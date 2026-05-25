Cooperarea viitoare dintre România și Grecia trebuie să se îndrepte și către universități, educație și cercetare, afirmă consilierul prezidențial pentru educație 

Cooperarea viitoare dintre România și Grecia trebuie să se îndrepte și către universități, educație și cercetare, consideră consilierul prezidențial Sorin Costreie, care a vorbit luni în deschiderea evenimentului „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”.

„Dacă gândim strategic, trebuie să gândim dincolo de prezent. Când ne gândim la prezent și cooperare, desigur, vorbim despre afaceri externe, economie, industrie etc. Dacă gândim strategic, trebuie să gândim pentru mâine. Iar cooperarea viitoare merge către universități, educație și cercetare. Trebuie să avem această dimensiune strategică și să plantăm semințele pentru ziua de mâine. De exemplu, Universitatea din București are un parteneriat strategic într-o alianță cu Universitatea din Atena. Cunosc alte universități care au parteneri strategici în alianțe sau au acorduri reciproce cu multe universități grecești”, a spus consilierul prezidenția pentru educație, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, adevăratul viitor aparține cercetării, în special în domenii importante precum inteligența artificială și apărarea națională. El a subliniat că trebuie valorificate marile comunități din care face parte România, respectiv Uniunea Europeană și NATO.

„Aceștia sunt doi piloni extrem de importanți pentru România și Grecia și pentru întreaga Europă și, aș spune, pentru întreaga lume. Și trebuie să le întărim”, a precizat Costreie.

El i-a încurajat pe participanții la forumul româno-elen să facă un transfer tehnologic, să-și împărtășească reciproc ideile privind cercetarea și să participe la programe comune de cercetare pentru că sunt „tot felul de programe lansate la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel național”.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), împreună cu Ambasada Republicii Elene la București și partenerii instituționali din ambele țări, organizează luni și marți un eveniment dedicat cooperării economice și regionale dintre Grecia și România, sub titulatura: „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”.

La eveniment participă reprezentanți ai autorităților și administrației regionale, camere de comerț, organizații de business, universități și instituții de cercetare, companii grecești și românești.

Delegația elenă este condusă de Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne pentru regiunile Macedonia și Tracia.

Potrivit organizatorilor, domeniile reprezentate de companiile elene sunt din imobiliare și construcții, prelucrarea lemnului, structuri metalice, mobilier, tehnologie și IT, produse medicale, servicii, industria alimentară.

Evenimentul are loc, în principal, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, pe parcursul a două zile, și include un forum economic bilateral, sesiuni de networking B2B, mese rotunde tematice, întâlniri între companii, autorități și organizații economice, dialog privind cooperarea regională în Europa de Sud-Est. Participanții au în vedere și subiecte privind cooperarea portuară, logistică și transport, conectivitatea regională și coridoarele comerciale.