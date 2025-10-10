Consiliul Primăriei Parisului omagiază România: alee „Nicolae Titulescu” și bulevard „Martha Bibescu” în inima capitalei franceze

Consiliul Primăriei Parisului a aprobat două decizii simbolice care onorează patrimoniul cultural și diplomatic al României: o alee din elegantul Parc Monceau va purta numele lui Nicolae Titulescu, iar un bulevard din arondismentul 16 va deveni Bulevardul Martha Bibescu.

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a salutat inițiativa ca pe „o confirmare a profunzimii și solidarității de spirit” dintre cele două țări, în contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze.

„Gestul de omagiere din partea autorităților franceze a acestor două personalități excepționale ale României, devenite și ale Franței, înseamnă un nou moment prin care culturile noastre se îngemănează, firesc și memorabil, în fibra vie a orașului de pe malurile Senei”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.

Cetățean al lumii, ilustru diplomat, profesor și politician, președinte ales în două mandate succesive al Ligii Națiunilor, Nicolae Titulescu este unul din marii prieteni ai Franței, arhitect strălucit al raporturilor privilegiate dintre țările noastre, gânditor politic vizionar de excepțională reputație în perioada dintre cele două războaie mondiale și ferm promotor al păcii și al unei Europe Unite. Viața lui Titulescu, începută la Craiova în 1882 și încheiată la Cannes în 1941, reprezintă un reper în memoria colectivă, o inspirație și o temelie a construcției binelui în raporturile dintre state.

Scriitoare la începutul secolului 20, aristocrată rafinată, Martha Bibescu a fost una dintre personalitățile cele mai ilustre ale timpului său, cu ecouri de memorie ce reverberează profund până astăzi. Primul său roman, « Les Huits Paradis », a fost onorat de Academia franceză în 1903, fiind urmat de o serie de cărți de succes ale epocii. Aflată în România în timpul primului război mondial, Martha Bibescu s-a înrolat benevol ca infirmieră pe front. După al doilea război mondial, în 1948, a revenit la Paris unde, în reședința sa din Quai de Bourbon, a patronat un salon literar care a devenit celebru și care a reunit elita literară și artistică a Parisului. Intelectuală europeană de mare rafinament, emancipată și temerară, Martha Bibescu reprezintă la rândul sau distincția și curajul prin care condiția feminină s-a înălțat în parcursul istoriei contemporane românești și europene.

Ambasada a transmis mulțumiri primarului general al Parisului, Anne Hidalgo, precum și adjuncților acesteia, Laurence Patrice și Arnaud Ngatcha, pentru sprijinul oferit în concretizarea acestei inițiative.

Prin aceste două gesturi simbolice, Parisul adaugă două noi repere românești pe harta sa culturală, consolidând prietenia istorică și legăturile profunde dintre România și Franța.