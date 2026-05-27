Consiliul UE prelungește cu un an, până la 28 mai 2027, măsurile restrictive privind încălcările drepturilor omului în Rusia

Andreea Radu
Consiliul Uniunii Europene a decis marți să prelungească cu un an, până la 28 mai 2027, cadrul măsurilor restrictive împotriva celor responsabili pentru încălcări grave ale drepturilor omului, reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și pentru subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, potrivit comunicatului oficial.

În prezent, măsurile restrictive ale UE se aplică unui număr de 72 de persoane și unei entități.

Persoanele fizice și juridice incluse pe lista regimului de sancțiuni al UE fac obiectul înghețării activelor. Cetățenilor și întreprinderilor din UE le este interzis să pună fonduri la dispoziția acestora. Persoanelor fizice li se aplică, de asemenea, o interdicție de călătorie, care le împiedică intrarea sau tranzitarea teritoriilor UE.

Uniunea Europeană își menține condamnarea fermă a încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului din țară, în special în contextul războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Consiliul UE a instituit, în martie 2024, un nou cadru de măsuri restrictive împotriva persoanelor responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului, reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și pentru subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, ca răspuns al UE la intensificarea și caracterul sistematic al represiunii din această țară. Noul cadru a fost creat în urma morții lui Alexei Navalny.

Regimul permite UE să vizeze inclusiv persoanele care oferă sprijin sau sunt implicate în astfel de acțiuni. De asemenea, acesta prevede restricții comerciale privind exportul către Rusia de echipamente care ar putea fi utilizate pentru reprimarea internă, precum și pentru monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor.

ICI București a participat la masa rotundă „Reindustrializarea României prin dezvoltarea industriei de apărare", evidențiind rolul cercetării și digitalizării în modernizarea sectorului
SUA și Armenia semnează acordul pentru dezvoltarea coridorului TRIPP. Rubio: Proiectul este o prioritate a administrației Trump și o parte importantă a moștenirii celui de-al doilea mandat al președintelui
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

