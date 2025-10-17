Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat

Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii prin care solicită eforturi sporite pentru a împuternici martorii să contribuie la prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, subliniind că informarea, educația și sprijinul social sunt esențiale pentru ca persoane obișnuite, dar și profesioniștii, să recunoască abuzul, să intervină în siguranță și să ajute victimele să obțină protecție și acces la justiție.

„Astăzi am convenit să întărim prevenția, detectarea timpurie și intervenția împotriva violenței de gen. Fiecare dintre noi are un rol de jucat în ruperea tăcerii și oprirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Martorii și profesioniștii pot face o diferență semnificativă în viața victimelor și pot contribui la prevenirea unor cazuri viitoare de violență”, a declarat Magnus Heunicke, ministrul danez pentru Mediu și Egalitate de Gen, citat în concluziile Consiliului.

Consiliul atrage atenția asupra subraportării fenomenului: potrivit Sondajul UE privind violența bazată pe gen 2024, majoritatea femeilor care au trecut prin acte de violență au vorbit cu o persoană apropiată, însă doar 20% au apelat la servicii sociale sau medicale, iar doar una din opt a făcut plângere la poliție. Concluziile insistă asupra necesității informării publicului cu privire la modalități sigure și eficiente de a solicita ajutor, de a oferi sprijin sau de a interveni, precum și asupra creării unui cadru în care martorii să poată raporta faptele autorităților competente fără teama unor consecințe negative.

Documentul recunoaște, de asemenea, că deși femeile și fetele sunt expuse disproporționat la violența de gen, bărbații și băieții pot fi, de asemenea, victime ale violenței domestice și se confruntă cu provocări specifice în accesarea sprijinului, din cauza stereotipurilor de gen și a normelor sociale care descurajează manifestarea vulnerabilității. Consiliul solicită măsuri la nivel național și european pentru combaterea acestor stereotipuri și pentru facilitarea accesului la servicii pentru toți cei afectați.

Copiii expuși violenței în cadrul familiei sunt considerați victime ale violenței domestice, fiind expuși unui risc ridicat de probleme fizice și mentale pe termen lung; prin urmare, Consiliul încurajează statele membre să ia măsuri specifice de protecție și sprijin pentru acești copii.

Concluziile Consiliului vin după adoptarea, în mai 2024, a Directivei (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care cere statelor membre să incrimineze practici precum mutilarea genitală feminină, căsătoria forțată, distribuirea neconsimțită de imagini intime, hărțuirea și incitarea la ură sau violență online. Directiva urmărește răspunsuri penale mai ferme, o mai bună protecție și acces la justiție pentru victime, precum și măsuri consolidate de prevenire și coordonare.

Comisia Europeană a publicat în 2025 o Foaie de parcurs pentru Drepturile Femeilor și urmează să prezinte o versiune actualizată a Strategiei pentru Egalitatea de Gen la începutul anului 2026 — documente care vor completa și susține implementarea recomandărilor adoptate astăzi de Consiliu.

Concluziile adoptate de miniștri vor fi transmise statelor membre ca îndemn la acțiune, încurajând guvernele să includă în planurile naționale măsuri concrete de informare, formare profesională, sprijin socio-medical și mecanisme de raportare care să permită martorilor și profesioniștilor să intervină eficient și în siguranță.