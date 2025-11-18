U.E.
Consultări politice Tajani-Țoiu la Roma: Extinderea UE, sprijinul pentru R. Moldova, reconstrucția Ucrainei și anul cultural România-Italia, temele centrale abordate
Parteneriatul strategic consolidat dintre România și Italia, cu accent pe energie, infrastructură, apărare și diplomație publică, a fost tema centrală a convorbirilor politice bilaterale care au avut loc la Roma între șefa diplomației române, Oana Țoiu, și omologul său italian, Antonio Tajani.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit în capitala Italiei cu Antonio Tajani, vicepreședintele Consiliului de miniștri și ministru al afacerilor externe și cooperării internaționale al Italiei, prilej cu care a fost reconfirmată “dinamica excelentă” a Parteneriatului Strategic Consolidat dintre România și Italia, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
“România și Italia au legături economice foarte puternice. Anul trecut am depășit 20 de miliarde în comerț bilateral. Avem o cooperare strânsă între persoane și comunități. Peste un milion de români trăiesc aici, bine integrați în societate, contribuind atât la societatea italiană, cât și la cea românească, care își bazează modul în care își organizează viețile, carierele și afacerile, pe baza relațiile bune și pe legăturile puternice la nivel guvernamental pe care le avem”, a declarat Oana Țoiu, în cadrul întrevederii.
Potrivit sursei citate, principalele teme de discuție ale întrevederii au vizat cooperare bilaterală, cu accent pe relațiile economice și interesul comun de a valorifica potențialul unor domenii precum energia, infrastructura, apărarea și tehnologia informației și comunicațiilor.
Totodată, a fost discutată și consolidarea legăturilor dintre societățile noastre, având în vedere rolul și dimensiunea semnificativă a comunității românești din Italia, inclusiv pregătirile pentru anul cultural România – Italia 2026.
“Avem bucuria de a discuta împreună despre anul 2026, care va fi anul diplomației culturale dintre România și Italia. De fapt, pe 1 decembrie, Orchestra Națională din București și Opera Națională vor fi prezente aici, la Roma. Vom avea o expoziție Brâncuși la Roma în februarie anul viitor. Primele șase luni ale anului 2026 se bazează pe prezența culturii românești aici, în Italia. Iar a doua jumătate a anului 2026 va fi dedicată prezenței culturii italiene în România. Vom începe pe 1 decembrie, cu Puccini și Enescu, de exemplu, ca parte a programului”, a detaliat Oana Țoiu.
Miniștrii de externe ai României și Italiei au discutat și dimensiunea afacerilor europene, inclusiv coordonarea privind viitorul Cadru Financiar Multianual, competitivitatea europeană și eforturile comune pentru avansarea procesului de extindere a UE, precum și sprijinul pentru Republica Moldova și cooperarea privind reconstrucția Ucrainei.
“Ambele state susțin procesul de extindere a Uniunii Europene. De asemenea, în aceste zile și pe parcursul anului viitor, vor avea loc negocieri intense cu privire la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Și în acest domeniu avem obiective comune și modalități prin care putem impulsiona Uniunea Europeană să fie mai competitivă, să își servească mai bine cetățenii, să fie un spațiu cu națiuni puternice, identități naționale puternice, dar totodată, o Europă puternică, competitivă la nivel global”, a mai afirmat șefa diplomației române.
Tajani și Țoiu au abordat și aspecte de securitate și modalități de a combate atacurile hibride și campaniile de dezinformare, precum și viitoarea Președinție Română a Inițiativei Central-Europene, cu accent pe conectivitate și integrare economică și implicarea administrațiilor locale și comunităților.
“Suntem recunoscători pentru contribuția Italiei la NATO. Suntem aliați puternici acolo și de asemenea, pentru contribuția la misiunile de poliție aeriană, ceva ce a devenite tot mai importante pe Flancul Estic, de la Marea Neagră către nord, iar România este recunoscătoare în mode deosebit pentru acest lucru, întrucât împreună demonstrăm că avem capacitatea de descurajare și apărare necesară pentru a respinge orice potențială interferență pe teritoriul nostru, dar și pentru a-i ajuta pe vecinii din regiune – nu doar pentru a menține pacea, ci și pentru a sprijini toate statele din regiune în parcursul lor european”, a conchis ministrul român de externe.
ROMÂNIA
Moldova Security Forum: Ați apărat inimile și mințile cetățenilor de atacurile hibride, iar Europa are multe de învățat de la R. Moldova (comisarul european pentru apărare)
Corespondență din Chișinău
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a transmis marți un mesaj de susținere pentru Republica Moldova în cadrul Moldova Security Forum, subliniind rolul exemplar al țării în contracararea atacurilor hibride și în avansarea parcursului european.
Într-un mesaj video transmis în debutul Moldova Security Forum, oficialul european a evidențiat modul în care instituțiile și societatea din Republica Moldova au reușit să reziste operațiunilor ostile și să protejeze valorile democratice în ciuda presiunilor crescânde. Kubilius a apreciat că reușita Chișinăului reprezintă un model pentru întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește apărarea împotriva amenințărilor hibride.
„Ați reușit să apărați inimile și mințile cetățenilor dumneavoastră în pofida tuturor atacurilor care au fost țintite către populația Republicii Moldova. (…) Cetățenii dvs. au ales un viitor european al Republicii Moldova. Ați trecut acest test și ați arătat Europei un exemplu minunat”, a spus Kubilius.
