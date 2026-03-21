Consulul general al României la Salonic, Corina Crețu, evidențiază oportunitățile de cooperare România–Grecia pentru interconectări energetice și dezvoltarea coridoarelor logistice între Marea Egee și Marea Neagră

ROMÂNIA
Autor: Alexandra Loy
de citit in1 min.
© Consulatul General al României la Salonic

Consulul general al României la Salonic, Corina Crețu, a participat la cea de-a patra ediție a East Macedonia & Thrace Forum, desfășurată la Alexandroupoli în perioada 19–20 martie 2026, eveniment dedicat rolului strategic al regiunii în domeniile energiei, conectivității și dezvoltării economice.

În cadrul unui panel consacrat transformării regiunii din zonă de tranzit într-un hub energetic, oficialul român a evidențiat oportunitățile de cooperare dintre România și Grecia în domenii precum interconectările energetice, infrastructura de transport și dezvoltarea coridoarelor logistice între Marea Egee și Marea Neagră.

Totodată, a fost subliniată importanța proiectelor regionale strategice care contribuie la consolidarea securității energetice și la diversificarea surselor de energie în Europa de Sud-Est.

La reuniune a participat și consilierul economic Silviu Zeleniuc.

Consulatul General al României la Salonic a transmis că rămâne implicat activ în susținerea dialogului economic bilateral și a inițiativelor menite să consolideze cooperarea româno-elenă.

Corina Crețu este o personalitate cu experiență îndelungată în politica europeană și în instituțiile Uniunii Europene. A fost comisar european pentru politică regională în cadrul Comisiei Europene în perioada 2014–2019, responsabilă de gestionarea fondurilor de coeziune și de reducerea disparităților de dezvoltare între regiunile UE. Anterior, a fost vicepreședinte al Parlamentului European și eurodeputat în mai multe mandate, implicându-se în dosare privind dezvoltarea regională, politica externă și relațiile transatlantice. La nivel național, a ocupat funcțiile de consilier prezidențial, precum și de deputat și senator în Parlamentul României. În prezent, exercită funcția de consul general al României la Salonic, unde contribuie la consolidarea relațiilor economice și instituționale româno-elene.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Articolul următor
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare