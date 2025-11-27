Contribuția României la arhitectura europeană de supraveghere spațială, evidențiată la reuniunea ministerială a Agenției Spațiale Europene

Franța ar putea mobiliza tineri cu competențe utile în caz de război, a declarat joi președintele francez Emmanuel Macron, anunțând că țara va institui un serviciu militar voluntar care va începe vara viitoare și care va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională.

„În cazul unei crize majore, parlamentul poate decide să apeleze nu doar la voluntari, ci și la cei ale căror competențe au fost identificate în timpul zilei de recrutare; în acest caz, serviciul național ar deveni obligatoriu”, a spus Macron la baza militară Varces din Alpii Francezi, potrivit Politico Europe și Reuters.

„Dar în afara acestui caz excepțional, acest serviciu național este un serviciu al voluntarilor care sunt apoi selectați pentru a răspunde nevoilor forțelor noastre armate”, a adăugat el.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron sur le Service national. https://t.co/bZwOpO1zbO — Élysée (@Elysee) November 27, 2025

„Franța nu poate rămâne pasivă”, a declarat Macron în timpul discursului susținut Brigada 27 Infanterie Montană din Varces, în Alpii francezi.

El a afirmat că planul a fost „inspirat de practicile partenerilor noștri europeni… într-un moment în care toți aliații noștri europeni avansează ca răspuns la o amenințare care ne afectează pe toți”.

Macron a spus că programul voluntar va fi deschis tinerilor de 18 și 19 ani, care vor fi remunerați, și va dura 10 luni. Acesta va costa 2 miliarde de euro (2,32 miliarde de dolari), sumă pe care el a numit-o „un efort semnificativ și necesar”.

Programul prevede angajarea a 3.000 de persoane în 2026, care vor servi numai pe teritoriul francez, numărul acestora urmând să crească la 10.000 până în 2030.

De când Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina, mai multe țări europene au reintrodus serviciul militar voluntar — iar în cazul Letoniei și Croației, obligatoriu.

Există temeri că Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO chiar din 2028, astfel că suplimentarea forțelor armate, confruntate cu deficit de personal, cu militari instruiți a devenit o prioritate-cheie pentru mulți aliați.

Noul program voluntar al Franței, aflat de mult timp în pregătire, va fi deschis în principal tinerilor de 18 și 19 ani. Va fi unul selectiv — alegând doar cei mai buni candidați — inspirat de țările nordice, inclusiv Norvegia, a spus Macron. Obiectivul este de a înscrie 3.000 de persoane vara viitoare, 10.000 în 2030 și 50.000 în 2035.

Programul de instruire, care va dura 10 luni, va fi gestionat în întregime de Ministerul Forțelor Armate. Procesul de selecție începe în ianuarie, iar armata îi va alege pe cei mai motivați candidați care îndeplinesc cerințele. Voluntarii vor primi o uniformă, echipament militar și o compensație financiară — deși Macron nu a precizat cât vor fi plătiți.

Voluntarii vor servi doar pe teritoriul francez, a subliniat președintele, răspunzând îngrijorărilor că tinerii care participă la program ar putea fi trimiși pe flancul estic al NATO sau în Ucraina.

Macron a respins ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru toți — o propunere avansată de unele partide politice, inclusiv Adunarea Națională de extremă dreapta. Recrutarea unei întregi generații nu corespunde „nevoilor forțelor noastre armate sau amenințărilor cu care ne confruntăm”, a spus el.

Un oficial de la Élysée a recunoscut la începutul acestei săptămâni că Franța pur și simplu nu și-ar permite acest lucru.

„Nu putem reveni la vremurile conscripției, dar avem nevoie de mobilizare: mobilizarea națiunii pentru a se apăra, nu împotriva unui anumit inamic, ci pentru a fi pregătită și respectată”, a spus Macron.