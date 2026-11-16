Consiliul UE aprobă deblocarea unei plăți de aproape 8 miliarde de euro către Ucraina, cea mai mare tranșă acordată de UE Kievului prin Facilitatea pentru Ucraina

Consiliul UE a adoptat o decizie care va permite Kievului să primească în curând puțin sub 8 miliarde de euro în cadrul Facilității pentru Ucraina, din care aproximativ 5 miliarde de euro provin din resursele puse la dispoziție prin Împrumutul de sprijin pentru Ucraina în 2026.

Potrivit unui comunicat al instituției, aceasta este cea mai mare plată unică efectuată vreodată de UE către Ucraina în cadrul acestei facilități.

Această plată survine după ce Ucraina a îndeplinit peste 20 de etape-țintă legate de diverse reforme în domenii-cheie precum: sistemul judiciar; lupta împotriva corupției și a spălării banilor; piețele financiare; gestionarea activelor publice; capitalul uman; mediul de afaceri; descentralizarea și politica regională; energia; sectorul agroalimentar; transformarea digitală; și protecția mediului.

Finanțarea acordată în cadrul Facilității pentru Ucraina are ca scop consolidarea stabilității macrofinanciare, redresarea și modernizarea Ucrainei, asigurarea funcționării administrației publice a acesteia și sprijinirea eforturilor sale de reformă.

Plățile sunt condiționate de respectarea Planului pentru Ucraina, care prezintă strategia țării în materie de redresare, reconstrucție și modernizare, precum și un calendar de punere în aplicare a reformelor, aliniat în linii mari la obiectivele de aderare la UE ale țării.

Mecanismul pentru Ucraina a fost înființat la 1 martie 2024 și dispune de peste 50 de miliarde de euro sub formă de subvenții și împrumuturi pentru a sprijini redresarea, reconstrucția și modernizarea Ucrainei până în 2027.

Din această sumă totală, peste 40 de miliarde de euro sunt alocate pentru reformele și investițiile prevăzute în Planul pentru Ucraina – foaia de parcurs a Ucrainei pentru redresare și aderarea la UE –, iar plățile periodice sunt condiționate de îndeplinirea de către Ucraina a obiectivelor prevăzute în plan.

Odată cu efectuarea acestei a noua plăți, Ucraina va fi primit peste 40 de miliarde de euro în cadrul Planului pentru Ucraina începând cu jumătatea anului 2024.