Consiliul UE a stabilit o abordare generală cu privire la propunerea de regulament de instituire a întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță

Consiliul Uniunii Europene a convenit vineri asupra unei abordări generale cu privire la propunerea de regulament de instituire a întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță.

”Acordul de astăzi pregătește terenul pentru dezvoltarea în Europa a următoarei generații de tehnologii digitale. Supercalculatoarele și calculul cuantic sunt motoarele care alimentează economia datelor, valorificând tehnologii legate de inteligența artificială (IA), analiza datelor și securitatea cibernetică, pentru a dezvolta aplicații care vor conduce la progrese în domenii-cheie precum sănătatea și schimbările climatice. Tranziția noastră către o economie digitală depinde de acestea”, a transmis Manuel Heitor, ministrul portughez al științei, tehnologiei și învățământului superior, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Proiectul de regulament, care îl înlocuiește pe cel existent, a fost aliniat la cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, permițând astfel întreprinderii comune să utilizeze fonduri din programele UE, cum ar fi Orizont Europa, Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei. În plus, regulamentul ține seama, de asemenea, de evoluțiile tehnologice recente, cum ar fi calculul cuantic.

Principalele modificări aduse propunerii Comisiei sunt următoarele:

alinierea la principiul corelării din Regulamentul privind programul Orizont Europa este mai explicită și consolidată, pentru a oferi claritate juridică și previzibilitate cu privire la contribuțiile financiare respective ale UE și ale statelor participante;

în conformitate cu Regulamentul privind programul Orizont Europa, se instituie un mecanism de coordonare pentru gestionarea centralizată a contribuțiilor financiare, ceea ce conduce la o simplificare suplimentară pentru beneficiari: statele participante vor depune eforturi pentru a sincroniza calendarul plăților, raportarea și auditul în vederea reducerii sarcinii administrative a beneficiarilor. În plus, statele participante vor avea opțiunea de a încredința întreprinderii comune plata contribuției lor financiare, astfel încât beneficiarii lor să încheie un acord de grant unic. De asemenea, statele participante își vor păstra dreptul de veto asupra utilizării contribuțiilor lor naționale pentru beneficiarii stabiliți în țările lor;

textul Consiliului prevede posibilitatea de a finanța modernizarea supercalculatoarelor existente deținute în totalitate sau în coproprietate de întreprinderea comună. Prelungirea duratei de viață a acestor supercalculatoare reprezintă o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a asigura un bun randament al investițiilor. Contribuția UE la astfel de modernizări este plafonată, pentru a asigura cea mai largă distribuție geografică posibilă a supercalculatoarelor;

în ceea ce privește guvernanța, textul Consiliului clarifică structura și responsabilitățile diferitelor organisme și stabilește că UE suportă integral costurile administrative.

Propusă de Comisie și sprijinită de Consiliul UE, întreprinderea comună EuroHPC a fost înființată în noiembrie 2018, cu scopul de a dota UE cu o infrastructură de supercalcul de nivel mondial până la sfârșitul anului 2020.

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC) are drept obiectiv dezvoltarea, implementarea, extinderea și menținerea în UE a unui ecosistem bazat pe o infrastructură agregată, securizată și hiperconectată de talie mondială de servicii și date pentru supercalcul și calcul cuantic. Proiectul de regulament permite continuarea activităților întreprinderii comune EuroHPC existente, înființate în octombrie 2018, care pune în comun resurse din partea UE, a 32 de țări și a doi membri privați: asociațiile ”European Technology Platform for HPC” (”Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță”) și ”Big Data Value Association” (”Asociația pentru valoarea volumelor mari de date”).

Calculul de înaltă performanță (HPC) se referă la sisteme de calcul (”supercalculatoare”) cu o putere de calcul extrem de mare, care pot rezolva probleme cu un grad ridicat de complexitate și de dificultate. Acesta permite unor tehnologii-cheie, cum ar fi inteligența artificială, analiza datelor și securitatea cibernetică, să exploateze potențialul enorm al economiei bazate pe volume mari de date.