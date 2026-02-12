CONSILIUL EUROPEAN
Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede”
Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei, autorul influentului raport privind competitivitatea, a solicitat liderilor UE să exploreze posibilitatea unei Europe cu două viteze pentru a „avansa mai repede” în domeniile cele mai urgente pentru relansarea economiei, a declarat un oficial al UE după ce Draghi a părăsit sala unde se desfășura summitul liderilor europeni din Castelul din Alden Biesen, relatează Euronews.
În prezentarea sa în fața liderilor, fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, s-a concentrat pe „deteriorarea peisajului economic” de la publicarea raportului său de referință privind competitivitatea în 2024, a precizat și Politico Europe.
„El s-a concentrat pe câteva teme cheie: necesitatea reducerii barierelor din cadrul pieței unice, fragmentarea piețelor de capital și eforturile de mobilizare a economiilor europene, costul energiei, posibilitatea unei preferințe europene țintite în anumite sectoare și, în cele din urmă, procesul decizional, posibilitatea unei cooperări consolidate pentru a avansa mai rapid în unele dintre aceste domenii, dacă este necesar, astfel cum se prevede în tratate”, a declarat oficialul.
Fostul premier italian a lansat posibilitatea utilizării cooperării consolidate – instrument din tratatele UE care revine brusc la modă. De altfel, Mario Draghi a propus în ultimele luni doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”.
Astfel, cuvântul cheie al summitului informal este cooperarea consolidată, o dispoziție juridică cuprinsă inițial în Tratatul de la Amsterdam din 1999 care permite unui grup mai restrâns de state membre să adopte inițiative comune pe cont propriu, fără a pune în pericol politica generală a UE. În trecut, acesta a fost utilizat cu moderație pentru a crea Parchetul European (EPPO), a introduce un brevet unitar, a armoniza legislația în materie de divorț și a lansa cooperarea structurată permanentă în materie de apărare (PESCO).
Mecanismul, consacrat în articolul 20 din Tratatul de la Lisabona, necesită un minim de nouă state membre pentru a fi activat și lasă ușa deschisă pentru ca alte state să se alăture în orice moment.
Cooperarea consolidată a ajuns în mod neașteptat pe prima pagină a ziarelor în decembrie, când liderii UE au activat soluția alternativă pentru a acorda un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a satisface nevoile militare și financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au optat pentru neparticipare. Acest lucru înseamnă că dobânda împrumutului va fi plătită de 24 de state membre, în loc de cele 27.
La începutul acestei săptămâni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat în mod deschis posibilitatea utilizării cooperării consolidate la scară mai largă pentru a promova reformele economice în cazul în care consensul se dovedește imposibil de atins. Liderii Franței, Germaniei, Spaniei, Danemarcei, Belgiei și Irlandei, precum și Mario Deaghi, și-au exprimat sprijinul pentru această strategie, semnalând un impuls serios în această direcție.
„Prima încercare trebuie să implice întotdeauna cele 27 de state membre, dar nu ne vom lega mâinile. Dacă vedem că există o masă critică de țări dispuse să meargă mai departe, cred că acest lucru ar trebui privit în același mod pragmatic”, a declarat un înalt funcționar al UE.
După intervenția avută, Draghi a avut un schimb de opinii foarte substanțial cu liderii, ale căror întrebări au vizat aspecte precum provocările în materie de investiții, funcționarea sectorului energetic, orientările privind concentrările economice și rolul internațional al monedei euro.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Summitul are loc parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre au fost acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune este prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de “trinitatea inovație – producție – competitivitate”
Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte”, a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale.
De Wever, care participă alături joi la summitul competitivității europene din Alden Biesen, a subliniat că actuala situație a industriei europene cere acțiune urgentă.
„Dacă Europa neglijează baza sa industrială, nu pierde doar creștere. Își pierde influența. Și, în cele din urmă, își pierde suveranitatea”, a spus el.
Premierul belgian a criticat ritmul lent al implementării recomandărilor în domeniul energiei și digitalizării, arătând că „produs cu Europa” trebuie să devină mai mult decât un slogan.
„Nu vrem un „Europa pe primul loc”. Și cu siguranță nu un „Europa singură”. Prefer sloganul „fabricat cu Europa” în loc de „fabricat în Europa”. Să nu imităm prostia altuia”, a subliniat De Weber.
În viziunea sa, viitorul economic al Europei depinde de o „trinitate clară de priorități de top: inovație, productivitate și competitivitate”, care trebuie să rămână centrul atenției decidenților europeni.
Premierul belgian a mai atras atenția că industria europeană trebuie protejată și sprijinită prin măsuri concrete: reducerea poverii administrative, accelerarea autorizărilor pentru companii, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și atragerea de investiții strategice în sectoare-cheie precum tehnologiile curate, inteligența artificială, materialele avansate și producția de apărare.
Europe must stop trying to do everything, everywhere, all at once.
