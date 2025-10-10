Consiliul UE dă undă verde Germaniei să-și majoreze bugetul militar și investițiile în apărare în următorii ani

Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o recomandare prin care aprobă traiectoria maximă a cheltuielilor nete pentru Germania în următorii cinci ani, precum și prelungirea perioadei de ajustare fiscală la șapte ani, conform planului fiscal-structural național pe termen mediu prezentat de autoritățile germane, se arată într-un comunicat.

Totodată, Consiliul a decis activarea clauzei naționale de derogare prevăzute în Pactul de stabilitate și creștere (PSC) pentru Germania, pentru a-i permite acesteia să realizeze tranziția către un nivel mai ridicat al cheltuielilor de apărare, menținând în același timp sustenabilitatea datoriei publice.

Berlinul a promis modernizarea armatei sale în urma invaziei Rusiei în Ucraina, alocând un fond special de apărare în valoare de 100 de miliarde de euro încă din 2022 și menținând cheltuielile militare ca prioritate bugetară de vârf.

Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat în luna martie, în ultima zi a mandatului legislativ anterior, mai multe amendamente la Constituția țării care ar permite viitoarelor guverne federale și de stat să își asume mai multe datorii în domeniul apărării, deblocând astfel așa numita “frână constituțională a datoriei” și oferindu-i cancelarului Friedrich Merz un “cec în alb” pentru investiții în apărare.

Planurile fiscale-structurale pe termen mediu reprezintă un element central al noului cadru de guvernanță economică al UE. Aceste planuri definesc traiectoria fiscală a fiecărui stat membru, împreună cu reformele și investițiile prevăzute, contribuind astfel la consolidarea sustenabilității datoriei publice și la promovarea unei creșteri sustenabile și incluzive.

Traiectoriile cheltuielilor nete stabilite de Consiliu constituie cel mai important indicator operațional pentru supravegherea fiscală la nivel european. Această constrângere bugetară va ghida politicile fiscale naționale ale Germaniei în următorii cinci ani și va permite evaluarea menținerii sănătății finanțelor publice.

Clauza se aplică pe o perioadă de patru ani și oferă un grad de flexibilitate de maximum 1,5% din PIB. În practică, activarea acestei clauze înseamnă că nu va fi declanșată o nouă procedură de deficit excesiv împotriva Germaniei, chiar dacă deficitul bugetar va depăși pragul de 3% din PIB prevăzut în tratate, cu condiția ca această depășire să fie cauzată de creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Pentru toate celelalte tipuri de cheltuieli, statele membre rămân supuse regulilor bugetare și trebuie să continue implementarea noului cadru de guvernanță economică, indiferent de activarea clauzei.

15 alte state membre ale UE — Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia — au obținut, de asemenea, aprobarea pentru activarea clauzei naționale de derogare.

Aplicarea acestei flexibilități va contribui în mod semnificativ la consolidarea capacităților de apărare și securitate ale Uniunii Europene și la protecția cetățenilor europeni. De asemenea, va întări pregătirea generală a UE în domeniul apărării, va reduce dependențele strategice, va acoperi lacunele critice de capabilități și va consolida baza tehnologică și industrială de apărare a Europei.