurile necesare pentru a combate acțiunile rețelelor de trafic de migranți.

„Am satisfacția reflectării uneia din bunele practici evidențiate de evaluarea Schengen din 2025 din România, în această ediție a Barometrului, cea referitoare la măsurile compensatorii puse în aplicare la frontierele interne. Pe lângă aprecierile echipei de evaluare, prezentate în raport, rezultatele operative demonstrează în continuare că România are un sistem bine pus la punct, care asigură în mod eficient prevenirea și combaterea fenomenelor ilegale, ceea ce am susținut constant”, a evidențiat oficialul român.

Referindu-se apoi, la subiectul eficientizării returnărilor a punctat importanța promovării posibilităților de returnare voluntară și reintegrare în țara de returnare, pentru eficientizarea și asigurarea un proces rapid, evidențiind cooperarea foarte bună pe care România o are, pe acest palier, atât cu Agenția Frontex, dar și cu organizațiile internaționale și ONG-uri, cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), respectiv Consiliul Național Român pentru Refugiați.

Cu privire la implementarea interoperabilității, demnitarul român a exprimat acordul cu privire la calendarul propus pentru etapele post-2026 și a subliniat menținerea angajamentului ferm față de proiectul interoperabilității, care stă la baza arhitecturii europene pentru managementul frontierelor și securitate, subliniind faptul că începând cu 2 martie 2026, sistemul Entry-Exit este implementat integral în toate punctele de trecere a frontierei.

În ceea ce privește Concluziile privind cadrul strategic al UE în materie de droguri, ministrul român al Afacerilor Interne a salutat orientarea strategică propusă de Comisie, care consolidează capacitatea Uniunii și a statelor membre de a anticipa și răspunde la amenințările generate de droguri, considerând esențială utilizarea deplină a mecanismelor europene existente, consolidarea schimbului de informații și intensificarea cooperării operaționale, precum și stabilitatea regiunilor sursă și de tranzit. A punctat faptul că Concluziile Consiliului privind noul Cadrul Strategic al UE în materie de droguri oferă orientările politice necesare pentru consolidarea unui răspuns european coerent și cuprinzător la provocările generate de fenomenul drogurilor, context în care a exprimat sprijin pentru adoptarea acestora.

„Traficul de droguri este un flagel major în UE, atât în partea de vest, cât și în partea de est a continentului, și cred că toate guvernele și Comisia Europeană ar trebui să facă mai mult în această privință în următorii ani. Trebuie să alocăm mai multe fonduri, trebuie să sprijinim mai mulți polițiști care luptă împotriva traficului de droguri și trebuie să ne coordonăm mai bine, să facem mai mult schimb de informații și să fim mai concentrați pe componenta operațională, să formăm echipe comune, grupuri operative, pentru a confrunta criminalitatea organizată implicată în traficul de droguri. Este o problemă majoră pentru Europa, trebuie să o gestionăm acum și trebuie să o abordăm energic în următorii ani, dacă vrem să destructurăm rețelele de trafic organizat de droguri. Acum este momentul să acționăm mai hotărât”, a mai spus demnitarul român.

În cadrul prânzului de lucru, reprezentantul României a punctat elementele care necesită atenție din perspectiva impactului asupra securității interne, raportat la evoluțiile de securitate din Siria și Orientul Mijlociu.

A subliniat, în context, importanța unui răspuns coordonat, ancorat în instrumentele existente, a consolidării schimbului de informații și a evaluărilor comune de risc, apreciind că implementarea consecventă a acțiunilor prevăzute în Planul lansat de Coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, axat pe Siria, poate contribui în mod substanțial la gestionarea riscurilor de securitate asociate instabilității din această regiune.

Referindu-se la subiectul privind viitorul Europol, ministrul Cătălin Predoiu a susținut consolidarea rolului Agenției, pe componentele consacrate, de management informațional și suport operativ, cu rol crescut în inovare și cercetare în domeniul aplicării legii, precum și necesitatea îmbunătățirii accesului transfrontalier la bazele de date ale Europol pentru investigatori, pentru simplificarea fluxurilor de lucru și evitarea dublării eforturilor.

„România are o cooperare îndelungată și solidă cu Europol, motiv pentru care acordăm o importanță aparte procesului de modernizare a agenției pentru a sprijini statele membre în răspunsul la provocările constante în combaterea criminalității grave și organizate”, a arătat Cătălin Predoiu.

În ceea ce privește dimensiunea externă a migrației, a apreciat că, în relația cu Libia și Liban, extinderea angajamentului UE sub forma unui cadru mai structurat de cooperare ar trebui să se axeze pe construcția unei reziliențe sistemice, cu luarea în considerare a situațiilor particulare din aceste țări, rolul organizațiilor internaționale și al agențiilor europene în aceste demersuri rămânând esențial.

A punctat faptul că folosirea resurselor adecvate la momentul potrivit va facilita maximizarea sinergiilor, evitarea suprapunerilor, realizarea unei cartografieri riguroase a inițiativelor și analiza lacunelor. În context, în relația cu statele vizate, a menționat participarea României eforturile comune de evacuare temporară a celor aflați în nevoie de protecție, în vederea relocării ulterioare precum și la programele globale de relocare externă.

„În contextul provocărilor profunde cu care se confruntă Liban și Libia, caracterizate de instabilitate politică, presiuni economice și capacitate instituțională limitată, la care se adaugă găzduirea unui număr mare de refugiați și persoane strămutate, extinderea angajamentului UE sub forma unui cadru mai structurat de cooperare ar trebui să se axeze pe construcția unei reziliențe sistemice, dincolo de controlul și chiar desființarea rutelor de migrație”, a susținut Cătălin Predoiu.

Referitor la Pactul privind migrația și azilul, demnitarul român a prezentat măsurile întreprinse, la nivel național, de către autorități pentru a permite aplicarea acestui pachet legislativ extrem de important.

În cadrul Consiliului JAI, ministrul Cătălin Predoiu a avut o întrevedere bilaterală cu doamna Nina Gregori, Director Executiv al Agenției UE pentru Azil, ocazie cu care s-au purtat discuții pe marginea sprijinului oferit de Agenție autorităților române, în contextul eforturilor de implementare a Pactului privind migrația și azilul, ambele părți reafirmând angajamentul de a continua cooperarea foarte bună avută până în prezent.