Consiliul UE aprobă standarde mai stricte pentru emisiile de CO2 pentru vehiculele grele. Noile norme introduc obiectivul ca 100% din autobuzele urbane noi să aibă emisii zero până în 2035

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri, în ajunul Zilei Europei, la un acord de principiu pentru ca profiturile provenite din activele ruseşti îngheţate în urma sancţiunilor impuse Rusiei după invadarea Ucrainei să fie întrebuințate pentru finanţarea ajutorului militar oferit forțelor armate ucraina, a anunţat preşedinţia belgiană a Consiliului UE.

“Ambasadorii UE au convenit în principiu măsuri asupra beneficiilor extraordinare rezultate din activele imobilizate ale Rusiei. Banii vor servi la susţinerea redresării şi apărării militare a Ucrainei în contextul agresiunii ruse”, a transmis președinția belgiană, pe X.

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.

👉 The money will serve to support #Ukraine‘s recovery and military defence in the context of the Russian aggression.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024