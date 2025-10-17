U.E.
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii prin care solicită eforturi sporite pentru a împuternici martorii să contribuie la prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, subliniind că informarea, educația și sprijinul social sunt esențiale pentru ca persoane obișnuite, dar și profesioniștii, să recunoască abuzul, să intervină în siguranță și să ajute victimele să obțină protecție și acces la justiție.
„Astăzi am convenit să întărim prevenția, detectarea timpurie și intervenția împotriva violenței de gen. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în ruperea tăcerii și oprirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Martorii și profesioniștii pot face o diferență semnificativă în viața victimelor și pot contribui la prevenirea unor cazuri viitoare de violență”, a declarat Magnus Heunicke, ministrul danez pentru Mediu și Egalitate de Gen, citat în concluziile Consiliului.
Consiliul atrage atenția asupra subraportării fenomenului: potrivit Sondajul UE privind violența bazată pe gen 2024, majoritatea femeilor care au trecut prin acte de violență au vorbit cu o persoană apropiată, însă doar 20% au apelat la servicii sociale sau medicale, iar doar una din opt a făcut plângere la poliție. Concluziile insistă asupra necesității informării publicului cu privire la modalități sigure și eficiente de a solicita ajutor, de a oferi sprijin sau de a interveni, precum și asupra creării unui cadru în care martorii să poată raporta faptele autorităților competente fără teama unor consecințe negative.
Documentul recunoaște, de asemenea, că deși femeile și fetele sunt expuse disproporționat la violența de gen, bărbații și băieții pot fi, de asemenea, victime ale violenței domestice și se confruntă cu provocări specifice în accesarea sprijinului, din cauza stereotipurilor de gen și a normelor sociale care descurajează manifestarea vulnerabilității. Consiliul solicită măsuri la nivel național și european pentru combaterea acestor stereotipuri și pentru facilitarea accesului la servicii pentru toți cei afectați.
Copiii expuși violenței în cadrul familiei sunt considerați victime ale violenței domestice, fiind expuși unui risc ridicat de probleme fizice și mentale pe termen lung; prin urmare, Consiliul încurajează statele membre să ia măsuri specifice de protecție și sprijin pentru acești copii.
Concluziile Consiliului vin după adoptarea, în mai 2024, a Directivei (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care cere statelor membre să incrimineze practici precum mutilarea genitală feminină, căsătoria forțată, distribuirea neconsimțită de imagini intime, hărțuirea și incitarea la ură sau violență online. Directiva urmărește răspunsuri penale mai ferme, o mai bună protecție și acces la justiție pentru victime, precum și măsuri consolidate de prevenire și coordonare.
Comisia Europeană a publicat în 2025 o Foaie de parcurs pentru Drepturile Femeilor și urmează să prezinte o versiune actualizată a Strategiei pentru Egalitatea de Gen la începutul anului 2026 — documente care vor completa și susține implementarea recomandărilor adoptate astăzi de Consiliu.
Concluziile adoptate de miniștri vor fi transmise statelor membre ca îndemn la acțiune, încurajând guvernele să includă în planurile naționale măsuri concrete de informare, formare profesională, sprijin socio-medical și mecanisme de raportare care să permită martorilor și profesioniștilor să intervină eficient și în siguranță.
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Comisia Europeană a reacționat, vineri, cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina, informează AFP, preluat de Agerpres.
Bruxellesul a precizat că, în prezent, activele președintelui rus și ale ministrului său de externe, Serghei Lavrov, sunt înghețate în Uniunea Europeană, dar că nu există o interdicție specifică care să le împiedice călătoriile pe teritoriul blocului comunitar. Oficialii UE au remarcat însă complexitatea diplomatică a unei întâlniri între doi lideri care se află în centrul unor tensiuni majore.
„Orice reuniune care face să avanseze procesul vizând instaurarea unei păci juste și durabile în Ucraina este binevenită”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Citiți și “Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin la Budapesta
Referindu-se la realitățile diplomatice și la formatele imperfecte în care pot avea loc astfel de discuții, Gill a subliniat: „Trăim în lumea reală”. El a completat: „Reuniunile nu se desfășoară întotdeauna în ordinea și formatul pe care le-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci trebuie să le primim favorabil.”
Declarațiile vin pe fondul presiunilor și al îngrijorărilor privind consecințele unui eventual contact direct între Washington și Kremlin, mai ales în contextul în care Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni în Rusia. Această realitate juridică adaugă un strat suplimentar de sensibilitate în evaluarea eventualei întâlniri.
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”.
„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român.
De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”
Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.
„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu.
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Planul Uniunii Europene de a impune sancțiuni miniștrilor israelieni și de a reduce relațiile comerciale cu Israelul a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au apreciat că măsura nu mai este necesară, în contextul acordului de pace intermediat de Statele Unite pentru încheierea războiului din Gaza, relatează Politico Europe.
Potrivit a patru diplomați europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile desfășurate cu ușile închise, inițiativa inițială este acum puțin probabil să obțină suficient prijin la reuniunile miniștrilor de externe și ale liderilor europeni din această lună.
Pentru adoptarea sancțiunilor este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre, însă, în pofida presiunilor tot mai mari asupra Uniunii Europene de a acționa, acordul anunțat de președintele american Donald Trump a divizat guvernele naționale în privința direcției de urmat. Măsuri separate de restricționare a comerțului ar putea fi introduse cu sprijinul unui grup mai restrâns de țări, însă și această variantă pare acum puțin probabilă, au precizat diplomații.
În discursul său privind Starea Uniunii din septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune includerea pe lista neagră a „miniștrilor extremiști”, impunerea de restricții coloniștilor violenți din Cisiordania și suspendarea plăților bilaterale către Israel.
Aceste propuneri urmează să fie discutate în cadrul Consiliului Afaceri Externe, care va avea loc la Luxemburg pe 20 octombrie, precum și la summitul liderilor europeni de la Bruxelles din 23 octombrie. Cu toate acestea, documentele preliminare arată că nu s-a ajuns încă la un consens.
Într-o declarație pentru Politico, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot — a cărui țară pledează pentru o poziție mai fermă față de Israel — a afirmat că este „regretabil” faptul că Uniunii Europene i-au trebuit mai bine de doi ani pentru a prezenta aceste măsuri.
„Credibilitatea politicii externe a UE a fost serios afectată”, a spus el. „Pentru mulți cetățeni, este în continuare greu de înțeles de ce Uniunea Europeană este incapabilă să ia decizii ferme.”
Germania, Ungaria și câteva alte delegații s-au opus în mod constant implementării sancțiunilor, deși la nivel politic a existat un acord larg și o declarație comună a Uniunii Europene care susținea măsuri împotriva coloniștilor acuzați de încălcări ale drepturilor omului.
După anunțul potrivit căruia Hamas și Israel au „aprobat prima etapă” a unui acord pentru încheierea războiului, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a sugerat săptămâna aceasta că blocul comunitar și-ar putea reconsidera poziția.
„Sancțiunile au fost propuse într-un anumit context, iar dacă acest context se schimbă, este posibil ca și propunerea să fie revizuită”, a declarat aceasta.
Potrivit diplomaților, Comisia Europeană nu intenționează, deocamdată, să retragă planul, chiar dacă perspectiva uisraenei încetări durabile a focului a aruncat proiectul într-o zonă de incertitudine.
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
