Consiliul UE stabilește direcția pentru simplificarea politicii agricole comune, vizând consolidarea competitivității agriculturii prin reducerea birocrației și sprijinirea fermierilor

Reprezentanții statelor membre au convenit miercuri asupra poziției Consiliului UE privind simplificarea dispozițiilor referitoare la politica agricolă comună (PAC). Măsura urmărește consolidarea competitivității agriculturii europene prin reducerea birocrației, sprijinirea fermierilor, inclusiv a celor tineri sau aflați la început de drum, stimularea inovării și creșterea productivității, informează comunicatul oficial.

Propunerea face parte din așa-numitul pachet „Omnibus III”, adoptat de Comisie la 14 mai 2025 pentru a simplifica legislația UE în domeniul agriculturii. Pachetul conține modificări la două dintre cele trei acte legislative de bază care stabilesc normele pentru PAC, și anume regulamentul privind planul strategic (SPR) și regulamentul „orizontal”.

Având în vedere implicațiile sale semnificative, Consiliul a tratat această inițiativă cu maximă prioritate, cu scopul de a oferi agricultorilor din UE și administrațiilor naționale securitatea juridică necesară în ceea ce privește obligațiile lor.

Măsurile de simplificare propuse ar putea conduce la reduceri semnificative ale costurilor administrative atât pentru agricultori, cât și pentru administrațiile naționale. Conform evaluării Comisiei, această simplificare ar putea conduce la economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru agricultori și de peste 200 de milioane de euro pentru administrațiile statelor membre.

Poziția Consiliului păstrează direcția generală a propunerii Comisiei, susținând următoarele obiective:

reducerea sarcinii administrative pentru fermieri și administrații, precum și diminuarea controalelor;

majorarea plăților către micii fermieri și simplificarea regulilor privind condiționalitatea, în special pentru fermele ecologice;

reducerea controalelor la fața locului și eliminarea procedurii anuale de verificare a performanței.

Modificarea rezervei agricole ar limita cererile de utilizare a acestui fond, dar noile tipuri de plăți de criză corespunzătoare din SPR ar trebui, în ansamblu, să îmbunătățească finanțarea agricultorilor în perioade de criză. Aceste noi tipuri propuse au fost acum amânate până la revizuirea mai amplă a PAC.

În plus, mandatul Consiliului aduce îmbunătățiri următoarelor elemente din propunerea Comisiei:

oferă statelor membre flexibilitatea de a decide în ce măsură fermele parțial ecologice pot fi considerate ca respectând anumite standarde de mediu, așa-numitele GAEC (condiții bune agricole și de mediu);

îmbunătățește posibilitatea fermierilor de a beneficia de instrumente de gestionare a riscurilor;

crește procentul pentru plățile directe în avans, facilitând sprijinul pe care statele membre îl pot oferi fermierilor afectați, de exemplu, de dezastre naturale.

Președinția Consiliului UE este pregătită să negocieze cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă va ajunge la propria poziție de negociere, pentru a ajunge la un acord final cu privire la acest dosar.

Amintim că propunerea de buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 a fost întâmpinată cu critici din partea eurodeputaților, care susțin că planul Comisiei nu răspunde nevoilor Uniunii și resping comasarea politicii de coeziune cu Politica Agricolă Comună. Parlamentarii europeni au avertizat că bugetul propus echivalează cu „o înghețare a investițiilor” și au criticat includerea agriculturii și coeziunii în așa-numitele „megafonduri-umbrelă”.

Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor Planuri de Parteneriat Naționale și Regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Pachetul de simplificare „Omnibus III” privind agricultura face parte dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității UE, prin reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi și crearea unor condiții mai favorabile pentru funcționarea acestora în Uniune. Această inițiativă de simplificare răspunde impulsului dat de Consiliul European (Concluziile din martie 2023, Agenda strategică 2024-2029), care a solicitat simplificarea mediului normativ general și reducerea poverii administrative.

La 26 februarie 2025, ca urmare a apelului liderilor UE, Comisia a prezentat primele două pachete Omnibus, având ca obiectiv simplificarea legislației existente în domeniul raportării privind durabilitatea și al anumitor programe de investiții ale UE. La 20 martie 2025, Consiliul European, în concluziile sale, a îndemnat co-legiuitorii să avanseze cu prioritate și cu un nivel ridicat de ambiție în privința pachetelor de simplificare Omnibus.