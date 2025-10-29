NATO
Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România – o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei și subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului, relatează Kyiv Post, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați asupra deciziei, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni despre intenția de a retrage trupele, o declarație oficială fiind așteptată în următoarele zile. Vorbind marți pentru Kyiv Post, oficialii – care au solicitat anonimatul – au declarat că reducerea efectivelor nu ar urma să depășească „mai mult decât un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că măsura nu va „afecta semnificativ operațiunile americane din regiune”.
Decizia vine într-un moment de tensiune crescută, după intensificarea incursiunilor ruse în spațiul aerian NATO, inclusiv în România. Totodată, ea coincide cu demersurile președintelui SUA de a „dubla eforturile” pentru a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.
Occidentul, Asia sau Marea Neagră?
Discuțiile interne au analizat inițial o reducere a trupelor atât în România, cât și în Polonia, însă decizia finală vizează doar România, au precizat sursele Kyiv Post. Această diferență reflectă un calcul geopolitic complex.
Motivația reducerilor este legată de un efort mai amplu al Pentagonului de a redirecționa resurse către emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în Pacific.
Aceasta se aliniază cu actuala revizuire strategică a posturii forțelor americane, prin care Pentagonul evaluează misiunile Comandamentului European al SUA pentru a elibera resurse destinate zonelor prioritare — emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific, unde se concentrează competiția strategică majoră a Americii.
Colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct în cadrul Diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post că „nu există o justificare tactică evidentă pentru retragerea brigăzii NATO din România.”
Asigurări pentru aliații-cheie din Est
Într-un gest de reasigurare față de unul dintre cei mai fideli aliați europeni ai SUA, președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia.
În timpul întâlnirii, Trump ar fi afirmat că SUA „nici măcar nu s-au gândit” la retragerea militarilor din această țară, subliniind că „suntem alături de Polonia până la capăt”. Promisiunea a oferit o doză de liniște la Varșovia.
Justyna Gotkowska, director adjunct al Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul think tank guvernamental polonez, a evidențiat importanța acestei asigurări, dar a remarcat că persistă îngrijorări privind prezența americană în Europa.
„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a declarat Gotkowska marți, în cadrul unei mese rotunde la Ambasada Poloniei din Washington, subliniind valoarea crucială de descurajare a prezenței militare americane pe flancul nord-estic. Ea a adăugat, într-o declarație pentru Kyiv Post, că unitățile rotaționale – precum cele din România – sunt „cele mai ușor de retras”.
În prezent, Polonia găzduiește până la 10.000 de militari americani rotaționali, precum și sediul avansat al Corpului V din Comandă.
Valoarea strategică a României: În timp ce surse citate de Kyiv Post vorbesc despre retragerea trupelor americane din România, Armata SUA schimbă comanda la operațiunile sale de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Decizia ar veni pe fondul anunțului armatei americane – relatat de Stars and Stripes – potrivit căruia Divizia 3 Infanterie a preluat comanda misiunii americane din România, menită să consolideze flancul estic al NATO.
Unitatea a înlocuit Divizia 1 Blindată luni, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, care servește drept centru principal pentru forțele americane din România, a anunțat Armata SUA într-un comunicat emis în aceeași zi.
Operațiunile implică aproximativ 3.000 de soldați care participă la misiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În timpul desfășurării sale, Task Force Iron a Diviziei 1 Blindate „a avansat integrarea comenzii și controlului SUA-NATO cu planificarea detaliată a operațiunilor de răspuns la crize, a liniilor de apărare a flancului estic și a extinderii forțelor terestre avansate”, se arată în comunicatul Armatei americane.
Consolidarea efectivelor militare și a capacităților de comandă în zona Mării Negre a devenit o prioritate în urma invaziei rusești din 2022 asupra Ucrainei.
Creșterea efectivelor militare ale Pentagonului în Europa a inclus și o creștere a numărului de soldați în România și în jurul acesteia.
