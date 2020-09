Consiliul UE aprobă României un sprijin financiar de 4,1 miliarde de euro, sub formă de împrumuturi din partea Uniunii Europene

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a pledat luni, în marja reuniunii șefilor diplomațiilor europene de la Bruxelles, pentru “eventuale sancțiuni” la adresa Federației, în cazul în care nu va fi demarată o investigație transparentă și imparțială în cazul Navalnîi, și a subliniat că țara noastră s-a alăturat altor parteneri în UE adresând o scrisoare Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate și solicitând ca Uniunea să se implice mai activ.

“Poziția României este că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai activ în această chestiune. Ne-am alăturat colegilor din Lituania, Letonia, Estonia, Danemarca și Polonia și am adresat o scrisoare Înaltului Reprezentant Borrell prin care solicităm această implicare activă a Uniunii pe acest subiect, întrucât credem că Rusia ar trebui să își îndeplinească responsabilitățile și să demareze o investigație transparentă și imparțială și să coopereze pe deplin cu OIAC și cred că trebuie, de asemenea, să examinăm posibilitatea unor eventuale sancțiuni, dacă este nevoie, în conexiune cu acest caz de otrăvire a domnului Navalnîi“, a spus Aurescu, în cadrul unor declarații de presă ce au urmat întâlnirii dintre miniștrii europeni de externe și lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, și înaintea reuniunii formale a miniștrilor celor 27 de state membre.

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe precedă întrunirea Consiliului Afaceri Generale de marți și summitul special al Consiliului European din 24-25 septembrie, o reuniune pe care Klaus Iohannis și ceilalți șefi de stat și de guvern o vor consacra situației din Belarus, cazulului otrăviririi opozantului rus Aleksei Navalnîi și situației tensionate din estul Mediterane dintre Grecia și Turcia.

Cu referire la cazul Navalnîi, Aurescu s-a alăturat unor omologi care solicită Uniunii Europene să aibă o poziție activă și să ceară Rusiei o anchetă imparțială și transparentă.

