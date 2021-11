COP26: Peste 100 de țări s-au alăturat eforturilor SUA și UE de reducere a emisiilor de metan cu cel puțin 30% până în 2030

Peste 100 de țări s-au alăturat eforturilor depuse de Statele Unite și Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor de metan – gaz responsabil pentru efectul de seră – cu cel puțin 30% până în 2030 în raport cu nivelul global din 2020, în cadrul unui acord care vizează una dintre principalele cauze ale schimbărilor climatice, a precizat un oficial de rang înalt al Administrației Biden, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Parteneriatul a fost lansat marți după ce, luni seara, peste 100 de lideri mondiali, printre care președinții SUA, Comisiei Europene și României, Joe Biden, Ursula von der Leyen și Klaus Iohannis, și-au luat angajamentul de a pune capăt defrișărilor până în 2030.

I’m very glad to launch the Global Methane Pledge with @POTUS.

83 countries are now joining us in this worldwide initiative to reduce methane emissions.

This will slow down global warming and keep the goal of limiting warming to 1.5 degrees within reach. https://t.co/P9tDfU9xsB

