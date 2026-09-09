Cooperarea dintre Armata României și Garda Națională a SUA va fi consolidată prin noi proiecte de instruire, anunță șeful Statului Major al Apărării

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit marți, 8 septembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, cu generalul Thomas M. Carden, locțiitorul șefului Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, și cu generalul-maior David K. Pritchett, șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, aflați în vizită oficială în România.

Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării dintre Armata României și Garda Națională a SUA, cu accent pe parteneriatul de lungă durată cu Garda Națională a statului Alabama, situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, pe evoluțiile din spațiul euroatlantic și pe implementarea deciziilor adoptate la ultimele summituri NATO.

Agenda a inclus și identificarea unor noi oportunități de instruire în comun și schimburi de experiență, precum și dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerințelor actuale și viitoare de securitate. Experiența acumulată prin participarea militarilor români și americani la operații și misiuni internaționale constituie un reper important pentru pregătirea în comun și creșterea interoperabilității.

„Parteneriatul cu Garda Națională a statului Alabama a crescut și s-a consolidat odată cu Armata României. În peste trei decenii de cooperare, am trecut de la schimburi de experiență la instruire complexă și la proiecte care contribuie direct la capacitatea forțelor noastre de a acționa împreună. Actualul context de securitate ne obligă să privim înainte și să dezvoltăm această relație în domenii relevante pentru apărarea colectivă și pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

La rândul său, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a subliniat importanța acestei cooperări pentru relația strategică dintre cele două țări și a apreciat că „parteneriatul de 33 de ani dintre Garda Națională a statului Alabama și România reprezintă o piatră de temelie a relației noastre strategice, demonstrând puterea cooperării pe termen lung în domeniul apărării. Împreună, forțele noastre sunt mai bine pregătite să facă față provocărilor moderne de securitate de pe flancul estic al NATO”.

Programul vizitei în România include activități în București, Sibiu și la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu. Generalul Thomas M. Carden are programate întrevederi cu comandantul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și cu comandantul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Generalul-maior David K. Pritchett se va întâlni, de asemenea, cu șefii Statului Major al Forțelor Aeriene și Statului Major al Forțelor Terestre, precum și cu comandantul Comandamentului Logistic Întrunit.