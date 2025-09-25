CONSILIUL UE
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri poziții pentru a spori competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie.
Potrivit comunicatului oficial, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat pozițiile Consiliului privind mai multe propuneri ale Comisiei, care fac parte din așa-numitul pachet legislativ „Omnibus IV” și care conțin două elemente principale:
două propuneri (o directivă și un regulament) privind digitalizarea și specificațiile comune, care urmăresc digitalizarea cerințelor fizice existente prin aplicarea principiului „digital by default” și să introducă o procedură prin care Comisia să elaboreze specificații comune în mai multe acte legislative, și
două propuneri (o directivă și un regulament) care vizează extinderea anumitor măsuri de sprijin și atenuare disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) către companiile care au depășit definiția IMM-ului, așa-numitele întreprinderi mici cu capitalizare medie (SMC-uri).
„Prea multe companii europene pierd prea mult timp încercând să navigheze prin reguli complicate. Prin acordul de astăzi, facem un pas important pentru a schimba această situație. Fie că vorbim despre simplificarea documentației digitale sau despre sprijinirea micilor afaceri să crească, este vorba despre construirea unei Europe mai competitive. Mai avem încă mult de lucru – dar aceste acorduri arată că simplificarea nu mai este doar o promisiune, ci a devenit o practică”, a declarat Marie Bjerre, ministrul danez pentru afaceri europene.
Obiectivele propunerilor
În ceea ce privește digitalizarea și specificațiile comune, propunerile urmăresc modificarea a 20 de acte legislative ale UE în materie de produse, în cadrul normelor pieței unice privind digitalizarea și specificațiile comune.
Acestea se înscriu într-o strategie mai amplă de a acorda prioritate formatelor digitale, cu scopul de a elimina cerințele pe suport de hârtie din legislația privind produsele. În special, propunerea prevede digitalizarea declarației UE de conformitate, precum și a schimburilor dintre autoritățile naționale competente și operatorii economici.
De asemenea, propunerea oferă producătorilor posibilitatea de a furniza instrucțiunile de utilizare către utilizatori în format digital, în locul celor pe hârtie. În plus, aceasta introduce soluții alternative pentru a demonstra conformitatea unui produs cu normele UE prin „specificații comune”, în situațiile în care standardele armonizate nu sunt disponibile. Această abordare va oferi mai multă certitudine juridică, va reduce costurile și va crește competitivitatea.
În ceea ce privește întreprinderile mici cu capitalizare medie (SMC-uri), obiectivul principal este extinderea anumitor măsuri de sprijin și atenuare disponibile pentru IMM-uri către companiile care au depășit definiția IMM-ului. Aceste companii sunt considerate esențiale pentru economia UE, asigurând 6% din totalul locurilor de muncă și fiind puternic reprezentate în sectoare-cheie pentru competitivitatea europeană, precum electronica, industria aerospațială și de apărare, energia, industriile energofage și sănătatea.
Definirea unei noi categorii de întreprinderi mici cu capitalizare medie ar trebui să contribuie la:
evitarea unui prag abrupt și asigurarea unei tranziții line a IMM-urilor către statutul de SMC-uri;
menținerea pentru SMC-uri a aceluiași mediu favorabil de care beneficiau în calitate de IMM-uri;
sprijinirea IMM-urilor în procesul de creștere.
Elementele principale ale amendamentelor Consiliului
În ceea ce privește SMC-urile, propunerea inițială a Comisiei definea această nouă categorie de companii ca întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați și fie cu o cifră de afaceri de până la 150 milioane de euro, fie cu un bilanț anual de până la 129 milioane de euro. În mandatul său, Consiliul a majorat aceste praguri la întreprinderi cu mai puțin de 1000 de angajați și fie cu o cifră de afaceri anuală de până la 200 milioane de euro, fie cu un bilanț anual de până la 172 milioane de euro.
În ceea ce privește digitalizarea și specificațiile comune, Consiliul a păstrat în linii mari esența propunerilor Comisiei, însă a modificat mai multe elemente tehnice specifice actelor legislative vizate.