Comisarul a subliniat că experiența Moldovei în gestionarea presiunilor hibride este extrem de valoroasă pentru întreaga Uniune, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurilor civile europene sunt în creștere.
„După cum a spus și președinta Maia Sandu, Republica Moldova este ca un teritoriu de testare, însă Europa este țintă. Aceste provocări pentru UE sunt în creștere: întrerup operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv și în Bruxelles, și în multe alte orașe. Europa are multe de învățat de la Republica Moldova. În primul rând, despre această luptă împotriva atacurilor hibride, toți trebuie să ne unim eforturile pentru a face față. Ceea ce funcționează a fost arătat de către Republica Moldova și anume instituțiile de stat care să lucreze împreună, astfel încât să facă față tuturor atacurilor hibride (…) Republica Moldova este un exemplu inspirațional pentru o întreagă Uniune Europeană”, a insistat oficialul european.
Kubilius a insistat asupra nevoii de consolidare atât a capacităților militare, cât și a celor civile, pentru a răspunde eficient tuturor amenințărilor la adresa democrației.
El a remarcat și ritmul accelerat al reformelor pro-europene, afirmând că țara are „un progres excelent în ceea ce privește calea de aderare la UE”, iar integrarea sa va aduce beneficii substanțiale pentru securitatea întregii Uniuni.
„Uniunea Europeană va beneficia enorm odată cu aderarea Republicii Moldova din perspectiva securității. Voi sunteți cei din prima linie. Noi vă susținem pentru a vă moderniza de asemenea și forțele armate. Aveți parte de un pachet destul de mare din partea Facilității Europene pentru Pace. Sunteți al doilea stat după Ucraina, astfel încât să aveți parte de toate mijloacele pentru autoapărare. Voi deja aveți spiritul, dar puteți conta și pe sprijinul nostru continuu. Noi avem nevoie de voi și voi aveți nevoie de noi. Viitorul Republicii Moldova este în UE. Viitorul Ucrainei este în UE”, a conchis oficialul european.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
PARLAMENTUL EUROPEAN
PE și statele membre au ajuns la un acord privind „EU Talent Pool”, o platformă digitală menită să faciliteze recrutarea internațională în sectoarele cu deficit de personal
Negociatorii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului European au ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru crearea EU Talent Pool, o platformă digitală care va funcționa ca o bază de date europeană a talentelor, facilitând recrutarea cetățenilor din state terțe în Uniune.
Potrivit comunicatului oficial, această platformă digitală va ajuta statele membre să recruteze lucrători din țări terțe, iar participarea la acest sistem va fi voluntară pentru fiecare stat membru.
Posturile vacante incluse pe lista ocupațiilor deficitare la nivelul UE, cu posibile ajustări naționale sau regionale, precum și cele care contribuie la competitivitatea Uniunii, vor fi puse în legătură cu candidați din afara UE. Procesul va fi gratuit atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru angajatori.
Angajatori participanți
Statele membre vor trebui să se asigure că toți angajatorii și entitățile participante — precum agențiile de muncă temporară sau intermediarii de pe piața muncii — sunt înființați legal într-un stat membru participant și respectă legislația UE și națională relevantă privind recrutarea echitabilă, condițiile de muncă adecvate, nediscriminarea, protecția împotriva tratamentelor abuzive și traficului de persoane. Încălcarea acestor norme poate duce la suspendarea sau eliminarea angajatorilor de pe platformă.
Toate posturile publicate trebuie să includă cel puțin numele și datele de contact ale angajatorului, o descriere a postului și locul de muncă. De asemenea, pot fi incluse informații precum salariul de început sau o descriere a activității angajatorului.
Profilurile candidaților
Persoanele interesate își vor putea crea un cont și un profil vizibil pentru angajatori, în care să își indice competențele și calificările relevante. În urma negocierilor, eurodeputații au obținut ca abilitățile dobândite sau validate în cadrul unui Parteneriat UE pentru Talente ori prin acorduri bilaterale să fie evidențiate în profilurile candidaților.
De asemenea, vor putea fi adăugate informații suplimentare, precum disponibilitatea de a începe activitatea sau statul membru preferat. Candidații trebuie să fi împlinit vârsta majoratului conform legislației naționale din țara în care urmează să fie angajați.
U.E.
Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială
Ministrul irlandez al Finanțelor și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, își va anunța demisia marți, pentru a prelua o funcție de conducere în cadrul Băncii Mondiale, a confirmat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Decizia, descrisă drept „surprinzătoare” de analiști, va fi făcută publică după ședința săptămânală a Cabinetului de la Dublin.
Informația despre plecarea lui Donohoe a apărut inițial în presa irlandeză în cursul dimineții de marți. Potrivit Irish Times, oficialul ar urma să devină unul dintre directorii generali ai Băncii Mondiale.
În vârstă de 50 de ani, Paschal Donohoe a fost unul dintre cei mai influenți membri ai guvernului irlandez din ultimul deceniu, având un rol-cheie în gestiunea finanțelor publice ale Irlandei, considerate printre cele mai solide din Europa. El a preluat pentru prima dată funcția de ministru de Finanțe în 2017, iar în 2020 a fost ales președinte al Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de Finanțe din cele 20 de state membre ale zonei euro și coordonează politicile fiscale din regiune.
În luna iulie, Donohoe fusese reconfirmat pentru un al treilea mandat la conducerea Eurogrupului, consolidându-și poziția ca figură de referință în arhitectura economică a Uniunii Europene.
