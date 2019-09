Controversatul comisar francez propus de Emmanuel Macron va conduce planurile pentru apărare și spațiu ale UE. Ursula von der Leyen dă asigurări către NATO: Uniunea Europeană nu va fi niciodată o alianță militară

Europarlamentarul Rovana Plumb i-a mulțumit Ursulei von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, pentru încrederea acordată după ce vitoarea șefă a executivului european i-a atribuit lui Plumb portofoliul transporturilor în Comisia 2019-2024.

Plumb a reacționat în premieră la anunțul oficial de la Bruxelles într-o postare pe Twitter în care s-a declarat ”onorată” pentru a fost desemnat comisar european pentru transport.

”Mulțumesc pentru încredere, Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu colegii mei și cu toate instituțiile UE pentru a aduce Europa mai aproape de cetățenii noștri”, a scris Rovana Plumb.

Honoured to be designated EU Commissioner for Transport. Thank you for your confidence President-elect @vonderleyen. I look forward to working with my colleagues and all EU Institutions to bring Europe closer to our citizens. #vdLcommission.

— Rovana Plumb Oficial (@RovanaPlumbMM) September 10, 2019