Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru lucrătorii prin intermediul platformelor digitale

Președinția spaniolă a Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic privind o lege a UE referitoare la recuperarea și confiscarea activelor.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, noua directivă stabilește norme minime la nivelul UE privind urmărirea, identificarea, înghețarea, confiscarea și gestionarea bunurilor provenite din infracțiuni. Aceasta va consolida capacitățile statelor membre de a lupta împotriva criminalității organizate.

”Câștigurile obținute din activități infracționale sunt uluitoare. Doar dacă guvernele dispun de mijloacele necesare pentru a recupera aceste profituri au o șansă de a lupta împotriva crimei organizate”, a declarat Félix Bolaños, ministrul spaniol al Justiției.

Directiva va viza o gamă largă de infracțiuni, cum ar fi crima organizată, terorismul, traficul de ființe umane și traficul de droguri. De asemenea, directiva prevede obligații pentru statele membre de a se asigura că autoritățile implicate în depistarea, înghețarea și gestionarea banilor proveniți din infracțiuni dispun de personal calificat și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate.

Încălcarea măsurilor restrictive

Normele propuse se vor aplica, de asemenea, încălcării sancțiunilor odată ce va fi adoptată o directivă încă în curs de adoptare privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor penale pentru încălcarea măsurilor restrictive ale UE. Prin urmare, persoanele și societățile care profită de pe urma eludării sancțiunilor își vor vedea veniturile confiscate în același mod ca și cele ale traficanților de ființe umane sau ale cartelurilor de droguri.

#TRILOGUE | @EUCouncil and @Europarl_EN have concluded their negotiations for an EU law which introduces criminal offences and penalties for the violation of EU sanctions.

This directive ensures that those who violate or circumvent EU sanctions will be prosecuted.#EU2023ES pic.twitter.com/anbg7LoQdA

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 12, 2023