Consiliul UE adoptă noi reguli care consolidează dreptul cetățenilor europeni care locuiesc într-un alt stat membru decât cel de origine de a vota și de a candida la alegerile locale

Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți o directivă revizuită menită să consolideze dreptul cetățenilor UE care locuiesc într-un alt stat membru decât cel de origine de a vota și de a candida la alegerile locale, potrivit .

„Libertatea de circulație trebuie să meargă mână în mână cu posibilitatea deplină și egală de a participa la viața democratică. Facilitând votul și candidarea la alegerile locale, consolidăm participarea, întărim încrederea în instituțiile noastre democratice și le oferim celor 13,5 milioane de cetățeni ai UE care locuiesc într-un alt stat membru posibilitatea de a-și exercita pe deplin drepturile democratice”, Marilena Raouna, ministru adjunct pentru afaceri europene al Ciprului.

Noile reguli urmăresc să faciliteze accesul la informații și să actualizeze prevederile considerate depășite din legislația anterioară, care datează din 1994.

Potrivit Consiliului, directiva va îmbunătăți exercitarea drepturilor electorale prin:

furnizarea proactivă de informații privind drepturile electorale și condițiile de înregistrare;

simplificarea procedurilor de înscriere pe listele electorale;

introducerea unor garanții pentru a evita radierea automată a cetățenilor din listele electorale din statul lor de origine atunci când se înregistrează în alt stat membru.

Potrivit Consiliului, în ciuda măsurilor în vigoare, cetățenii UE care se deplasează în altă țară se confruntă în continuare cu dificultăți în exercitarea drepturilor lor electorale la alegerile locale. Printre aceste probleme se numără dificultățile întâmpinate de cetățenii UE care se deplasează în altă țară în obținerea informațiilor corecte privind modul de exercitare a drepturilor lor electorale, procedurile de înregistrare greoaie și efectele radiării de pe listele electorale din statul membru de origine.

Actul legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru transpunerea majorității prevederilor în legislația națională