Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București

2 hours ago

Ministrul de stat britanic pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, Stephen Doughty, a efectuat miercuri, 29 octombrie, o vizită la București, în cadrul Dialogului strategic România–Marea Britanie, desfășurat în baza Declarației comune semnate în 2023 privind implementarea Parteneriatului Strategic bilateral.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, programul a inclus o întâlnire cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și consultări în cadrul Dialogului Strategic cu secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

Întrevederea ministrului afacerilor externe cu ministrul de stat britanic a oferit ocazia unui schimb de opinii pe tema consolidării Parteneriatului Strategic româno-britanic, precum și pentru identificarea oportunităților de aprofundare a acestuia.

„Marea Britanie este unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, iar discuția noastră a confirmat acest lucru, subiectul securității regionale fiind unul discutat pe larg. Avem aceeași viziune pentru pace și securitate și un angajament comun puternic pentru securitatea euro-atlantică care se traduce în mod special prin participarea UK, în cadrul NATO, la misiunile de pe teritoriul României”, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu.

Demnitarul român a punctat interesul pentru amplificarea cooperării economice, prin sprijinirea comunităților de afaceri și antreprenorilor din ambele state, inclusiv a companiilor românești care decid să fie prezente pe piața britanică.

Oana Țoiu a evidențiat importanța fundamentală pentru ansamblul relațiilor bilaterale a comunității românești din Marea Britanie, arătând că dincolo de rolul de punte de legătură esențială între cele două societăți, prezența acestei numeroase și dinamice comunități creează importante oportunități în domenii din cele mai diverse și, cu precădere, pe linie economică, culturală și academică. 

Reuniunea Dialogului Strategic între oficialul britanic și secretarul de stat Clara Staicu a oferit cadrul pentru realizarea unei analize aprofundate a cooperării bilaterale pe palierele prevăzute în Declarația comună din 2023, inclusiv demersuri de consolidare a cooperării economice, investiționale, în materie de securitate și apărare, combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, precum și în privința relațiilor interumane.

Au avut loc discuții pe marginea relațiilor UE – Marea Britanie, a cooperării în cadrul NATO, a situației de securitate regionale și europene, a războiului din Ucraina și a impactului acestuia asupra statelor din regiune, inclusiv asupra Republicii Moldova.

Clara Staicu a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a salutat contribuția Marii Britanii în sprijinul consolidării posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.

De asemenea, a punctat susținerea României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Secretarul de stat Clara Staicu și ministrul de stat Stephen Doughty au subliniat importanța continuării tendinței de dinamizare a contactelor și cooperării bilaterale în perioada următoare, în vederea valorificării pârghiilor oferite de nivelul strategic al relației bilaterale.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

SUA

Donald Trump îl primește pe Viktor Orban la Casa Albă pe 7 noiembrie. Discuții despre energie, apărare și pacea în Ucraina

Published

4 minutes ago

on

October 30, 2025

By

© Viktor Orban/X

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta, citat de agențiile EFE și Reuters, preluat de Agerpres.

Potrivit șefului cancelariei premierului, Gergely Gulyás, pregătirile pentru această întâlnire „sunt în desfășurare de multă vreme”. Cei doi lideri vor aborda teme majore precum energia, economia, politica monetară și apărarea, iar reuniunea se va încheia cu semnarea mai multor acorduri bilaterale, unele deja finalizate, altele aflate încă în negociere.

Gulyás a afirmat că „Orbán este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, subliniind că premierul ungar și președintele Trump împărtășesc o poziție comună privind nevoia de a pune capăt conflictului din Ucraina. Tema păcii și a soluționării războiului ruso-ucrainean se va afla, astfel, printre subiectele centrale ale întrevederii.

Oficialul ungar a făcut referire și la summitul anulat dintre Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, exprimându-și speranța că această reuniune „ar putea avea loc în cele din urmă”.

Vizita lui Viktor Orbán la Washington se va încheia cu o conferință de presă comună la Casa Albă, a precizat Gulyás.

