COP17: Comisia Europeană a lansat coaliția globală „Prietenii Creditelor pentru Natură și Biodiversitate” pentru atragerea investițiilor private în protecția mediului

* Material realizat de Daria Andrei, stagiară caleaeuropeană.ro

Comisia Europeană și-a reafirmat marți angajamentul de finanțare a biodiversității prin lansarea inițiativei internaționale „Prietenii Creditelor pentru Natură și Biodiversitate” („Friends of Credits for Nature and Biodiversity”), în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit alături de Franța și Peru la cea de-a 17-a reuniune a Conferinței Părților (COP17) la Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD) de la Erevan, Armenia.

Lansat în numele Uniunii Europene de către comisarul european pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, proiectul reprezintă o inițiativă guvernamentală informală și inclusivă menită să consolideze sprijinul internațional și cooperarea pentru finanțarea biodiversității. În centrul acestei inițiative se află creditele pentru natură, instrumente financiare inovatoare prin care companiile și instituțiile pot finanța acțiuni concrete de mediu, precum refacerea zonelor umede sau reîmpăduririle. Aceste proiecte certificate generează venituri suplimentare pentru fermieri, silvicultori și proprietari de terenuri, ajutând la mobilizarea capitalului privat și la introducerea valorii naturii direct în bilanțul economic.

Subliniind oportunitatea dublă oferită de acest mecanism, comisarul european Jessika Roswall a declarat:

„Prietenii Creditelor pentru Natură și Biodiversitate va oferi o platformă pentru guverne pentru a coopera la nivel internațional în scopul promovării unor investiții credibile care protejează și conservă natura. Aceasta este o oportunitate pentru mediul nostru de afaceri și pentru natură: creditele pentru natură vor stimula biodiversitatea și vor conserva habitatele, generând totodată venituri pentru cei care lucrează pentru protejarea naturii și pentru investitori.”

Coaliția reunește deja un grup de susținători, primind în cadrul său state membre ale UE precum Finlanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia și Spania, dar și parteneri internaționali de pe diverse continente, printre care Australia, Botswana, Canada, Chile, Indonezia, Japonia și Noua Zeelandă. Platforma rămâne deschisă participării altor guverne și completează activitatea desfășurată de organizațiile globale de mediu.

Această mobilizare vine în sprijinul atingerii obiectivelor Cadrului Global pentru Biodiversitate Kunming-Montreal (GBF), într-un moment în care bugetele publice la nivel mondial se află sub presiuni financiare severe. Demersul se bazează pe Foaia de parcurs a UE privind creditele pentru natură, adoptată în iulie 2025, care stabilește cadrul de dezvoltare și testare a creditelor prin proiecte pilot și cercetări științifice. Prin această inițiativă, UE își reconfirmă rolul de susținător major al conservării naturii, completând alocarea medie de 1 miliard de euro pe an pentru partenerii internaționali și proiectele majore precum NaturAfrica, dotat cu un buget de 1,4 miliarde de euro.

Activitatea coaliției va continua și după încheierea summitului COP17 de la Erevan, având ca obiectiv principal adoptarea formală a unei Declarații Comune între guvernele participante privind stabilirea unor standarde clare pe piața creditelor pentru natură.