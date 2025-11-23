Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”

Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.

Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei să fie plafonată la 800.000 de militari „în timp de pace”, în locul plafonului general de 600.000 propus în planul american.

Pe partea teritorială, Ucraina se angajează să nu își recupereze prin forță teritoriile ocupate, iar negocierile privind aranjamentele teritoriale vor porni de la Linia de Contact, urmând ca orice acord final să nu poată fi modificat ulterior prin forță. Propunerea americană sugera stabilirea anumitor zone care ar trebui recunoscute drept „de facto rusești”,

Contra-propunerea a fost elaborată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania. Documentul folosește propunerea americană ca bază, dar analizează punct cu punct propunând ștergeri sau modificări.

Proiectul de acord prevede un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO, prin care toate ambiguitățile de securitate din ultimele decenii sunt eliminate. Rusia ar urma să își consacre legislativ o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară articolului 5 din Tratatul NATO, cu condiții clare privind pierderea sau activarea acesteia. Și planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”. Propunerea Washington-ului se referea la un angajament pe zece ani.

În privința aderării la NATO, textul europenilor notează că acest lucru depinde de consensul Alianței, spre deosebire de propunerea americană care excludea orice aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. „Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor”, se arăta în documentul înaintat de SUA.

În plan internațional, Rusia ar urma să fie reintegrată treptat în economia globală, inclusiv printr-o eventuală revenire în G8, în paralel cu discuții etapizate privind relaxarea sancțiunilor.

Contra-propunerea europenilor respinge, de asemenea, propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană, în timp ce admită însă

„Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei”, se arată în document.

Planul american propunea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate să fie investite într-un „efort condus de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina”, iar Statele Unite să primească 50% din profiturile acestui proiect. SUA mai propuneau ca diferența să fie investită într-un „vehicul de investiții separat SUA–Rusia”.

DOCUMENTUL INTEGRAL

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.

2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.

3. (Punctul 3 din planul SUA este șters. Un proiect al acelui plan, consultat de Reuters, spunea: „Se va aștepta ca Rusia să nu își invadeze vecinii și ca NATO să nu se mai extindă.”)

4. După semnarea unui acord de pace, va fi convocat un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și pentru a crea un mediu de de-escaladare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și perspectivele economice.

5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.

6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi plafonată la 800.000 în timp de pace.

7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există.

8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe aflate sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.

9. Avioane de luptă NATO vor fi staționate în Polonia.

10. Garanție americană care reflectă Articolul 5:

a. SUA vor primi compensații pentru garanție.

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, garanția este pierdută.

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar robust și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, iar orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi retrase.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe piața europeană pe termen scurt în timp ce acest lucru este evaluat.

12. Pachet global solid de reconstrucție pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inițiative în domeniul inteligenței artificiale.

b. Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și facilitățile de stocare.

c. Un efort comun pentru a reconstrui zonele afectate de război și pentru a restaura, reconstrui și moderniza orașele și zonele rezidențiale.

d. Dezvoltarea infrastructurii.

e. Extracția de minerale și resurse naturale.

f. Un pachet special de finanțare va fi dezvoltat de Banca Mondială pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală:

a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

b. Statele Unite vor încheia un Acord de Cooperare Economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, metalelor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

c. Rusia va fi invitată înapoi în G8.

14. Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei.

15. Va fi înființată o forță comună de securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și europenilor, pentru a promova și aplica toate prevederile acestui acord.

16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia sunt de acord să prelungească tratatele privind neproliferarea și controlul nuclear, inclusiv Fair Start.

18. Ucraina este de acord să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.

19. Centrala nucleară Zaporizhia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită echitabil, în proporție de 50-50 între Rusia și Ucraina.

20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

21. Teritorii

Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor porni de la Linia de Contact.

22. Odată ce viitoarele aranjamente teritoriale vor fi convenite, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.

23. Rusia nu va obstrucționa utilizarea de către Ucraina a râului Nipru în scopuri comerciale, iar acorduri vor fi încheiate pentru ca transporturile de cereale să circule liber prin Marea Neagră.

24. Va fi creat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

a. Toți prizonierii și corpurile vor fi schimbați pe principiul ”Toți pentru toți”.

b. Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

c. Va exista un program de reunificare a familiilor.

d. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.

26. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.

27. Acest acord va avea forță juridică obligatorie. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista penalități pentru încălcări.

28. După ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, un armistițiu va intra imediat în vigoare, ambele părți retrăgându-se la punctele convenite pentru începerea implementării acordului. Modalitățile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.