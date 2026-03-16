Consiliul TTE (Energie): România sprijină accelerarea investițiilor în rețele și interconectări pentru „o piață energetică europeană funcțională”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis trei mesaje care se înscriu în „obiectivul clar” al României de a avea „mai multă energie sigură, infrastructură modernă, investiții și prețuri suportabile pentru români.”

Acesta a participat luni la reuniunea Alianței Nucleare și la Consiliul TTE – Energie.

În acest context, ministrul Energiei a prezentat în Consiliul TTE „inițiativa României pentru dezvoltarea unui cadru european de finanțare mai bun pentru energia nucleară”, după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a lansat strategia europeană pentru reactoare modulare mici, iar țările din Alianța Nucleară, din care face parte și România, au semnat o declarație comună în care au subliniat că viitorul cadru financiar multianual ar trebui „să poată sprijini proiectele nucleare” pentru că „energia nucleară este un pilon esențial al mixului energetic al UE.”

„E incredibil că, în clasificarea investițiilor europene, energia nucleară este plasată în aceeași categorie cu activități precum producția de tutun și clonarea umană. Europa are nevoie de investiții, de reguli corecte și de o revizuire a taxonomiei UE, care tratează în mod nedrept această sursă strategică de energie. Am susținut măsuri concrete pentru reactoarele modulare mici și avansate”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a atras atenția că, „fără rețele și interconectări, Europa nu va avea nici securitate energetică, nici prețuri competitive.”

„România a susținut accelerarea investițiilor în rețele și interconectări. Infrastructura energetică nu mai este doar o temă tehnică, ci una de securitate și dezvoltare strategică. Avem deja 103 milioane de euro pentru proiectul CARMEN, cu rețele smart, digitalizate și interconectate în România și Bulgaria. Dar pentru o piață energetică europeană funcțională, investițiile trebuie accelerate în toată Uniunea”, a arătat Ivan.

Cel de-al treilea mesaj transmis de ministrul Energiei face referire la prețuri.

„Energia trebuie să rămână accesibilă pentru oameni și pentru companiile din România. Nu putem accepta ca prețurile mari la energie să devină noua normalitate. România va continua să susțină măsuri care protejează consumatorii și economia. Iar una dintre temele care trebuie tratate serios la nivel european este și scăderea prețului certificatelor de CO2”, a mai spus Bogdan Ivan.

În încheiere, acesta a arătat că „România are o voce tot mai puternică în deciziile europene care ne influențează direct.”