Consiliul a introdus, de asemenea, clarificări suplimentare privind accesul la informațiile disponibile în format digital și la „contactul digital” al unei companii. Textul prevede, totodată, că, în cazurile în care există un risc de prejudicii grave pentru consumatori, informațiile privind siguranța să fie întotdeauna disponibile și în format tipărit.
Consiliul a aliniat textele referitoare la specificațiile comune cu abordarea convenită în regulamentul privind siguranța jucăriilor („Toy Safety”, articolul 14) adoptat la începutul acestui an. Textul clarifică faptul că specificațiile comune trebuie să fie utilizate doar ca soluție de rezervă atunci când standardele armonizate nu sunt disponibile sau sunt insuficiente, promovând astfel coerența în ansamblul acquis-ului european.
În cele din urmă, Consiliul a extins termenul de transpunere a directivei la 24 de luni, pentru a oferi statelor membre suficient timp pentru implementarea amendamentelor.
După aprobarea de miercuri de către Coreper a mandatelor de negociere ale Consiliului, președinția va începe cât mai curând posibil negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord final.
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. La reuniune va participa și ministrul român Florin Barbu, relatează Agepres.
Potrivit comunicatului oficial, în cadrul unei sesiuni publice, Comisia European va prezenta propunerile sale privind politica agricolă comună (PAC) după 2027.
Ca punct obișnuit pe ordinea de zi a Consiliului, miniștrii agriculturii vor discuta aspecte legate de comerț și evoluțiile recente.
De asemenea, miniștrii vor avea ocazia să poarte o discuție cu privire la propunerea de regulament privind sprijinul UE pentru politica comună în domeniul pescuitului, pactul european pentru oceane și politica maritimă și de acvacultură a UE pentru perioada 2028-2034. Aceasta va fi precedată de o prezentare a propunerii de către Comisie.
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.
Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.
Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.
După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.
UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.
Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.
Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.
Statele membre autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european de apărare SAFE
Consiliul UE a adoptat joi o decizie care autorizează deschiderea negocierilor cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro. Negocierile, conduse de Comisia Europeană, se vor concentra în special asupra condițiilor în care companiile și produsele britanice și canadiene pot fi implicate în achizițiile realizate prin intermediul instrumentului SAFE, informează comunicatul oficial.
Ca răspuns la situația geopolitică actuală și la necesitatea urgentă de investiții masive în echipamente de apărare, UE va pune la dispoziție, prin instrumentul SAFE, până la 150 de miliarde de euro. Fondurile vor fi alocate statelor membre interesate, la cerere, pe baza planurilor naționale, sub formă de credite cu maturitate lungă și preț competitiv, rambursabile de către statele beneficiare.
Instrumentul SAFE permite, de asemenea, participarea țărilor terțe. Țările care aderă, țările candidate, candidații potențiali și țările care au semnat parteneriate în domeniul securității și apărării cu UE, precum Regatul Unit și Canada, pot lua parte la achiziții comune.
Ucraina și țările EEE-SEE vor fi tratate în aceleași condiții ca statele membre. Nu numai că vor putea participa la achiziții comune, dar industriile lor vor fi tratate la fel ca cele ale statelor membre. Negocierile cu Regatul Unit și Canada vor urmări stabilirea condițiilor în care acest acces poate fi extins și pentru companiile și produsele britanice și canadiene.
Comisia Europeană poate demara acum negocierile în numele UE, pe baza mandatului stabilit de Consiliu. Negocierile vor fi purtate în coordonare continuă și dialog permanent cu Consiliul. Odată semnate, acordurile vor fi supuse aprobării Parlamentului European.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program.
Țara noastră se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE, dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
SAFE reprezintă primul pilon al planului Comisiei Europene “ReArm Europe / Readiness 2030”, menit să mobilizeze peste 800 de miliarde de euro pentru creșterea capacității europene de apărare. Inițiativa va fi completată prin mecanisme de flexibilizare a fondurilor UE, stimularea finanțării naționale pentru apărare și atragerea capitalului privat și al Băncii Europene de Investiții.
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
