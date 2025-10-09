„Cooperarea cu SUA continuă”, anunță Zelenski. O delegație ucraineană va merge săptămâna viitoare la Washington pentru discuții privind apărarea aeriană și negocierile de pace

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, în cadrul Forumului Global Gateway, că inițiativa europeană reprezintă un parteneriat bazat pe beneficii reciproce. Lansată cu obiectivul de a mobiliza 300 de miliarde de euro în cinci ani, Global Gateway a depășit deja această țintă înainte de termen, atrăgând peste 306 miliarde de euro în doar patru ani. Von der Leyen s-a declarat încrezătoare că valoarea totală a investițiilor va depăși 400 de miliarde de euro până în 2027.

„Ne aflăm acum într-o eră a politicii globale extrem de competitive și tranzacționale. Tarifele și barierele comerciale au revenit ca instrument al geopoliticii și geoeconomiei. Controlul exporturilor a devenit un instrument al politicii de stat, pentru a leza concurenții și a obține concesii. Dependențele sunt transformate în arme. Inclusiv cele create de investiții străine nesustenabile – care au lăsat prea multe țări împovărate cu datorii nesustenabile”, a declarat Ursula von der Leyen, în deschiderea discursului său.

„Cu toții ne adaptăm la realitățile acestei noi economii”, a afirmat Ursula von der Leyen, subliniind că Uniunea Europeană urmărește consolidarea autonomiei în sectoare strategice, de la energie curată până la inteligența artificială. „Acestea sunt elementele constitutive ale noii economii globale”, a adăugat președinta Comisiei Europene, arătând că aceste domenii vor permite statelor membre „să concureze, să-și susțină industriile, să protejeze viețile și mijloacele de trai și să-și determine propriul viitor”.

Von der Leyen a recunoscut, totodată, că independența nu înseamnă izolare. Într-o lume în care lanțurile valorice sunt tot mai complexe și interconectate, ea a subliniat că „singura cale de urmat este cea a parteneriatelor” – parteneriate bazate pe interese comune și pe respect reciproc pentru suveranitate.

„De aceea ne extindem rețeaua de acorduri de liber schimb. Numai în ultimul an, am încheiat noi acorduri comerciale cu Mercosur și Mexic. Am încheiat un acord inițial cu Indonezia. În prezent, purtăm negocieri cu India și dorim să le finalizăm înainte de sfârșitul anului. Avansăm în negocieri cu Malaezia, Emiratele Arabe Unite și alte țări. Toate aceste acorduri sunt menite să sporească securitatea economică a ambelor părți. Adoptăm o abordare similară în ceea ce privește investițiile internaționale cu Global Gateway”, a detaliat Ursula von der Leyen.

De asemenea, Ursula von der Leyen a lansat un apel către partenerii prezenți la forum, subliniind nevoia de colaborare pentru consolidarea inițiativei Global Gateway în jurul lanțurilor valorice esențiale — energie, tehnologii curate, digital, minerale critice, transport, alimentație și sănătate.

„În toate aceste domenii, obiectivul nostru este să ne unim forțele. Să construim împreună lanțuri valorice reziliente. Cu infrastructură locală, dar și locuri de muncă locale, competențe locale și industrii locale”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a avertizat că, pe măsură ce lumea se schimbă, prea multe proiecte critice întâmpină dificultăți în accesarea finanțării, iar guvernele nu pot acoperi singure acest deficit, motiv pentru care dezvoltarea durabilă depinde în mare măsură de implicarea sectorului privat, cu finanțarea și expertiza sa.

„Cu sprijinul acordat în cadrul inițiativei Global Gateway, investițiile din sectorul privat consolidează deja suveranitatea Africii în domeniul sănătății și al alimentației. Mă bucur că peste 150 de companii europene de top sunt reprezentate astăzi aici, alături de autorități publice și instituții financiare. Pentru că dorim să vedem o mai mare implicare între țările noastre partenere și sectorul nostru privat. Această cooperare nu numai că oferă bunuri publice, ci înseamnă locuri de muncă durabile, creștere economică și prosperitate care depășesc cu mult investiția inițială”, a detaliat președinta Comisiei Europene.

În încheiere, Ursula von der Leyen a subliniat că acest forum nu reprezintă doar o oportunitate de a evidenția colaborarea în cadrul Global Gateway, ci și un prilej de a asculta și de a reflecta asupra modalităților prin care inițiativa poate fi consolidată și extinsă, astfel încât să genereze proiecte concrete și oportunități de investiții mai ample. În acest context, președinta Comisiei Europene a adresat un mesaj direct viitorilor parteneri.

„Către directorii executivi și investitorii prezenți astăzi: perspectiva voastră este esențială. Spuneți-ne ce ar putea debloca noi proiecte și v-ar oferi încrederea să le duceți mai departe. Și către guvernele partenere: suntem împreună în acest demers. Spuneți-ne unde se întâlnesc prioritățile și ambițiile voastre cu ale noastre. Arătați-ne unde putem combina eforturile pentru a valorifica potențialul comun. Pentru că Europa este aici și este gata să colaboreze cu voi pentru a realiza viitorul pe care vrem să îl împărtășim”, a conchis von der Leyen.