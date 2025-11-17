CONSILIUL UE
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.
Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate în mod abuziv sau contravin intereselor sale.
Elementele principale ale mecanismului actualizat de suspendare a vizelor
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, vor exista noi motive pentru declanșarea mecanismului de suspendare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, UE va putea revoca statutul de țară scutită de vize dacă această țară terță nu se aliniază politicii UE în materie de vize.
În plus, atunci când o țară aplică un program de cetățenie pentru investitori prin care se acordă cetățenia persoanelor care nu au o legătură reală cu țara terță în cauză, UE poate suspenda scutirea de vize pentru această țară.
Același lucru se va întâmpla și în cazul în care relațiile UE cu o țară se deteriorează, de exemplu în cazul încălcării drepturilor omului.
Regulamentul facilitează, de asemenea, declanșarea mecanismului de suspendare. De exemplu, un prag de 30 % – în loc de pragul anterior de 50 % – cuantifică creșterile substanțiale ale cazurilor de refuz de intrare și depășire a duratei de ședere, ale cererilor de azil și ale infracțiunilor grave.
Durata suspendării inițiale a scutirii de viză va crește la 12 luni (de la 9 luni în prezent). Această perioadă inițială poate fi prelungită cu încă 24 de luni (în loc de 18 luni în prezent).
Această fază de suspendare temporară mai lungă va permite UE să colaboreze cu țara terță în cauză pentru a remedia circumstanțele care au dus la suspendare (înainte ca regimul fără vize să poată fi revocat definitiv).
Noul mecanism prevede, de asemenea, o abordare specifică pentru încetarea scutirii de viză. În timp ce în prezent toți cetățenii unei țări sunt afectați de suspendarea regimului de scutire de viză atunci când perioada inițială este prelungită, în conformitate cu noile norme, faza suplimentară de suspendare de 24 de luni nu ar afecta în mod automat întreaga populație. În schimb, UE ar putea decide să (continue) să țintească funcționarii guvernamentali și diplomații.
Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi direct obligatoriu și aplicabil în statele membre ale UE.
CONSILIUL UE
Consiliul UE adoptă o nouă lege europeană pentru accelerarea soluționării plângerilor transfrontaliere privind protecția datelor
CONSILIUL UE
Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea Politicii Agricole Comune, cu obiectivul de a stimula competitivitatea agriculturii europene
Președinția Consiliului UE și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC). Obiectivul este de a stimula competitivitatea agriculturii europene prin reducerea birocrației, sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri și a întreprinderilor nou-înființate, încurajarea inovației și stimularea productivității.
Potrivit comunicatului oficial, aceste măsuri de simplificare ar putea duce la reduceri semnificative ale costurilor administrative, atât pentru fermieri, cât și pentru administrațiile naționale. Conform evaluării inițiale a Comisiei, acestea ar putea genera economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri și de peste 200 de milioane de euro pentru administrațiile statelor membre.
Actele revizuite fac parte din așa-numitul „Omnibus III”, propus de Comisie în mai 2025. Pachetul include modificări ale regulamentului privind planurile strategice (SPR) și ale regulamentului „orizontal” privind Politica Agricolă Comună.
Principalele elemente ale acordului
Acordul provizoriu menține direcția generală a propunerii Comisiei, sprijinind următoarele obiective:
reducerea poverii administrative pentru fermieri și administrații;
creșterea plăților către micii fermieri și simplificarea regulilor privind condiționalitatea, în special pentru fermele ecologice;
reducerea controalelor la fața locului și eliminarea procedurii anuale de verificare a performanței.
Acordul menține, de asemenea, propunerea Comisiei de a permite statelor membre să acorde plăți de criză agricultorilor activi afectați de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile sau evenimente catastrofale. Aceste plăți vor asigura continuitatea activității agricole a fermierilor afectați.
Citiți și: PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
CONSILIUL UE
Parlamentul European și Consiliul pledează pentru direcționarea fondurilor europene către apărare prin modificarea programelor UE existente
Ca parte a planului ReArm Europe, Parlamentul European și Consiliul UE, au convenit în mod formal miercuri seară, noi măsuri care vizează consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Europei prin direcționarea fondurilor UE către apărare și securitate, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
Astfel, va crește finanțarea pentru investițiile legate de apărare prin modificarea programelor UE existente – Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP), Orizont Europa, Fondul european de apărare (EDF), programul Europa digitală (DEP) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) – pentru a canaliza fondurile UE către apărare.
În timpul negocierilor, deputații europeni au pledat pentru ca domeniul de aplicare al măsurilor să includă reziliența, cum ar fi protecția infrastructurilor critice, răspunsul la dezastre și integritatea alegerilor. Aceștia au insistat ca schema să îmbunătățească și reziliența împotriva amenințărilor cibernetice la adresa infrastructurilor digitale critice.
Deputații europeni au pledat, de asemenea, pentru ca legislația să permită un sprijin mai mare pentru industria de apărare a Ucrainei și au asigurat participarea țării la Fondul european de apărare.
Programul Orizont Europa va sprijini aplicațiile civile cu potențiale aplicații militare (cu dublă utilizare), promovând în același timp utilizarea aplicațiilor civile. Acest lucru se va face în cadrul unei derogări specifice prevăzute în cadrul financiar multianual (CFM) și nu aduce atingere rezultatului negocierilor viitoare privind următorul CFM.
„Tehnologiile de apărare” vor fi adăugate ca al patrulea sector strategic în cadrul Platformei pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP). Sprijinul ar trebui extins la IMM-urile nefinanțabile, inclusiv la start-up-uri și întreprinderile mici și mijlocii.
Legislația va permite, de asemenea, finanțarea de către UE a infrastructurii de transport cu dublă utilizare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), inclusiv coridoarele de mobilitate militară, în cazul cărora Comisia va putea stabili condiții referitoare la țara de origine a echipamentelor, bunurilor, aprovizionărilor sau serviciilor care urmează să fie utilizate.
„Prin acest acord, Parlamentul și Consiliul și-au îndeplinit sarcina. Acum este rândul statelor membre și al Comisiei să acționeze – instrumentele sunt pe masă, iar oportunitățile pot fi valorificate”, a declarat deputatul european Rihard Kols (ECR, Letonia).
„Acest mini-omnibus este mai mult decât o soluție legislativă – este un semnal clar că UE începe în sfârșit să trateze investițiile în domeniul apărării cu seriozitatea pe care o impun vremurile. Rezultatul reflectă în mare măsură ceea ce a susținut Parlamentul și creează un precedent. Ne așteptăm să continuăm pe această linie în viitor, cu propuneri mai îndrăznețe și mai ample data viitoare. Parlamentul a demonstrat că este pregătit. Vom profita de acest impuls”, a adăugat el.
Acordul informal va trebui să fie aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu pentru a deveni lege. Comisia pentru industrie, cercetare și energie va vota textul pe 20 noiembrie, înainte ca acesta să fie prezentat întregii Camere înainte de sfârșitul anului.
Propunerea Comisiei Europene, prezentată la 22 aprilie 2025, vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în cadrul bugetului UE, ca parte a planului „ReArm Europe”. Ca răspuns la amenințările geopolitice în creștere, textul urmărește să consolideze baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB) cu fonduri provenite din bugetele existente. Acesta urmează Cărții albe comune privind pregătirea europeană în domeniul apărării pentru 2030, care vizează consolidarea autonomiei strategice și a competitivității UE în domeniul apărării.
