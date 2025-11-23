INTERNAȚIONAL
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”
Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.
Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei să fie plafonată la 800.000 de militari „în timp de pace”, în locul plafonului general de 600.000 propus în planul american.
Pe partea teritorială, Ucraina se angajează să nu își recupereze prin forță teritoriile ocupate, iar negocierile privind aranjamentele teritoriale vor porni de la Linia de Contact, urmând ca orice acord final să nu poată fi modificat ulterior prin forță. Propunerea americană sugera stabilirea anumitor zone care ar trebui recunoscute drept „de facto rusești”,
Contra-propunerea a fost elaborată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania. Documentul folosește propunerea americană ca bază, dar analizează punct cu punct propunând ștergeri sau modificări.
Proiectul de acord prevede un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO, prin care toate ambiguitățile de securitate din ultimele decenii sunt eliminate. Rusia ar urma să își consacre legislativ o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.
Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară articolului 5 din Tratatul NATO, cu condiții clare privind pierderea sau activarea acesteia. Și planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”. Propunerea Washington-ului se referea la un angajament pe zece ani.
În privința aderării la NATO, textul europenilor notează că acest lucru depinde de consensul Alianței, spre deosebire de propunerea americană care excludea orice aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. „Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor”, se arăta în documentul înaintat de SUA.
În plan internațional, Rusia ar urma să fie reintegrată treptat în economia globală, inclusiv printr-o eventuală revenire în G8, în paralel cu discuții etapizate privind relaxarea sancțiunilor.
Contra-propunerea europenilor respinge, de asemenea, propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană, în timp ce admită însă
„Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei”, se arată în document.
Planul american propunea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate să fie investite într-un „efort condus de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina”, iar Statele Unite să primească 50% din profiturile acestui proiect. SUA mai propuneau ca diferența să fie investită într-un „vehicul de investiții separat SUA–Rusia”.
DOCUMENTUL INTEGRAL
1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.
2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.
3. (Punctul 3 din planul SUA este șters. Un proiect al acelui plan, consultat de Reuters, spunea: „Se va aștepta ca Rusia să nu își invadeze vecinii și ca NATO să nu se mai extindă.”)
4. După semnarea unui acord de pace, va fi convocat un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și pentru a crea un mediu de de-escaladare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și perspectivele economice.
5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.
6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi plafonată la 800.000 în timp de pace.
7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există.
8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe aflate sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.
9. Avioane de luptă NATO vor fi staționate în Polonia.
10. Garanție americană care reflectă Articolul 5:
a. SUA vor primi compensații pentru garanție.
b. Dacă Ucraina invadează Rusia, garanția este pierdută.
c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar robust și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, iar orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi retrase.
11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe piața europeană pe termen scurt în timp ce acest lucru este evaluat.
12. Pachet global solid de reconstrucție pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:
a. Crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inițiative în domeniul inteligenței artificiale.
b. Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și facilitățile de stocare.
c. Un efort comun pentru a reconstrui zonele afectate de război și pentru a restaura, reconstrui și moderniza orașele și zonele rezidențiale.
d. Dezvoltarea infrastructurii.
e. Extracția de minerale și resurse naturale.
f. Un pachet special de finanțare va fi dezvoltat de Banca Mondială pentru a accelera aceste eforturi.
13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală:
a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.
b. Statele Unite vor încheia un Acord de Cooperare Economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, metalelor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.
c. Rusia va fi invitată înapoi în G8.
14. Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei.
15. Va fi înființată o forță comună de securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și europenilor, pentru a promova și aplica toate prevederile acestui acord.
16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.
17. Statele Unite și Rusia sunt de acord să prelungească tratatele privind neproliferarea și controlul nuclear, inclusiv Fair Start.
18. Ucraina este de acord să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.
19. Centrala nucleară Zaporizhia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită echitabil, în proporție de 50-50 între Rusia și Ucraina.
20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.
21. Teritorii
Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor porni de la Linia de Contact.
22. Odată ce viitoarele aranjamente teritoriale vor fi convenite, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.
23. Rusia nu va obstrucționa utilizarea de către Ucraina a râului Nipru în scopuri comerciale, iar acorduri vor fi încheiate pentru ca transporturile de cereale să circule liber prin Marea Neagră.
24. Va fi creat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:
a. Toți prizonierii și corpurile vor fi schimbați pe principiul ”Toți pentru toți”.
b. Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.
c. Va exista un program de reunificare a familiilor.
d. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.
26. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
27. Acest acord va avea forță juridică obligatorie. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista penalități pentru încălcări.
28. După ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, un armistițiu va intra imediat în vigoare, ambele părți retrăgându-se la punctele convenite pentru începerea implementării acordului. Modalitățile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.
INTERNAȚIONAL
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale
La Summitul G20, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj clar: viitorul inteligenței artificale trebuie să servească binele comun. „Acum este momentul să acționăm împreună, pentru a fi de partea bună a istoriei.”
Șefa Executivului European a prezentat strategia UE pentru AI, contruită pe trei direcții majore:
1.Investiții masive în infrastructura AI:
UE dezvoltă „AI Gigafactories”, centre uriașe de calcul menite să ofere acces accesibil la resurse avansate de procesare pentru cercetători, start-up-uri și instituții publice, precum spitale. Dacă inițial erau planificate 15 astfel de centre, interesul companiilor este uriaș: au fost depuse peste 74 de propuneri.
2. Adoptarea principiului „AI First”:
Europa încurajează companiile și instituțiile să pornească de la o întrebare simplă: „Cum poate AI să ajute?” – fie că vorbim de economie, administrație sau servicii publice.
3. Parteneriate internaționale:
UE își propune să împărtășească aceste capacități tehnologice cu restul lumii. Un exemplu este proiectul „Destination Earth”, un model digital capabil să prevadă fenomene extreme cu o precizie fără precedent.
Acesta este deja folosit global, inclusiv în Caraibe, unde modelele europene au oferit avertizări timpurii cu 15 zile înainte de uraganul Melissa , și urmează să fie extins în Africa prin parteneriate UE–Africa. Pe continentul african, UE sprijină dezvoltarea de „AI Factories” locale și conectarea acestora la ecosistemul european, inclusiv prin inițiativa „GenAI for Africa”, care facilitează colaborarea între companii europene și parteneri africani.
INTERNAȚIONAL
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante
„Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul britanic, Keir Starmer.
Reprezentanți din Ucraina, Statele Unite și formatul E3, și anume Regatul Unit, Franța și Germania, discută azi, în Elveția despre propunerea de pace făcută de SUA: „Marea majoritate a liderilor europeni sunt gata să ofere asistență și să se implice. Consultările sunt în curs la diferite niveluri, iar eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace.
Liderii europeni au respins forma actuală a planului Trump-Putin și pledează pentru modificarea acestuia, care constituie o „bază care necesita lucrări suplimentare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
INTERNAȚIONAL
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit vineri seară omologului său român Nicușor Dan pentru mesajul de susținere transmis în aceeași zi, mesaj în care șeful statului a salutat eforturile pentru pace ale președintelui american Donald Trump și s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina.
”Îți mulțumesc pentru sprijinul tău”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.
Thank you for your support! https://t.co/woHQjAiO5d
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine.
Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, dar care prevede concesii teritoriale.
“Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, a continuat Nicușor Dan.
Președintele a indicat că se alătură “mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, cu trimitere la convorbirea telefonică pe care președintele Ucrainei a avut-o cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
“Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO”, a adăugat șeful statului.
“Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a conchis Nicușor Dan.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
