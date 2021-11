COP26. Angela Merkel, îndemn către liderii lumii la ultima sa prezență pe un podium global: Trebuie și putem să punem în aplicare Acordul de la Paris

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat luni că lumea se îndreaptă în continuare spre un dezastru climatic, la ceremonia de deschidere a Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice din 2021 (COP26), astfel summitul trebuie să acționeze pentru „a salva omenirea” și a proteja planeta.

„Anunțurile recente privind emisiile de dioxid de carbon ar putea da impresia că suntem pe cale să schimbăm situația”, dar „este o iluzie”, a precizat șeful ONU. Omenirea „se confruntă cu un moment al adevărului” și „se apropie rapid de un punct de cotitură”, a adăugat acesta.

Antonio Guterres a mai declarat în cadrul summitului că cei șase ani de la adoptarea Acordului de la Paris au fost cei mai fierbinți șase ani din istorie.

„Dependența noastră de combustibilii fosili împinge omenirea spre prăpastie”, a spus Guterres. „Ne confruntăm cu o alegere dură: fie o oprim noi, fie ea ne oprește pe noi. Și este timpul să spunem „destul”. „Ne sinucidem cu carbon” și „tratăm natura ca pe o toaletă”, a mai adăugat înaltul oficial al ONU.

“Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice: Either we stop it – or it stops us. It’s time to say: enough.”