În 2023, în cadrul Pentagonului a avut loc o dezbatere cu privire la oportunitatea reducerii efectivelor militare rotative adăugate în Europa, dar liderii militari au optat în cele din urmă pentru menținerea unei prezențe sporite pe continent. Sosirea Diviziei a 3-a de Infanterie are loc în contextul unei revizuiri în curs a poziției forțelor militare la Pentagon, care ar putea avea implicații pentru misiunea Comandamentului European al SUA.
Nu este clar care sunt planurile președintelui Donald Trump în ceea ce privește efectivele militare din Europa. Cu toate acestea, numeroși aliați NATO anticipează posibile reduceri în legătură cu eforturile Pentagonului de a contracara mai bine China în Pacific, mai arată Stars and Stripes.
Un fost oficial militar român, citat de Kyiv Post, a numit decizia „dificil de înțeles”, mai ales în condițiile în care amprenta militară americană în Europa – aproximativ 80.000 de soldați – este, istoric, una modestă.
Propunerea de retragere se conturează în timp ce Rusia continuă să testeze reziliența NATO, cu numeroase incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în septembrie. Alianța a răspuns prin lansarea misiunii Eastern Sentry, o activitate de vigilență sporită, însă reducerea trupelor americane riscă să transmită un semnal contradictoriu.
Experții avertizează că diminuarea prezenței americane ar putea slăbi interesele și influența Statelor Unite, alimentând percepția Moscovei privind o diminuare a capacității de descurajare. Între timp, Rusia continuă să ceară revenirea forțelor la nivelurile de dinainte de 1997, ceea ce ar include posibile retrageri NATO din România și Bulgaria.
Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 miliarde de euro pentru transformarea Bundeswehr în „cea mai puternică armată convențională din Europa”
Germania se pregătește pentru o transformare radicală a armatei sale, cu un plan de investiții de 377 de miliarde de euro destinat modernizării forțelor terestre, aeriene, navale, spațiale și cibernetice, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de Politico.
Proiectul marchează începutul unei noi etape în ambiția cancelarului Friedrich Merz de a reconstrui complet Armata Germană (Bundeswehr), după cum a anunțat încă din luna mai:
„Germania intenționează să facă din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa, oferindu-i toate resursele financiare de care are nevoie”, a subliniat liderul german.
Documentul de 39 de pagini reprezintă o foaie de parcurs pentru achizițiile de armament ce vor fi detaliate în bugetul militar pe 2026, deși multe dintre proiecte nu au încă un calendar precis.
Companiile germane domină planul de înzestrare, iar Rheinmetall apare ca principal câștigător, cu proiecte de peste 88 de miliarde de euro. Acestea includ programele pentru vehiculele de luptă Puma și Boxer, precum și 561 de sisteme Skyranger 30 pentru apărare antiaeriană și anti-dronă.
Al doilea mare beneficiar este Diehl Defence, producătorul bavarez de rachete, cu 21 de contracte estimate la 17,3 miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte este legată de sistemul IRIS-T, considerat coloana vertebrală a viitoarei arhitecturi de apărare aeriană a Germaniei.
Planul include investiții majore și în domeniul spațial, cu alocări de peste 14 miliarde de euro pentru sateliți de comunicații și o constelație în orbită joasă, evaluată la 9,5 miliarde de euro, menită să asigure conectivitate sigură și rezistentă la bruiaj pentru trupele germane.
În același timp, Bundeswehr intenționează să-și extindă flota de drone, inclusiv achiziția de modele Heron TP armate, drone tactice LUNA NG, precum și patru drone maritime uMAWS pentru marină.
Printre planurile cele mai sensibile politic se numără posibila suplimentare a flotei de avioane de vânătoare cu 15 avioane F-35 produse de Lockheed Martin, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, pentru menținerea rolului Germaniei în programul NATO de partajare nucleară.
