Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie

Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri poziții pentru a spori competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie.

Potrivit comunicatului oficial, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat pozițiile Consiliului privind mai multe propuneri ale Comisiei, care fac parte din așa-numitul pachet legislativ „Omnibus IV” și care conțin două elemente principale:

două propuneri (o directivă și un regulament) privind digitalizarea și specificațiile comune, care urmăresc digitalizarea cerințelor fizice existente prin aplicarea principiului „digital by default” și să introducă o procedură prin care Comisia să elaboreze specificații comune în mai multe acte legislative, și

două propuneri (o directivă și un regulament) care vizează extinderea anumitor măsuri de sprijin și atenuare disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) către companiile care au depășit definiția IMM-ului, așa-numitele întreprinderi mici cu capitalizare medie (SMC-uri).

„Prea multe companii europene pierd prea mult timp încercând să navigheze prin reguli complicate. Prin acordul de astăzi, facem un pas important pentru a schimba această situație. Fie că vorbim despre simplificarea documentației digitale sau despre sprijinirea micilor afaceri să crească, este vorba despre construirea unei Europe mai competitive. Mai avem încă mult de lucru – dar aceste acorduri arată că simplificarea nu mai este doar o promisiune, ci a devenit o practică”, a declarat Marie Bjerre, ministrul danez pentru afaceri europene.

Obiectivele propunerilor

În ceea ce privește digitalizarea și specificațiile comune, propunerile urmăresc modificarea a 20 de acte legislative ale UE în materie de produse, în cadrul normelor pieței unice privind digitalizarea și specificațiile comune.

Acestea se înscriu într-o strategie mai amplă de a acorda prioritate formatelor digitale, cu scopul de a elimina cerințele pe suport de hârtie din legislația privind produsele. În special, propunerea prevede digitalizarea declarației UE de conformitate, precum și a schimburilor dintre autoritățile naționale competente și operatorii economici.

De asemenea, propunerea oferă producătorilor posibilitatea de a furniza instrucțiunile de utilizare către utilizatori în format digital, în locul celor pe hârtie. În plus, aceasta introduce soluții alternative pentru a demonstra conformitatea unui produs cu normele UE prin „specificații comune”, în situațiile în care standardele armonizate nu sunt disponibile. Această abordare va oferi mai multă certitudine juridică, va reduce costurile și va crește competitivitatea.

În ceea ce privește întreprinderile mici cu capitalizare medie (SMC-uri), obiectivul principal este extinderea anumitor măsuri de sprijin și atenuare disponibile pentru IMM-uri către companiile care au depășit definiția IMM-ului. Aceste companii sunt considerate esențiale pentru economia UE, asigurând 6% din totalul locurilor de muncă și fiind puternic reprezentate în sectoare-cheie pentru competitivitatea europeană, precum electronica, industria aerospațială și de apărare, energia, industriile energofage și sănătatea.

Definirea unei noi categorii de întreprinderi mici cu capitalizare medie ar trebui să contribuie la:

evitarea unui prag abrupt și asigurarea unei tranziții line a IMM-urilor către statutul de SMC-uri;

menținerea pentru SMC-uri a aceluiași mediu favorabil de care beneficiau în calitate de IMM-uri;

sprijinirea IMM-urilor în procesul de creștere.

Elementele principale ale amendamentelor Consiliului

În ceea ce privește SMC-urile, propunerea inițială a Comisiei definea această nouă categorie de companii ca întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați și fie cu o cifră de afaceri de până la 150 milioane de euro, fie cu un bilanț anual de până la 129 milioane de euro. În mandatul său, Consiliul a majorat aceste praguri la întreprinderi cu mai puțin de 1000 de angajați și fie cu o cifră de afaceri anuală de până la 200 milioane de euro, fie cu un bilanț anual de până la 172 milioane de euro.

În ceea ce privește digitalizarea și specificațiile comune, Consiliul a păstrat în linii mari esența propunerilor Comisiei, însă a modificat mai multe elemente tehnice specifice actelor legislative vizate.

Consiliul a introdus, de asemenea, clarificări suplimentare privind accesul la informațiile disponibile în format digital și la „contactul digital” al unei companii. Textul prevede, totodată, că, în cazurile în care există un risc de prejudicii grave pentru consumatori, informațiile privind siguranța să fie întotdeauna disponibile și în format tipărit.

Consiliul a aliniat textele referitoare la specificațiile comune cu abordarea convenită în regulamentul privind siguranța jucăriilor („Toy Safety”, articolul 14) adoptat la începutul acestui an. Textul clarifică faptul că specificațiile comune trebuie să fie utilizate doar ca soluție de rezervă atunci când standardele armonizate nu sunt disponibile sau sunt insuficiente, promovând astfel coerența în ansamblul acquis-ului european.

În cele din urmă, Consiliul a extins termenul de transpunere a directivei la 24 de luni, pentru a oferi statelor membre suficient timp pentru implementarea amendamentelor.

După aprobarea de miercuri de către Coreper a mandatelor de negociere ale Consiliului, președinția va începe cât mai curând posibil negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord final.