Orbán și Trump întrețin o relație apropiată, iar premierul ungar a fost singurul lider european care și-a declarat sprijinul public pentru candidatul republican în campania prezidențială din 2016. De asemenea, liderul de la Budapesta a susținut victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA, din noiembrie 2024, spunând că rivalii săi democrați au impus lumii un „imperialism moral” pe care mulți alți lideri îl resping.

Continue Reading

NATO

Ministru francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei

Published

38 minutes ago

on

October 30, 2025

By

© Ambassade de France en Roumanie

Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, decizia americană „nu este neobișnuită” și reflectă „încrederea Statelor Unite în capacitățile partenerilor și aliaților lor militari europeni”, relatează agenția Ukrinform.

Oficialul german a amintit că la recentele summituri NATO și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Washingtonul a reafirmat sprijinul deplin pentru apărarea Europei, dar și dorința ca aliații europeni să își asume un rol mai important în menținerea securității continentului. În privința României, Meyer a subliniat că retragerea unor unități americane era „de așteptat”, întrucât „prezența lor acolo nu era menită să fie permanentă”.

De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune, scrie și Digi24.

De altfel, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, se află joi în România. Pe agenda vizitei figurează discuții bilaterale cu omologul român Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, unde este amplasat grupul de luptă al NATO din România, condus de Franța.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.

În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. 

O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel,  senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Suedia vrea ca avioanele Gripen destinate Ucrainei să fie plătite din activele rusești înghețate în UE

Published

40 minutes ago

on

October 30, 2025

By

© Jamie Hunter/SAAB-Facebook

Guvernul suedez și-a exprimat miercuri frustrarea față de absența unui acord la nivelul Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, considerând nedrept ca sprijinul acordat Kievului să se bazeze în principal pe contribuțiile individuale ale statelor membre. Executivul de la Stockholm a susținut, în acest context, că avioanele de vânătoare Gripen pe care intenționează să le furnizeze Ucrainei ar trebui să fie plătite Suediei din fondurile obținute prin utilizarea activelor rusești înghețate în UE, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

„Sunt destul de frustrată pentru că pur și simplu nu avem un plan pentru finanțarea Ucrainei pe termen lung și pentru că la ora actuală depindem mult de contribuțiile individuale ale țărilor și de bugetele acestora. Și nu este corect. Nordicii furnizează anul acesta o parte foarte mare a sprijinului total” oferit Ucrainei în războiul cu Rusia, a declarat șefa diplomației suedeze, Maria Malmer Stenergard.

Citiți și: Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers

Vorbind la o conferință de presă comună cu omologii săi din țările ce formează Consiliului Nordic, după reuniunea anuală a acestui forum desfășurată la Stockholm, ea a susținut că, pentru o finanțare „sustenabilă” a Ucrainei, este nevoie de găsirea altor modalități decât ajutoarele oferite individual de statele UE și să fie folosite în acest scop activele rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invazia asupra Ucrainei.

Aceste active, a continuat șefa diplomației suedeze, ar trebui de asemenea utilizate pentru plata avioanelor de vânătoare Gripen pe care Suedia dorește să le furnizeze Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul suedez Ulf Kristersson au semnat miercurea trecută o scrisoare de intenție care prevede achiziția de către Ucraina a până la 150 de avioane Gripen E, versiunea cea mai modernă a avionului de luptă suedez. În cei peste 30 de ani de când a început producția avionului Gripen, compania suedeză Saab a fabricat mai puțin de 300 de unități.

Documentul semnat de Zelenski și Kristersson nu precizează nici termenul de livrare al acestor avioane – din care, potrivit premierului suedez, primele unități ar putea fi livrate Ucrainei peste trei ani -, nici modalitatea de finanțare. Iar această problemă din urmă este „marea întrebare” care necesită un răspuns și o soluție, a admis șefa diplomației suedeze.

„Pot exista mai multe forme de finanțare și va trebui probabil să combinăm diferite modalități, dar cred că activele înghețate (ale Rusiei) trebuie incluse în această soluție”, a susținut Maria Malmer Stenergard.

Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.

În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.

Continue Reading

