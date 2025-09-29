Consiliul UE a decis reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului pentru activitățile nucleare

Consiliul UE a decis luni să reintroducă mai multe măsuri restrictive legate de activitățile Iranului privind proliferarea nucleară, măsuri care fuseseră suspendate odată cu intrarea în vigoare a Planului Comun de Acțiune (JCPoA sau acordul nuclear cu Iran) în 2015.

Potrivit comunicatului oficial, decizia a fost luată după reintroducerea sancțiunilor ONU, ca urmare a hotărârii Consiliului de Securitate al ONU de a nu prelungi ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului. Aceasta a intervenit după ce E3 (Franța, Germania și Regatul Unit) a invocat mecanismul „snapback” prevăzut în JCPoA.

Măsurile reintroduse includ atât cele adoptate de Consiliul de Securitate al ONU începând cu 2006, prin rezoluții succesive care au fost transpuse automat în legislația UE, cât și măsuri autonome ale UE. Acestea vizează:

interdicții de călătorie pentru anumite persoane, înghețarea activelor pentru persoane și entități și, în consecință, interzicerea punerii la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice pentru cei incluși pe listă;

sancțiuni economice și financiare, acoperind sectorul comercial, financiar și de transport.

Comerț

Pe lângă interdicția exportului de arme către Iran și interdicția transferului oricărui bun, material sau tehnologie care ar putea contribui la activitățile de îmbogățire și reprocesare nucleară ale Iranului și la programele sale de rachete balistice, măsurile includ și interdicții privind:

importul, achiziția și transportul țițeiului, gazelor naturale, produselor petrochimice și petroliere, precum și serviciilor aferente;

vânzarea sau furnizarea de echipamente esențiale utilizate în sectorul energetic;

vânzarea sau furnizarea de aur, alte metale prețioase și diamante;

anumite echipamente navale;

interdicția privind anumite tipuri de software.

Sectorul financiar

UE reimpune înghețarea activelor Băncii Centrale a Iranului și ale principalelor bănci comerciale iraniene.

Sectorul transporturilor

În final, UE reintroduce măsuri care vizează prevenirea accesului zborurilor cargo iraniene pe aeroporturile europene și interzicerea întreținerii și serviciilor pentru aeronave sau nave iraniene care transportă materiale sau bunuri interzise.

La 14 iulie 2015, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU (China, Franța, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite), împreună cu Germania, sprijiniți de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, au ajuns la un acord cu Iranul privind o soluție cuprinzătoare pe termen lung la problema nucleară iraniană. Planul a stabilit o serie de etape succesive pentru a garanta că programul nuclear al Iranului va fi utilizat exclusiv în scopuri civile și pașnice.

În consecință, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2231 (2015), aprobând JCPoA în iulie 2015. Rezoluția a definit, de asemenea, calendarul și angajamentele pe care toate părțile urmau să le îndeplinească pentru a conduce la ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului la 16 ianuarie 2016 (ziua implementării).

În octombrie 2015, Consiliul a adoptat Declarația 2015/C 345/01, ridicând toate sancțiunile UE legate de programul nuclear iranian, în conformitate cu JCPoA, și subliniind că UE va reintroduce sancțiuni în cazul nerespectării semnificative de către Iran a angajamentelor sale, la recomandarea comună a Înaltului Reprezentant și a E3 (Franța, Germania și Regatul Unit).

La 28 august 2025, E3 a notificat Consiliului de Securitate al ONU evaluarea lor conform căreia Iranul nu și-a îndeplinit în mod semnificativ angajamentele prevăzute de JCPoA, declanșând astfel mecanismul „snapback”, care prevede reintroducerea sancțiunilor ONU după o perioadă de 30 de zile. La 29 august, Înaltul Reprezentant, Franța și Germania au trimis o recomandare comună Consiliului, solicitând reintroducerea tuturor sancțiunilor UE legate de programul nuclear, care fuseseră suspendate.

În lipsa unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU privind prevenirea „snapback”-ului sancțiunilor ONU asupra Iranului, la 17 septembrie 2025 regimul sancțiunilor a fost reimpus.