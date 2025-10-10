ROMÂNIA
Consiliul Primăriei Parisului omagiază România: alee „Nicolae Titulescu” și bulevard „Martha Bibescu” în inima capitalei franceze
Consiliul Primăriei Parisului a aprobat două decizii simbolice care onorează patrimoniul cultural și diplomatic al României: o alee din elegantul Parc Monceau va purta numele lui Nicolae Titulescu, iar un bulevard din arondismentul 16 va deveni Bulevardul Martha Bibescu.
Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care a salutat inițiativa ca pe „o confirmare a profunzimii și solidarității de spirit” dintre cele două țări, în contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze.
„Gestul de omagiere din partea autorităților franceze a acestor două personalități excepționale ale României, devenite și ale Franței, înseamnă un nou moment prin care culturile noastre se îngemănează, firesc și memorabil, în fibra vie a orașului de pe malurile Senei”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.
Cetățean al lumii, ilustru diplomat, profesor și politician, președinte ales în două mandate succesive al Ligii Națiunilor, Nicolae Titulescu este unul din marii prieteni ai Franței, arhitect strălucit al raporturilor privilegiate dintre țările noastre, gânditor politic vizionar de excepțională reputație în perioada dintre cele două războaie mondiale și ferm promotor al păcii și al unei Europe Unite. Viața lui Titulescu, începută la Craiova în 1882 și încheiată la Cannes în 1941, reprezintă un reper în memoria colectivă, o inspirație și o temelie a construcției binelui în raporturile dintre state.
Scriitoare la începutul secolului 20, aristocrată rafinată, Martha Bibescu a fost una dintre personalitățile cele mai ilustre ale timpului său, cu ecouri de memorie ce reverberează profund până astăzi. Primul său roman, « Les Huits Paradis », a fost onorat de Academia franceză în 1903, fiind urmat de o serie de cărți de succes ale epocii. Aflată în România în timpul primului război mondial, Martha Bibescu s-a înrolat benevol ca infirmieră pe front. După al doilea război mondial, în 1948, a revenit la Paris unde, în reședința sa din Quai de Bourbon, a patronat un salon literar care a devenit celebru și care a reunit elita literară și artistică a Parisului. Intelectuală europeană de mare rafinament, emancipată și temerară, Martha Bibescu reprezintă la rândul sau distincția și curajul prin care condiția feminină s-a înălțat în parcursul istoriei contemporane românești și europene.
Ambasada a transmis mulțumiri primarului general al Parisului, Anne Hidalgo, precum și adjuncților acesteia, Laurence Patrice și Arnaud Ngatcha, pentru sprijinul oferit în concretizarea acestei inițiative.
Prin aceste două gesturi simbolice, Parisul adaugă două noi repere românești pe harta sa culturală, consolidând prietenia istorică și legăturile profunde dintre România și Franța.
ROMÂNIA
Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi, subliniind importanța relației bilaterale cu România, transmite agenția MTI, preluat de Agerpres.
„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a afirmat Orban, aflat în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj.
Șeful guvernului ungar a descris relațiile româno-ungare drept „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, adăugând că, „având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii”.
Premierul ungar a remarcat, de asemenea, că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ceea ce creează „o oportunitate care trebuie valorificată pentru a îmbunătăți cooperarea”.
Orban a menționat că România trece printr-o perioadă dificilă de reechilibrare economică și financiară, pe care a descris-o drept „o provocare dureroasă și semnificativă”.
Totodată, el a subliniat importanța României ca partener comercial esențial pentru Ungaria, explicând că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.
Viktor Orban se află la Cluj pentru a participa la Congresul UDMR, la care sunt invitați și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
ROMÂNIA
Ministerul Sănătății va coordona un nou Comitet interministerial pentru stimularea industriei farmaceutice și consolidarea autonomiei României în producția de medicamente
Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care înființează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor de stimulare economică în domeniul farmaceutic, un organism fără personalitate juridică aflat în coordonarea Ministerului Săntății.
Scopul Comitetului este de a coordona și implementa politici naționale de stimulare economică în domeniul farmaceutic, printr-un cadru de consultare și decizie între instituțiile guvernamentale implicate. Printre direcțiile strategice de acțiune se numără identificarea priorităților naționale din sectorul farmaceutic, propunerea de politici și planuri anuale de acțiune, precum și monitorizarea și evaluarea acestora.
Comitetul va include reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și ai Ministerelor Finanțelor, Economiei, Investițiilor și Proiectelor Europene.
Ministerul Sănătății va juca un rol central în activitatea Comitetului, prin preluarea președinției acestuia și asigurarea Secretariatului tehnic, împreună cu Agenția Națională a Medicamentului. Printre atribuțiile principale ale ministerului se numără convocarea și coordonarea ședințelor, pregătirea materialelor de lucru, monitorizarea implementării deciziilor și asigurarea suportului logistic. De asemenea, Ministerul Sănătății va desemna trei reprezentanți titulari și doi supleanți în cadrul Comitetului și va colabora cu instituții de învățământ superior și organizații profesionale pentru dezvoltarea competențelor în domeniul biotehnologiei și bioproducției.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Comitetul se va reuni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătății, având ca obiectiv consolidarea autonomiei României în producția de medicamente, modernizarea industriei farmaceutice și creșterea competitivității acesteia la nivel european.
De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete în septembrie la reuniunea miniștrilor sănătății din UE de la Copenhaga.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Bogdan Ivan a discutat cu vicepreședintele BEI despre finanțarea proiectelor strategice din energie: Investițiile trebuie să meargă mai departe
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre operaționalizarea noilor finanțări din Fondul de Modernizare, cu mecanisme de accesare simplificate, dedicate proiectelor strategice din energie.
„România are nevoie de investiții – și de instrumente financiare pentru a le transforma în realitate”, a evidențiat Bogdan Ivan.
Acesta a arătat că România are nevoie de „expertiza BEI pentru că vrem să sprijinim beneficiarii PNRR ale căror contracte vor fi afectate prin decizia Comisiei Europene de diminuare a bugetelor inițiale, respectiv UAT Arad și UAT Constanța, astfel încât cele două centrale electroenergetice pe gaze de tip CHP să poată fi finalizate conform planului”.
„Investițiile trebuie să meargă mai departe, iar fiecare proiect strategic contează pentru securitatea energetică a României”, a conchis ministrul Energiei.
Citiți și: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
În data de 14 decembrie 2022, Ministerul Energiei, a semnat contractul de finanțare care are ca obiect finanțarea din fondurile PNRR a implementării proiectului „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
Proiectul se încadrează în Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde și vizează implementarea unei capacități de producție de energie termică prin realizarea la cele mai noi standarde și în conformitate cu toate cerințele de eficiență energetică, mediu și schimbări climatice a unei unități de producție energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile, în Municipiul Constanța.