Bundeswehr intenționează, de asemenea, să achiziționeze 400 de rachete de croazieră Tomahawk Block Vb (în valoare de 1,15 miliarde de euro) și trei lansatoare Typhon pentru aproximativ 220 de milioane de euro, ceea ce ar oferi Germaniei o capacitate de atac la 2.000 km.
Deși doar 5% din bugetul total ar merge către proiecte legate de furnizori străini (în principal americani), acestea acoperă toate capabilitățile strategice majore, de la avioanele nucleare până la sistemele de lovituri la distanță.
Potrivit Politico, aproape jumătate din lista de achiziții este orientată spre industria germană, de la vehicule blindate la muniție și senzori. Noua strategie de finanțare permite acum guvernului să excludă cheltuielile pentru apărare de la așa-numita „frână a datoriei” din Constituție, ceea ce va facilita investițiile multianuale.
Prin aceste măsuri, Berlinul urmărește nu doar modernizarea armatei, ci și reducerea dependenței de importuri strategice — consolidându-și totodată poziția de principală putere militară convențională din Europa.
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu
România își întărește “umbrela de securitate pe flancul estic al NATO” prin operaționalizarea unei noi escadrile de avioane F-16 Fighting Falcon, a anunțat vineri ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a fost certificată și a început, de vineri, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, sub comandă NATO.
Aceasta este a doua escadrilă românească de F-16 certificată pentru misiuni în cadrul Alianței, fapt care, potrivit ministrului, demonstrează profesionalismul Forțelor Aeriene Române și capacitatea lor de a opera integrat cu aliații.
„Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian – două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Mihail Kogălniceanu. Împreună, ele formează o umbrelă de securitate reală pe flancul estic al NATO”, a transmis ministrul Moșteanu.
El a subliniat că fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor și fiecare echipă tehnică implicată contribuie la menținerea păcii și siguranței în regiune.
Ministrul a adresat felicitări militarilor români, tehnicienilor, piloților și tuturor celor implicați în certificarea noii escadrile, subliniind că acest pas marchează „un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită”.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul
Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului.
Sanchez a precizat că decizia a fost comunicată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unei conversații telefonice avute marți. „Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Ucraina pentru a ne asigura că este exact ceea ce are nevoie în orice moment”, a declarat premierul spaniol.
El a explicat că Spania a analizat propunerea lansată de NATO „în urmă cu câteva săptămâni” și a decis să participe la așa-numita Listă de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), un program comun de achiziții menit să consolideze capacitatea de apărare a țării invadate de Rusia.
„Această decizie a fost luată pentru că Spania este o țară angajată față de alianța atlantică și, de asemenea, în favoarea apărării Ucrainei”, a spus Sanchez, subliniind că Madridul va continua să ofere și ajutor umanitar, inclusiv echipamente esențiale precum generatoare, pentru a ajuta populația ucraineană să facă față penelor de curent provocate de atacurile rusești.
Premierul spaniol a reamintit că, înaintea discuției telefonice cu Zelenski, a semnat împreună cu alți lideri europeni o declarație de susținere a poziției Statelor Unite în favoarea unui armistițiu imediat în Ucraina.
În același context, Pedro Sanchez a răspuns criticilor lansate miercuri de președintele american Donald Trump, care acuzase Spania că „nu este un jucător de echipă” pentru că nu a respectat angajamentul NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare.
„Președintele american știe că Spania își îndeplinește obligațiile față de NATO”, a declarat Sanchez, adăugând că, atunci când a venit la putere în 2018, „Spania aloca doar 0,9% din PIB apărării, deși guvernul Partidului Popular promisese 2% încă din 2014”.
Liderul socialist a subliniat că Spania este o țară „de încredere”, care își respectă angajamentele, iar accentul pus la ultimul summit NATO de la Haga a fost pe „capabilitățile reale”, nu doar pe procentajele din PIB.
„Ceea ce este cu adevărat important este ce capabilități sunt necesare pentru a aborda provocările comune ale NATO. Aceasta este filosofia noastră și cred că este și filosofia Alianței”, a conchis Pedro Sanchez.
