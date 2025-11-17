Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe

Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.

Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate în mod abuziv sau contravin intereselor sale.

Elementele principale ale mecanismului actualizat de suspendare a vizelor

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, vor exista noi motive pentru declanșarea mecanismului de suspendare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, UE va putea revoca statutul de țară scutită de vize dacă această țară terță nu se aliniază politicii UE în materie de vize.

În plus, atunci când o țară aplică un program de cetățenie pentru investitori prin care se acordă cetățenia persoanelor care nu au o legătură reală cu țara terță în cauză, UE poate suspenda scutirea de vize pentru această țară.

Același lucru se va întâmpla și în cazul în care relațiile UE cu o țară se deteriorează, de exemplu în cazul încălcării drepturilor omului.

Regulamentul facilitează, de asemenea, declanșarea mecanismului de suspendare. De exemplu, un prag de 30 % – în loc de pragul anterior de 50 % – cuantifică creșterile substanțiale ale cazurilor de refuz de intrare și depășire a duratei de ședere, ale cererilor de azil și ale infracțiunilor grave.

Durata suspendării inițiale a scutirii de viză va crește la 12 luni (de la 9 luni în prezent). Această perioadă inițială poate fi prelungită cu încă 24 de luni (în loc de 18 luni în prezent).

Această fază de suspendare temporară mai lungă va permite UE să colaboreze cu țara terță în cauză pentru a remedia circumstanțele care au dus la suspendare (înainte ca regimul fără vize să poată fi revocat definitiv).

Noul mecanism prevede, de asemenea, o abordare specifică pentru încetarea scutirii de viză. În timp ce în prezent toți cetățenii unei țări sunt afectați de suspendarea regimului de scutire de viză atunci când perioada inițială este prelungită, în conformitate cu noile norme, faza suplimentară de suspendare de 24 de luni nu ar afecta în mod automat întreaga populație. În schimb, UE ar putea decide să (continue) să țintească funcționarii guvernamentali și diplomații.

Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi direct obligatoriu și aplicabil în statele membre ale UE.