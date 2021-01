Consiliul Uniunii Europene adoptă norme privind îmbunătățirea drepturilor călătorilor din transportul feroviar

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a reiterat luni, la Bruxelles, condamnarea de către România a arestării opozantului Aleksei Navalnîi de către autoritățile ruse, calificând această acțiune drept “inacceptabilă”.

Șeful diplomației române a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, care au discutat despre strategia UE de distribuire a vaccinurilor către state terțe, cazul Navalnîi, perspectivele de consolidare a relațiilor transatlantice, evoluțiile recente din relația cu Turcia, zona Golfului, Hong-Kong, Venezuela și relația UE – Egipt.

“România condamnă arestarea domnului Navalnîi, care este inacceptabilă”, iar “represiunea față de opoziție, doar pentru faptul că este opoziție, este inacceptabilă și nedemocratică”, a transmis Aurescu, care a susținut declarații de presă la sosirea la Consiliul Afaceri Externe.

Arrival and doorstep statement by @BogdanAurescu #RO at the #ForeignAffairs Council, taking place on 25 January 2021, in Brussels. On the #Navalnycase

“I will reiterate Romania’s condemnation of the arrest of Mr. #Navalny, which is unacceptable.”https://t.co/TLLPll2RNP — EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) January 25, 2021

Anterior, ministrul român de externe a participat și la o videoconferință de coordonare a miniștrilor de externe din PPE.

“De fapt, opoziția, chiar și non-parlamentară sau non-sistemică, beneficiază de drepturi, și eu cred că acestea trebuie recunoscute de către autorități”, a mai spus el, având în vedere că România s-a numărat printre primele state UE care au condamnat arestarea lui Navalnîi, iar mai mulți oficiali europeni, inclusiv liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, au cerut noi sancțiuni din partea țărilor UE împotriva Rusiei.

De asemenea, și Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a solicitat eliberarea imediată a lui Navalnîi, precum și abandonarea lucrărilor la gazoductul Nord Stream 2.

În ce privește viitorul relațiilor transatlantice, Aurescu le-a sugerat omologilor săi “o abordare strategică de consolidare a parteneriatului transatlantic”.

“Am subliniat necesitatea de a trata cu prioritate reziliența strategică transatlantică pentru a limita dependențe și pentru a resuscita parteneriatul nostru esențial”, a adăugat el.

Reuniunea miniștrilor de externe europene a avut loc, de altfel, și în contextul unor convorbiri telefonice pe care președintele SUA Joe Biden le-a avut deja cu prim-ministrul britanic Boris Johnson și cu președintele francez Emmanuel Macron, manifestând angajamentul său pentru relația transatlantică prin intermediul consolidării NATO și a parteneriatului Uniunea Europeană – Statele Unite.

On t/future of t/🇪🇺🇺🇸 relations, I suggested a strategic approach to consolidate our coordination and transatlantic partnership. I underlined t/need to address #Transatlantic #StrategicResilience as a priority in order 2 limit dependencies & revive our essential partnership #FAC pic.twitter.com/FWSRw4XRIV — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 25, 2021

Șeful diplomației române a prezentat și evoluțiile privind înființarea și găzduirea de către România a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC).

România își propune ca, prin înființarea și funcționarea E-ARC, să faciliteze conectarea actorilor relevanți în domeniu și crearea unei platforme de nivel internaţional, cu scopul de a identifica și promova proiecte comune în domeniul cercetării și implementării rezilienței, inclusiv crearea de bune practici la nivelul UE și NATO, dar și în raport cu partenerii.

During #FAC 2day I’ve introduced RO initiative to set up t/Euro-Atlantic Resilience Centre, responding t/need 2 jointly address at EU, NATO and partners level #resilience as 🔑component of our shared #security &connect relevant actors in t/field 2 advance #research #GoodPractices — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 25, 2021

“UE nu poate fi în siguranță dacă vecinii săi nu sunt în siguranță”, a mai transmis Aurescu, cu prilejul unei dezbateri privind strategia UE de distribuire a vaccinurilor către state terțe, România pledând pentru crearea unui mecanism care să faciliteze accesul la vaccinuri pentru țările din Parteneriatul Estic și din Balcanii de Vest.

During #FAC 2day I reiterated RO support 4 creating a mechanism 2 facilitate access 2 vaccines 4 EU neighbors, incl 4 states of #EasternPartnership& #WesternBalkans, and 4 EU 2 offer support 4 their vaccination plans. EU cannot be healthy&safe if our neighbors aren’t healthy&safe — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 25, 2021

Ministrul de externe a salutat, în cadrul reuniunii, și prezentarea făcută de omologul său japonez, cu privire la regiune indo-pacifică deschisă și liberă.

Reamintind provocările actuale, oficialul român a propus o cooperare consolidată a UE cu Japonia, în sprijinul promovării unei ordini globale bazate pe reguli, respect pentru dreptul internațional și drepturile omului și libertățile fundamentale. Ministrul Bogdan Aurescu a susținut, de asemenea, o abordare strategică a UE pentru regiunea Indo-Pacificului, inclusiv prin implicarea SUA și a statelor cu viziuni similare din regiunea Asiei de Sud-Est.

During #FAC🇪🇺 2day I welcomed t/presentation of FM @moteging of 🇯🇵 vision 4 a Free&Open Indo-Pacific Region, as we share similar objectives – upholding rules-based int’l order & #HumanRights. 🇷🇴 supports a strategic EU approach of Indo-Pacific, in synergy w/like-minded partners pic.twitter.com/um6RNKTpPM — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 25, 2021

Nu în ultimul rând, în dezbaterile privind diplomația climatică și energetică, Aurescu a arătat că un rol activ al UE la nivel internațional în domeniul schimbărilor climatice este esențial în condițiile în care Uniunea a dezvoltat unul dintre cele mai ambițioase cadre de reglementare privind combaterea schimbărilor climatice.

Subiectul a fost discutat și vineri în cadrul unei videoconferință a miniștrilor de externe europeni cu Trimisul Special al SUA pentru climă John Kerry, fost Secretar de Stat al SUA, desfășurată în format videoconferință, aceasta reprezentând primul dialog transatlantic între Uniunea Europeană și SUA după instalarea administrației Joe Biden la Washington. Și cu acea ocazie, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat sprijinul ferm al României pentru o cooperare solidă între UE și SUA în consolidarea rezilienței strategice transatlantice.