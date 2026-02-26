CONSILIUL UE
Consiliul UE și PE au ajuns la un acord pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, prin extinderea Fondului european de ajustare la globalizare
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind un regulament care urmărește extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), extinzând sprijinul acordat lucrătorilor care se confruntă cu șomajul.
Potrivit comunicatului oficial, noile norme se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, când expiră actualul program FEG.
Scopul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) este de a demonstra solidaritatea față de lucrătorii și persoanele care desfășoară activități independente care și-au pierdut locul de muncă din cauza restructurărilor companiilor, sprijinindu-le reintegrarea pe piața muncii.
Măsurile de sprijin care pot beneficia de finanțare din FEG includ politici active pe piața muncii, orientate către dezvoltarea competențelor necesare pentru ca lucrătorii să poată ocupa un rol diferit sau să își găsească un loc de muncă. Acestea pot cuprinde formare profesională, certificarea competențelor, asistență în căutarea unui loc de muncă sau consiliere în carieră. În prezent, acest tip de sprijin este destinat persoanelor care au fost deja disponibilizate ca urmare a restructurărilor.
Totuși, concedierile generate de restructurări au loc adesea în valuri, ceea ce înseamnă că și persoanele aflate în risc de concediere au nevoie de acces la programe de formare și ar beneficia de acestea într-o etapă mai timpurie, înainte de pierderea efectivă a locului de muncă.
Potrivit regulamentului revizuit, lucrătorii aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă din cauza restructurărilor companiilor vor avea, de asemenea, acces la sprijin prin FEG, cu scopul de a reduce numărul concedierilor și de a facilita tranziția către noi roluri profesionale.
Acordul dintre Consiliu și Parlament clarifică domeniul de aplicare al regulamentului revizuit, asigurând că lucrătorii aflați în risc iminent de concediere beneficiază de sprijin într-o etapă mai timpurie a procesului.
În anumite condiții și cu acordul întreprinderii afectate, lucrătorii furnizorilor direcți și ai producătorilor din aval, aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, ar putea fi, de asemenea, incluși într-o cerere de finanțare. Astfel, un număr mai mare de lucrători ar putea beneficia de sprijin din partea FEG într-un mod eficient și proporțional.
Textul convenit introduce, totodată, garanții suficiente, precum posibilitatea statelor membre de a efectua verificări ex-ante privind capacitatea financiară și administrativă a companiilor. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a acorda prefinanțare companiilor, în tranșe.
În plus, colegislatorii au urmărit reducerea sarcinii administrative generate de regulamentul revizuit, precizând că Comisia ar trebui să elaboreze orientări neobligatorii atât pentru statele membre, cât și pentru companii.
Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat atât de Consiliul Uniunii Europene, cât și de Parlamentul European, înainte de a fi adoptat formal și de a intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico.
Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată miercuri de statele membre, contestă acordul-cadru încheiat anul trecut între Parlament și Comisie, care extinde rolul legislativului în procesul decizional.
Consiliul UE, care reprezintă guvernele naționale, și Parlamentul European sunt co-legiuitori și adoptă împreună legislația propusă de Comisie. În ultimii ani, Parlamentul a încercat să își consolideze influența în procesul legislativ, inclusiv prin acorduri interinstituționale și prin acțiuni în fața Curții de Justiție atunci când a considerat că prerogativele sale sunt limitate.
„Consiliul și-a exprimat în mod repetat rezervele puternice” față de acest acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și față de „compatibilitatea sa cu principiile prevăzute în Tratate”.
Nemulțumirea statelor membre vizează în special angajamentul Comisiei de a asigura Consiliului și Parlamentului „tratament egal” în procesul legislativ.
„Nu este cazul pentru acest lucru”, se afirmă în draftul de scrisoare, invocând faptul că Tratatele fondatoare ale UE conferă Consiliului competențe distincte și, în anumite situații, superioare celor ale Parlamentului.
Un alt punct sensibil îl reprezintă creșterea influenței eurodeputaților în negocierile internaționale, inclusiv în contextul acordului comercial cu grupul Mercosur, a cărui implementare a fost amânată de Parlament după ce capitalele ajunseseră la un compromis.
Potrivit documentului, dacă Parlamentul și Comisia nu modifică secțiunile considerate „problematice”, „Consiliul își rezervă dreptul de a lua orice măsuri adecvate pentru a-și apăra prerogativele, inclusiv sesizarea Curții”, referire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Acordul-cadru a fost semnat în septembrie de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după nouă luni de negocieri. Documentul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în martie, iar ulterior aprobat formal de Comisie.
Negociatorul-șef al Parlamentului, eurodeputatul german Sven Simon, a respins criticile privind un dezechilibru instituțional.
„Sunt încrezător în evaluarea noastră privind competențele și echilibrul instituțional și nu văd niciun motiv de îngrijorare în privința unor eventuale proceduri în fața Curții de Justiție”, a declarat acesta pentru Politico.
El a adăugat că este „regretabil” faptul că statele membre par „tot mai preocupate de defensiva instituțională, reflexe naționale și detalii procedurale, în loc să se concentreze pe responsabilitatea comună de a avansa decisiv proiectul european”.
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia.
Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în procese cu motivație politică, responsabili de condamnarea activiștilor ruși Dmitry Skurikhin și Oleg Belousov pe baza unor acuzații cu motivație politică, informează Consiliul UE printr-un comunicat.
În plus, măsurile convenite astăzi vizează șefii coloniilor penale și ai unui centru de detenție preventivă, unde prizonierii politici Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger și jurnalista Maria Ponomarenko, care s-au pronunțat împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și au criticat regimul lui Putin, au fost deținuți și ținuți în izolare și în condiții inumane și degradante.
Persoanele desemnate astăzi fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri. De asemenea, le este interzisă intrarea sau tranzitarea teritoriului UE.
UE își menține poziția fermă de condamnare a încălcărilor drepturilor omului și a represiunilor din Rusia și este profund îngrijorată de deteriorarea continuă a situației drepturilor omului în această țară, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
În martie 2024, Consiliul a instituit un nou cadru pentru măsuri restrictive împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia, ca răspuns al UE la represiunea crescândă și sistematică din Rusia. Noul cadru a fost instituit în urma decesului lui Aleksei Navalnîi.
Regimul permite UE să vizeze și persoanele care sprijină sau sunt implicate în faptele reprobabile menționate mai sus. În plus, acesta prevede restricții comerciale privind exportul către Rusia de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă și pentru monitorizarea sau interceptarea telecomunicațiilor.
Polonia crește cheltuielile pentru apărare la 4,8% din PIB în 2026. Varșovia estimează la 1.200 miliarde de euro costul apărării flancului estic al NATO
ICI București a participat la Future of Retail & FMCG Forum 2026
România, integrată parțial în Rețelele Europene de Referință: Doar 10 din cele 58 de centre naționale de expertiză în boli rare au acces la know-how-ul european
UE prezintă o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, menită să consolideze răspunsul Europei la amenințările în continuă evoluție
Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă
SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg a depus jurământul și va prelua funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan
Comisia Europeană cere Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta Drujba pentru a dezamorsa criza provocată de dublul veto al Ungariei
Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete
Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
