Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru “a avansa mai repede”

Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei, autorul influentului raport privind competitivitatea, a solicitat liderilor UE să exploreze posibilitatea unei Europe cu două viteze pentru a „avansa mai repede” în domeniile cele mai urgente pentru relansarea economiei, a declarat un oficial al UE după ce Draghi a părăsit sala unde se desfășura summitul liderilor europeni din Castelul din Alden Biesen, relatează Euronews.

În prezentarea sa în fața liderilor, fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, s-a concentrat pe „deteriorarea peisajului economic” de la publicarea raportului său de referință privind competitivitatea în 2024, a precizat și Politico Europe.

„El s-a concentrat pe câteva teme cheie: necesitatea reducerii barierelor din cadrul pieței unice, fragmentarea piețelor de capital și eforturile de mobilizare a economiilor europene, costul energiei, posibilitatea unei preferințe europene țintite în anumite sectoare și, în cele din urmă, procesul decizional, posibilitatea unei cooperări consolidate pentru a avansa mai rapid în unele dintre aceste domenii, dacă este necesar, astfel cum se prevede în tratate”, a declarat oficialul.

Fostul premier italian a lansat posibilitatea utilizării cooperării consolidate – instrument din tratatele UE care revine brusc la modă. De altfel, Mario Draghi a propus în ultimele luni doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”.

Astfel, cuvântul cheie al summitului informal este cooperarea consolidată, o dispoziție juridică cuprinsă inițial în Tratatul de la Amsterdam din 1999 care permite unui grup mai restrâns de state membre să adopte inițiative comune pe cont propriu, fără a pune în pericol politica generală a UE. În trecut, acesta a fost utilizat cu moderație pentru a crea Parchetul European (EPPO), a introduce un brevet unitar, a armoniza legislația în materie de divorț și a lansa cooperarea structurată permanentă în materie de apărare (PESCO).

Mecanismul, consacrat în articolul 20 din Tratatul de la Lisabona, necesită un minim de nouă state membre pentru a fi activat și lasă ușa deschisă pentru ca alte state să se alăture în orice moment.

Cooperarea consolidată a ajuns în mod neașteptat pe prima pagină a ziarelor în decembrie, când liderii UE au activat soluția alternativă pentru a acorda un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a satisface nevoile militare și financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027. În cadrul acordului, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au optat pentru neparticipare. Acest lucru înseamnă că dobânda împrumutului va fi plătită de 24 de state membre, în loc de cele 27.

La începutul acestei săptămâni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat în mod deschis posibilitatea utilizării cooperării consolidate la scară mai largă pentru a promova reformele economice în cazul în care consensul se dovedește imposibil de atins. Liderii Franței, Germaniei, Spaniei, Danemarcei, Belgiei și Irlandei, precum și Mario Deaghi, și-au exprimat sprijinul pentru această strategie, semnalând un impuls serios în această direcție.

„Prima încercare trebuie să implice întotdeauna cele 27 de state membre, dar nu ne vom lega mâinile. Dacă vedem că există o masă critică de țări dispuse să meargă mai departe, cred că acest lucru ar trebui privit în același mod pragmatic”, a declarat un înalt funcționar al UE.

După intervenția avută, Draghi a avut un schimb de opinii foarte substanțial cu liderii, ale căror întrebări au vizat aspecte precum provocările în materie de investiții, funcționarea sectorului energetic, orientările privind concentrările economice și rolul internațional al monedei euro.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.

Summitul are loc parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre au fost acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune este prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.