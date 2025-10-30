Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București

Ministrul de stat britanic pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, Stephen Doughty, a efectuat miercuri, 29 octombrie, o vizită la București, în cadrul Dialogului strategic România–Marea Britanie, desfășurat în baza Declarației comune semnate în 2023 privind implementarea Parteneriatului Strategic bilateral.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, programul a inclus o întâlnire cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și consultări în cadrul Dialogului Strategic cu secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

Întrevederea ministrului afacerilor externe cu ministrul de stat britanic a oferit ocazia unui schimb de opinii pe tema consolidării Parteneriatului Strategic româno-britanic, precum și pentru identificarea oportunităților de aprofundare a acestuia.

„Marea Britanie este unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, iar discuția noastră a confirmat acest lucru, subiectul securității regionale fiind unul discutat pe larg. Avem aceeași viziune pentru pace și securitate și un angajament comun puternic pentru securitatea euro-atlantică care se traduce în mod special prin participarea UK, în cadrul NATO, la misiunile de pe teritoriul României”, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu.

Demnitarul român a punctat interesul pentru amplificarea cooperării economice, prin sprijinirea comunităților de afaceri și antreprenorilor din ambele state, inclusiv a companiilor românești care decid să fie prezente pe piața britanică.

Oana Țoiu a evidențiat importanța fundamentală pentru ansamblul relațiilor bilaterale a comunității românești din Marea Britanie, arătând că dincolo de rolul de punte de legătură esențială între cele două societăți, prezența acestei numeroase și dinamice comunități creează importante oportunități în domenii din cele mai diverse și, cu precădere, pe linie economică, culturală și academică.

Reuniunea Dialogului Strategic între oficialul britanic și secretarul de stat Clara Staicu a oferit cadrul pentru realizarea unei analize aprofundate a cooperării bilaterale pe palierele prevăzute în Declarația comună din 2023, inclusiv demersuri de consolidare a cooperării economice, investiționale, în materie de securitate și apărare, combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, precum și în privința relațiilor interumane.

Au avut loc discuții pe marginea relațiilor UE – Marea Britanie, a cooperării în cadrul NATO, a situației de securitate regionale și europene, a războiului din Ucraina și a impactului acestuia asupra statelor din regiune, inclusiv asupra Republicii Moldova.

Clara Staicu a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a salutat contribuția Marii Britanii în sprijinul consolidării posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.

De asemenea, a punctat susținerea României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Secretarul de stat Clara Staicu și ministrul de stat Stephen Doughty au subliniat importanța continuării tendinței de dinamizare a contactelor și cooperării bilaterale în perioada următoare, în vederea valorificării pârghiilor oferite de nivelul strategic al relației bilaterale.