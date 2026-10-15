Consiliul Nord-Atlantic se reunește, la solicitarea României, într-o sesiune privind situația din Marea Neagră, anunță Nicușor Dan după întâlnirea cu Rutte și Radev

Corespondență din Bruxelles

NATO va organiza, la solicitarea României, o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic privind situația din Marea Neagră, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan, după o întâlnire trilaterală la Bruxelles cu premierul bulgar Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României.

“Am avut o discuție cu secretarul general NATO pe acest subiect”, a spus președintele, evocând solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră și “operațional” organizarea unei sesiuni dedicate a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

“Suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Am apelat la aliați, au venit niște echipamente militar și situația s-a stabilizat. Suntem în aceeași situație pe partea estică la Marea Neagră și evident că sunt niște încercări ale Rusiei de a, și nu numai România și Bulgaria, țări europene, în special cele de pe flancul estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este continuăm să sprijinim Ucraina pentru că e o chestiune de drept internațional și pentru că e o chestiune care ține de securitatea României“, afirmat el.

Surse oficiale au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că această reuniune a Consiliului Nord-Atlantic va avea loc zilele următoare.

NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități, a transmis și secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întrevederea cu Dan și cu Radev.

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Evenimentele au amplificat preocupările privind siguranța navigației comerciale și riscurile de extindere a efectelor războiului din Ucraina asupra statelor riverane care sunt aliați NATO.

Pe 13 octombrie, Nava Chelsea 3, sub pavilion maltez și cu armator ucrainean, a fost lovită de drone în largul coastei bulgare. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar cinci au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O a doua navă, HS Dignity, s-a scufundat după un atac în apropiere de Krapets. Unsprezece membri ai echipajului erau dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat.