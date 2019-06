Consiliul Județean Ilfov și Comisia Europeană, prin Joint Research Centre, organizează conferința Science meets Regions/Science builds the future

Hackathon4Health 2019, cel mai mare hackathon pe teme de sănătate din România, și-a desemnat câștigătorii din acest an. Printre proiectele premiate se numără o aplicație adresată medicilor chirurgi, care pot beneficia de asistență în timp real, atunci când trebuie să gestioneze patologii mai complexe.

Hackathon4Health a avut loc weekend-ul acesta, la iniţiativa companiei Johnson & Johnson România şi implementat în colaborare cu Smart Everything Everywhere (SEE), potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Timp de 48 de ore, peste 90 de tineri profesionişti din toată ţara au lucrat pentru crearea şi dezvoltarea de soluţii IT&C cu scopul de a răspunde unora dintre nevoile de digitalizare de la nivelul sistemului de sănătate din România. Evenimentul s-a desfăşurat cu parteneriatul strategic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România şi al Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham România) şi a reunit profesionişti din domeniul sănătăţii, manageri de spitale şi şefi de secţie din unităţile sanitare.

Anul acesta, evenimentul a avut loc în contextul şi pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, înainte de începerea Săptămânii dedicate eHealth. Juriul competiţiei de anul acesta a fost alcătuit din: Răzvan Teohari Vulcănescu, preşedinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; Conf. Dr. Florentina Furtunescu, UMF Carol Davila; Andrei Avădănei, director Executiv Bit Sentinel Security; Matei Dumitrescu, vicepreşedinte TechAngels şi Dr. Anca Bundoi, director Relaţii Guvernamentale şi Politici Publice EMEA în cadrul Johnson & Johnson.

Cele trei echipe şi proiecte câştigătoare au fost:

– Echipa Oncochain – a propus juriului o platformă software care conectează specialiştii implicaţi în diagnosticul şi tratamentul pacienţilor oncologici, facilitând schimbul de informaţii în mod integrat şi complet în beneficiul pacienţilor;

– Echipa „Surgisight” – a dezvoltat o aplicaţie adresată medicilor chirurgi, care pot beneficia de asistenţă de tip în timp real, printr-o interfaţă care foloseşte realitatea augmentată, atunci când trebuie să gestioneze patologii mai complexe în timpul unei operaţii;

– Echipa „This is not a team, it’s a sandwich” – formată din elevi de clasa a 11-a, a propus juriului o aplicaţie pentru mobil dedicată persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer cu ajutorul căreia acestea sunt în contact permanent cu tutorele lor. Aplicaţia le va aminti pacienţilor să îşi ia medicamentele la ora potrivită, permite recunoaşterea facială a persoanelor apropiate acestora şi îi poate îndruma vocal în cazul în care se rătăcesc sau pentru realizarea activităţilor zilnice.

”I-am provocat pe participanţii de anul acesta să îşi lase imaginaţia liberă dar să aibă o viziune bine articulată atunci când îşi vor dezvolta soluţiile IT&C. Încă de la începuturile sale, evoluţia Johnson & Johnson a fost susţinută de puterea imaginaţiei oamenilor. Astăzi, ne imaginăm o lume în care sănătatea mintală, a trupului şi a mediului sunt accesibile tuturor oamenilor. Angajamentul nostru este să transformăm domeniul sănătăţii prin adoptarea revoluţiei digitale şi să permitem utilizarea inteligentă, eficientă şi în siguranţă a datelor pentru beneficiul pacienţilor, ştiinţei şi cercetării. Spre exemplu, considerăm că interoperabilitatea registrelor electronice de sănătate va fi un pas esenţial în întrebuinţarea la un potenţial maxim a datelor pacienţilor cu scopul de a genera beneficii pentru pacienţi, furnizori de servicii medicale, cercetători (din domeniul public şi cel privat), industrie şi guverne”, a declarat Christian Rodseth, Managing Director Janssen Compania Farmaceutică a Johnson & Johnson în România.

Fiecare echipă va primi fonduri pre-seed în valoare de 5.000 de dolari din partea Johnson & Johnson România alături de consiliere şi mentorat din partea companiei şi a SEE pentru dezvoltarea şi lansarea aplicaţiilor şi a platformelor create în cadrul concursului.

Proiectele şi echipele câştigătoare au fost selectate în baza următoarelor criterii:

– Minimum Viable Product (MVP) – evaluarea a ceea ce echipa a reuşit să creeze în cele două zile de hackathon, respectiv demonstrarea competenţelor tehnice ale soluţiei;

– Inovaţie – din perspectiva implementării şi a nevoii pe care proiectul o adresează;

– Fezabilitate – posibilitatea reală de a dezvolta cât mai aproape de o versiune finală şi viabilă având la dispoziţie 5.000 de dolari finanţare şi sesiunile mentorat;

– Impactul potenţial al proiectului asupra sănătății populaţiei, în România şi la nivel global;

– Coeziunea echipei şi aptitudinile de business.

Despre Johnson & Johnson

În cadrul Johnson & Johnson suntem uniţi şi inspiraţi de grija pentru fiecare persoană în parte. Obiectivele noastre principale sunt cercetarea şi ştiinţa- aducem idei, produse şi servicii inovatoare care să susţină progresul în sănătate şi bunăstarea oamenilor. Aproximativ 130.800 de angajaţi din cele peste 250 de sedii ale Johnson & Johnson lucrează alături de parteneri din domeniul sănătăţii în interesul a peste 1 miliard de oameni în fiecare zi, în întreaga lume. Pentru mai multe informaţii puteți vizita site-ul https://www.jnj.com/.

Despre Smart Everything Everywhere

Smart Everything Everywhere (SEE) este o organizație ce acționează ca un catalizator pentru transformarea digitală a României. SEE oferă un cadru pentru accelerarea tranziției României către era digitală, canalizând potențialul neexploatat al țării, facilitându-i creșterea, dezvoltarea și poziționarea ca un hub regional și european de inovație. SEE se concentrează pe 3 piloni ai viitorului digital: industria 4.0; orașe inteligente și cetățeni conectați; digitalizarea statului.