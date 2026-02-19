Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)

Administrația președintelui american Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de soldați în Gaza, care s-ar întinde pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de contractare ale Board of Peace analizate în exclusivitate de The Guardian cu câteva ore înainte de reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pe care liderul de la Casa Albă o găzduiește la Institutul pentru Pace din Washington și la care România este reprezentată, în calitate de observator, de președintele Nicușor Dan.

Amplasa­mentul este conceput ca o bază militară operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.

Planurile analizate de The Guardian prevăd construirea etapizată a unui avanpost militar care va avea în cele din urmă o suprafață de 1.400 de metri pe 1.100 de metri, înconjurat de 26 de turnuri blindate de observație montate pe remorcă, un poligon pentru arme de calibru mic, buncăre și un depozit pentru echipamente militare destinate operațiunilor. Întreaga bază va fi împrejmuită cu sârmă ghimpată.

Fortificația este planificată pe o întindere aridă de teren plat în sudul Fâșiei Gaza, presărată cu arbuști și acoperită de resturi metalice contorsionate rămase în urma anilor de bombardamente israeliene.

The Guardian a analizat înregistrări video ale zonei. O sursă apropiată procesului de planificare a declarat pentru publicație că un grup restrâns de ofertanți – companii internaționale de construcții cu experiență în zone de război – au vizitat deja locația.

Guvernul Indoneziei ar fi oferit trimiterea a până la 8.000 de militari. Președintele Indoneziei s-a numărat printre cei patru lideri din Asia de Sud-Est programați să participe joi, la Washington DC, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.

La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.

Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Board of Peace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. Potrivit ONU, ISF va avea sarcina de a securiza frontiera Gazei și de a menține pacea în zonă. De asemenea, ar trebui să protejeze civilii și să instruiască și să sprijine „forțe de poliție palestiniene verificate”.

Documentul de contractare pentru baza militară a fost emis de Consiliul pentru Pace, potrivit unei persoane familiarizate cu procesul, și a fost pregătit cu sprijinul oficialilor americani responsabili de contractare, arată sursa citată.

Planurile prevăd o rețea de buncăre, fiecare de 6 metri pe 4 metri și 2,5 metri înălțime, dotate cu sisteme elaborate de ventilație, unde soldații se pot adăposti pentru protecție.

„Contractantul”, se arată în document, „va efectua un studiu geofizic al amplasamentului pentru a identifica eventuale goluri subterane, tuneluri sau cavități mari, în fiecare etapă.” Această prevedere face probabil referire la vasta rețea de tuneluri construită de Hamas în Gaza.

Oficialii Comandamentului Central al SUA au direcționat toate întrebările presei privind baza militară către Board of Peace, mai precizează The Guardian, iar un oficial al administrației Trump a refuzat să discute despre contractul privind baza militar, precizând că „așa cum a spus președintele, nu vor exista trupe americane pe teren” și că „nu vom comenta documente scurse.”