There is a clear trinity of top priorities: innovation, productivity and competitiveness. That is where our focus must be. If not, the decarbonisation of Europe will become synonymous with its… pic.twitter.com/yDmXSR0YXl
— Bart De Wever (@Bart_DeWever) February 11, 2026
Summitul de la Anvers a reunit lideri industriali și factori de decizie din întreaga Europă, într-un moment în care viitorul competitivității europene se află sub presiunea crizelor energetice, a costurilor ridicate ale muncii și a competiției internaționale, în special din partea Chinei și a Statelor Unite. Tot la Anvers, președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru „a da frâu liber industriei noastre”, subliniind că fără o strategie „Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi. Anterior, și președinta Comisiei Europene le-a transmis industriașilor că viitorul lor este în Europa, propunând “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE
Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea reuniunii Consiliului European dedicat competitivității, că miza principală a summitului este consolidarea poziției economice a Uniunii Europene, prin reforme interne, deschidere externă și reducerea decalajelor față de SUA și China, în special în domenii precum energia și telecomunicațiile.
Șeful statului a explicat că reuniunea are „mai multe componente”, în primul rând una internă, „foarte importantă, de reglementare”. El a dat ca exemplu „recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta” și diferențele de reglementare care afectează companiile.
„Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicații. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa, și, în felul ăsta, banii pentru cercetare-dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „toată lumea este de acord” asupra nevoii de simplificare.
Pe componenta externă, președintele a arătat că există un consens larg privind necesitatea încheierii de noi acorduri comerciale. „Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale, India, Mercosur, toate cele pe care le știți”, a afirmat el.
Un punct „foarte discutat și important pentru România” este prețul energiei și ritmul tranziției verzi.
„Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp”, a declarat președintele. El a subliniat că prețul energiei reprezintă „o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China” și a indicat două componente esențiale: „rețelele, care să poată să permită o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene, și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon, care ridică prețul de energie”.
Nicușor Dan a reamintit că România a susținut întârzierea aplicării noului mecanism de comercializare a certificatelor de emisii. „Vă aduc aminte că, în urmă cu câteva luni, am reușit, după o lungă negociere, să întârziem punerea în aplicare a așa numitului ETS2”, a spus el.
Citiți și Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Mizele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri
În perspectiva viitorului buget multianual 2028–2034, președintele a arătat că România susține ca fondurile pentru competitivitate să fie alocate și pe criterii geografice. „În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a afirmat el.
Dând exemplul programului Horizon, Nicușor Dan a precizat: „Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic”.
El a avertizat că, dacă „criteriile vor fi strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări, să spunem, de la granița Uniunii Europene, nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia. Și atunci decalajul se va adânci, se va mări”.
Referitor la discuțiile despre o „Europă cu mai multe viteze”, președintele a declarat că nu există motive de îngrijorare. „Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze, sau cel puțin așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări (…) în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului”, a spus el. Ulterior, a subliniat că „nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Asta nu există. Există coordonări între țări”.
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”.
“Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat industriașilor europeni cu o zi înainte de a se întruni cu ceilalți șefi de stat sau de guvern din UE pentru a pune bazele unor noi decizii în direcția competitivității economice europene și consolidării pieței unice.
În opinia lui Macron, pentru a preveni acest lucru, UE trebuie să își simplifice reglementarea, să consolideze piața unică și să își protejeze interesele.
“Trebuie să simplificăm normele și să aprofundăm piața unică pentru a da frâu liber industriei noastre, să ne diversificăm parteneriatele pentru a ne asigura lanțurile valorice și să ne protejăm interesele adoptând o preferință europeană autentică și susținând o abordare „Made in Europe”. Și, mai presus de toate: să investim masiv, împreună, în sectoarele care vor defini puterea de mâine – cuantica, IA, tehnologiile verzi și apărarea”, a adăugat președintele francez.
In Antwerp, at the European Industrial Summit, I’m delivering a clear message:
If Europe doesn’t adapt and accelerate its strategic autonomy, it will become the adjustment market for its competitors.
To prevent that, we must simplify rules and deepen the single market… pic.twitter.com/vw3m7b2bI8
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2026
La summitul industriei de la Anvers au mai participat, pe rând, premierul belgian Bart de Wever, cancelarul german Friedrich Merz, cancelarul austriac Christian Stocker și premierul olandez Dick Schoof. Totodată, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în care a dat un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură.
“Viitorul vostru este în Europa“, a spus ea, un ton similar fiind adoptat și de Macron în îndemnul său către industrie: “Mai rapid. Mai puternic. European!”
Discursul de la Anvers a urmat unei alte intervenții pe care șefa Comisiei Europene a susținut-o miercuri în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, când Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Reuniunea este precedată de o intensificare a declarațiilor și pozițiilor liderilor statelor membre.
Cu o zi în urmă președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. El solicitat un program comun de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”. O abordare similară, motivată de prudență și de ideea de a nu crea diviziuni, a fost formulată și de Italia, o țară care de altfel este o susținătoare a emiterii de obligațiuni europene.
Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
