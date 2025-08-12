ROMÂNIA
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, subliniază ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Alături de președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, acesta a verificat stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, „investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită si pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural.”
„Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor”, a anunțat ministrul Energiei.
Bogdan Ivan a avut „discuții aplicate” cu managementul companiei Oil Terminal, „cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă.”
„Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani. Constanța își consolidează poziția de lider energetic regional prin investiții integrate în producția de energie curată și infrastructură modernă”, a conchis ministrul Energiei.
În data de 14 decembrie 2022, Ministerul Energiei, a semnat contractul de finanțare care are ca obiect finanțarea din fondurile PNRR a implementării proiectului „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”.
Proiectul se încadrează în Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde și vizează implementarea unei capacități de producție de energie termică prin realizarea la cele mai noi standarde și în conformitate cu toate cerințele de eficiență energetică, mediu și schimbări climatice a unei unități de producție energie în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile, în Municipiul Constanța.
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.
Anunțul a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Întrebată dacă prezența lui Nicușor Dan la acest eveniment va fi înainte sau după discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, șefa diplomației române Oana Toiu a precizat că momentul exact va fi anunțat de Administrația Prezidențială.
”Președintele Nicușor Dan va participa în format de video-conferință la Coaliția de Vointă – Coalition of the Willing, în cursul acestei saptămâni. Acest lucru urmează să fie anunțat de Administrația Prezidențială la momentul potrivit”, a spus Oana Țoiu.
Citiți și România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Berlin a precizat că reuniunile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Programul prevedea apoi, de la ora 15:00, o discuție de o oră între liderii europeni și Zelenski, la care se vor alătura Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Însă, potrivit informațiilor Reuters, întâlnirea „Coalition of the Willing” este programată să aibă loc la ora 16:30 CET (ora 17:30, ora României), la o oră după convorbirea video dintre Trump și liderii europeni, care începe la 15:00 CET (ora 16:30, ora României).
Reuniunea „Coalition of the Willing” este găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie și are ca scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina în cazul în care un armistițiu va fi stabilit în conflictul cu Rusia.
Referitor la summitul cu Putin din Alaska, președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, după participarea la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, că România sprijină o soluție de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar aceasta trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acesteia.
Discuțiile au avut loc în contextul pregătirilor pentru summitul anunțat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat în Alaska, pe tema unui posibil acord de pace.
„Am subliniat că România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri — nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a afirmat Țoiu, într-o postare pe X, subliniind că “eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe puternica influență pe care SUA o au și, sperăm, o vor folosi în continuare”.
FAC: On Russian Aggression Against Ukraine
My recent visit to Kyiv has once again confirmed that Ukraine🇺🇦, its leaders, and its people are committed to peace.
Romania shares this goal as both a neighbor and a EU member🇪🇺, and I reiterated this today in the FAC meeting.
The… pic.twitter.com/K7N0pMyD8o
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 11, 2025
Ea a adăugat că pacea trebuie să fie de durată și să aibă la bază voința cetățenilor ucraineni.
Potrivit șefei diplomației române, orice „înțelegere trebuie să fie însoțită de garanții de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune”.
„Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a conchis Oana Țoiu.
Citiți și Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane: „Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE”
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană.
Ea anunțase, totodată, convocarea pentru luni a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor europeni de externe, menită să stabilească pașii următori înaintea summitului programat vineri, în Alaska, între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu.
„Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe nimeni. Ele nu fac decât să inducă un sentiment de nesiguranță și de impredictibilitate în rândul constructorilor de autostrăzi din România. A7 și A8 sunt proiecte vitale pentru conectarea Moldovei la Europa, nu pioni în meciuri politice”, a scris Lucian Rusu, pe Facebook.
Lucian Rusu a declarat că realizarea legăturii Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin A7 și A8, rămâne o prioritate strategică atât pentru Guvernul României, cât și pentru el, în calitate de parlamentar al acestei regiuni.
„Premierul Ilie Bolojan a confirmat că investițiile în autostrăzi și modernizarea căilor ferate rămân în topul priorităților guvernului, cu o abordare responsabilă: proiecte prioritizate, finanțare asigurată și șantiere active”, a adăugat vicepreședintele Senatului.
El a reamintit că actualul guvern a reușit să renegocieze întregul program PNRR și să păstreze finanțarea pentru A7, transferând proiectul de la categoria împrumuturi la granturi, adică pe componenta de fonduri nerambursabile.
„Mai precis, este vorba despre 2,15 miliarde de euro, fonduri nerambursabile noi, obținute pentru cinci loturi din A7: trei între Focșani – Bacău și două între Bacău – Pașcani. Aceste fonduri europene nerambursabile din PNRR pentru A7 reprezintă o garanție atât pentru constructori, cât și pentru cetățeni, că lucrările vor continua și vor fi finalizate, pierderea lor însemnând o lovitură directă pentru regiunea Moldovei și pentru Iași”, a detaliat Lucian Rusu.
De asemenea, Lucian Rusu a precizat că același guvern a anunțat continuarea construcției A8 și intenția de a propune finanțarea acesteia prin noul mecanism european de finanțare pentru securitate, SAFE.
„Astăzi, întreaga regiune nu are nevoie de dispute sterile, ci de termene respectate și rezultate concrete. A7 și A8 trebuie realizate etapă cu etapă, kilometru cu kilometru, până la finalizare”, a conchis vicepreședintele Senatului.
