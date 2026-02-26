Consiliul UE și PE au ajuns la un acord pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, prin extinderea Fondului european de ajustare la globalizare

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind un regulament care urmărește extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), extinzând sprijinul acordat lucrătorilor care se confruntă cu șomajul.

Potrivit comunicatului oficial, noile norme se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, când expiră actualul program FEG.

Scopul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este de a demonstra solidaritatea față de lucrătorii și persoanele care desfășoară activități independente care și-au pierdut locul de muncă din cauza restructurărilor companiilor, sprijinindu-le reintegrarea pe piața muncii.

Măsurile de sprijin care pot beneficia de finanțare din FEG includ politici active pe piața muncii, orientate către dezvoltarea competențelor necesare pentru ca lucrătorii să poată ocupa un rol diferit sau să își găsească un loc de muncă. Acestea pot cuprinde formare profesională, certificarea competențelor, asistență în căutarea unui loc de muncă sau consiliere în carieră. În prezent, acest tip de sprijin este destinat persoanelor care au fost deja disponibilizate ca urmare a restructurărilor.

Totuși, concedierile generate de restructurări au loc adesea în valuri, ceea ce înseamnă că și persoanele aflate în risc de concediere au nevoie de acces la programe de formare și ar beneficia de acestea într-o etapă mai timpurie, înainte de pierderea efectivă a locului de muncă.

Potrivit regulamentului revizuit, lucrătorii aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă din cauza restructurărilor companiilor vor avea, de asemenea, acces la sprijin prin FEG, cu scopul de a reduce numărul concedierilor și de a facilita tranziția către noi roluri profesionale.

Acordul dintre Consiliu și Parlament clarifică domeniul de aplicare al regulamentului revizuit, asigurând că lucrătorii aflați în risc iminent de concediere beneficiază de sprijin într-o etapă mai timpurie a procesului.

În anumite condiții și cu acordul întreprinderii afectate, lucrătorii furnizorilor direcți și ai producătorilor din aval, aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, ar putea fi, de asemenea, incluși într-o cerere de finanțare. Astfel, un număr mai mare de lucrători ar putea beneficia de sprijin din partea FEG într-un mod eficient și proporțional.

Textul convenit introduce, totodată, garanții suficiente, precum posibilitatea statelor membre de a efectua verificări ex-ante privind capacitatea financiară și administrativă a companiilor. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a acorda prefinanțare companiilor, în tranșe.

În plus, colegislatorii au urmărit reducerea sarcinii administrative generate de regulamentul revizuit, precizând că Comisia ar trebui să elaboreze orientări neobligatorii atât pentru statele membre, cât și pentru companii.

Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European, înainte de a fi adoptat formal și de a intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.