Consiliul UE, confundat cu Consiliul European pe site-ul de pregătire a președinției române a acestei instituții. MAE a corectat greșeala

Pe site-ul dedicat pregătirii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene această instituție este încurcată cu Consiliul European, cea în care se reunesc șefii de stat și de guvern din statele membre, potrivit Hotnews.

Confuzia apare în versiunea în limba engleză a site-ului, romania2019.eu , Aici, pe pagina principală, ni se prezintă “THE STORY OF THE LOGO FOR ROMANIA’S PRESIDENCY OF THE EUROPEAN COUNCIL”, adică “povestea logoului pentru Președinția română a Consiliului European”.

Ministerul Afacerilor Externe, administratorul site-ului romania2019.eu, a corectat greșeala și a precizat că textul a survenit în urma traducerii greșite de către o firmă care lucrează pentru minister.

România va asuma, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând, de asemenea, în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.