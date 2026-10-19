Construcții Erbașu: Avans important în lucrările pe drumul Valea Doftanei–Săcele

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 102I, care traversează Munții Baiului și asigură legătura dintre județele Prahova și Brașov, au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 28%, potrivit Construcții Erbașu. Proiectul include lucrări de consolidare a terenului, precum și construcția și modernizarea structurilor necesare traversării reliefului montan.

Lucrările se desfășoară simultan din ambele direcții ale traseului, pe mai multe fronturi de lucru. Până în prezent, au fost executați 1.949 de piloți forați pentru fundarea zidurilor de sprijin, precum și 3.157 de metri liniari de structuri de sprijin din beton armat și 600 de metri liniari de structuri din gabioane.

Potrivit companiei, aceste elemente sunt esențiale pentru consolidarea terenului și pentru stabilizarea sectoarelor pe care se dezvoltă infrastructura rutieră.

„Configurația montană a zonei impune adaptarea soluțiilor tehnice la particularitățile fiecărui sector, astfel încât viitorul drum să fie integrat în condițiile specifice ale reliefului”, transmite Construcții Erbașu.

În paralel, sunt în execuție cinci poduri și 41 de podețe, structuri necesare asigurării continuității traseului și traversării zonelor cu relief dificil.

Un drum de 25,63 km prin Munții Baiului

DJ 102I traversează Munții Baiului prin Pasul Predeluș, situat la o altitudine de 1.285 de metri. Traseul modernizat va avea o lungime totală de 25,63 km și va conecta județele Prahova și Brașov, contribuind la îmbunătățirea legăturilor rutiere dintre sudul și centrul României.

Potrivit companiei, drumul va beneficia de o structură rutieră modernizată integral, de la fundație până la stratul de asfalt. Platforma va avea o lățime de opt metri și va include două benzi de circulație, acostamente și rigole. Accesele existente vor fi modernizate, iar de-a lungul traseului vor fi amenajate spații de parcare.

„La finalul lucrărilor, DJ 102I va avea o structură rutieră modernizată de la fundație până la stratul de asfalt și o platformă cu lățimea de 8 metri. Aceasta va cuprinde două benzi de circulație, acostamente și rigole. De asemenea, vor fi modernizate accesele și vor fi amenajate spații de parcare de-a lungul traseului”, subliniază Construcții Erbașu.

Construcții Erbașu își extinde portofoliul de infrastructură rutieră

Modernizarea DJ 102I face parte dintr-un portofoliu tot mai amplu de proiecte prin care Construcții Erbașu își consolidează prezența în sectorul infrastructurii rutiere.

Un alt proiect major aflat în execuție este secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș a Autostrăzii Transilvania, cu o lungime de 26,35 km. Lucrările includ trei viaducte, opt pasaje și opt poduri, dintre care unul cu o lungime de 1.650 de metri, construit peste lacul de acumulare.

Portofoliul companiei urmează să fie completat de Drumul Expres Oar–Satu Mare, cunoscut și sub denumirea de „Someș Expres”, pentru care a fost semnat contractul de execuție. Viitorul drum de mare viteză va avea o lungime de 10,83 km și câte două benzi pe sens, urmând să conecteze centura municipiului Satu Mare cu drumul expres M49 din Ungaria, în zona localității Oar.

Cele trei proiecte acoperă categorii diferite de infrastructură rutieră, de la modernizarea unui drum județean montan la realizarea unor sectoare de autostradă și a unor noi conexiuni de mare viteză.